Латвийские баскетболисты начали «Евробаскет» в Риге с проигрыша

Латвия проиграла со счетом 73:93 (21:24, 18:23, 16:25, 18:21).

За сборную Латвии Рихардс Ломажс набрал 16 очков, Артурс Жагарс - 11 очков, а Кристапс Порзиньгис, также допустивший шесть фолов, и Роландс Шмитс набрали по десять очков.

В составе турок 20 очков набрал Седи Осман, 19 очков набрал Кенан Сипахи, реализовавший все пять дальних бросков, 16 очков на счету Альперена Шенгина, восемь подборов, семь передач и пять потерь, а также 15 очков и шесть подборов на счету Шейна Ларкина.

Сборная Латвии реализовала 34% (13/38) дальних бросков, а соперник — 60% (15/25). Турецкая команда также выиграла борьбу под кольцом (40:23), сделав 12 подборов в нападении.

15 дальних ударов, нанесённых Турцией в этом матче, стали новым рекордом для сборной. Предыдущий рекорд составлял 14 дальних ударов, нанесённых в финале ЧЕ-2022 против Франции.

Матч начался с броска, который выиграл Порзингис, но мяч оказался в руках Эркана Османи, который отправил его в корзину сверху, выведя Турцию вперед со счетом 2:0.

Роландс Шмидт сделал счет 3:2 трехочковым, но турки ответили 11 безответными очками, обеспечив турецкой команде преимущество 13:3 после двухочкового броска Седи Османа.

Шмидт остановил турецкий прорыв дальним броском, доведя счет до 6:13, но наибольшего преимущества турки добились после четырех штрафных бросков — 24:10.

Латыши завершили четверть со счетом 11:0, завершив ее двухочковым броском Рихардса Ломажса на последней секунде, доведя счет до 21:24.

После дальнего броска Фуркана Коркмаза турки вновь вышли вперед на десять очков — 32:22, но латвийская команда, делавшая акцент на дальних бросках, сократила разрыв до 33:37 после трех трехочковых бросков Артура Жагарса.

После дальнего броска Дайраса Бертанса хозяева поля приблизились к трехочковому отставанию — 39:42, но в конце тайма Шмитс заработал свое третье личное очко, а турки завершили тайм с еще пятью набранными очками.

Турки сохранили лидерство в начале второй половины матча, поведя 51:39 после двух бросков Альперена Шенгина.

Порзингис реализовал трехочковый бросок, за что Османи получил четвертый фол, но Жагарс покинул площадку в середине третьей четверти, обратившись к медицинскому персоналу команды, и больше не вернулся.

Поскольку обе команды продолжали набирать очки трехочковыми бросками, разница в счете долгое время колебалась около десятиочковой отметки, но после двухочкового броска Шейна Ларкина «турки» совершили семиочковый рывок, добившись преимущества в 18 очков — 67:49.

В начале четвертой четверти Кенан Сипахи впервые вывел «Турков» вперед на 20 очков (75:55), реализовав дальний бросок.

Османи тут же получил пятое персональное предупреждение против Порзингиса в нападении, но турецкая команда, хорошо бросая дальние броски и борясь за подборы в нападении, сумела увеличить преимущество до 88:62 после дальнего броска Шехмуса Хадзера.

В концовке игры хозяевам поля удалось немного сократить отставание.

Как уже сообщалось, в среду в Риге в первом матче группы А португальские баскетболисты обыграли Чехию со счётом 62:50. В заключительной игре дня в Риге в 21:15 Сербия встретится с Эстонией.

В группе B Литва в среду в Тампере (Финляндия) обыграла Великобританию со счётом 94:70, а чемпион мира Германия победила Черногорию со счётом 106:76. В финальном матче хозяева поля встретятся со Швецией в Финляндии в 20:30.

Сборная Латвии одержала две победы и три поражения в контрольных матчах перед чемпионатом. Сначала сборная уступила Италии в Триесте со счётом 75:91, а в домашних контрольных матчах уступила Литве в овертайме со счётом 105:109 и победила Словению со счётом 100:88. В Афинах она уступила Греции со счётом 86:104, но победила Италию со счётом 83:68.

В контрольных матчах турки уступили Литве со счетом 70:91, победителю чемпионата мира Германии со счетом 71:73, победили Чехию со счетом 79:65, Литву со счетом 84:81 и Черногорию со счетом 96:85.

Сборная Латвии не прошла в финальный турнир чемпионата Европы 2022 года, заняв последнее место в отборочной группе с одной победой, уступив Боснии, Греции и Болгарии.

Турки заняли второе место в группе А, уступив будущим чемпионам Испании в финале 2022 года, но уступили будущему финалисту Франции со счетом 86:87 в овертайме в 1/8 финала.

Сборная Латвии выиграла чемпионат Европы в 1935 году и завоевала серебряные медали в 1939 году, но после восстановления независимости ее наивысшим успехом стало пятое место в 2017 году.

Самым большим успехом сборной Турции на чемпионате Европы является серебряная медаль, завоеванная на родине в 2001 году.

В составе сборной Латвии из-за травм в финальный турнир достались Родион Куруц, Артурс Страутиньш, Айгарс Шкелес и Мартиньш Лакс.

Кристапс Килпс, Томс Скуя и Карлис Шилиньш были последними, кого исключили из списка кандидатов, но на этапе подготовки среди кандидатов были также Оярс Силиньш, Артис Ате, Вернерс Кохс, Родийс Мачоха, Томс Лейманис, Анрийс Мишка, Ричардс Ванагс и Янис Йинеманис. Анжейс Пасечникс, Робертс Блумбергс и Ингус Якович не вошли в расширенный список кандидатов.

В сборной Латвии главному тренеру Лукасу Банкису помогают тренеры Янис Гайлитис, Артурс Висоцкис-Рубенис, Жанис Пейнерс и Давис Чодерс, а также тренер по физической подготовке Оскарс Эрнштейнс.

В финальном турнире чемпионата Европы 24 команды сыграют в четырех группах в конце августа — начале сентября в Риге, Тампере, Катовице и Лимассоле.

Сборная Латвии сыграет в группе А в Риге 29 августа против Эстонии, 30 августа — против Сербии, 1 сентября — против Португалии и 3 сентября — против Чехии.

Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф турнира в Риге, а обладатели медалей определятся в первой половине сентября.

В группе B в финском городе Тампере сыграют сборные Германии, Финляндии, Великобритании, Литвы, Швеции и Черногории, и именно с командами из этой группы в 1/8 финала сыграют команды группы A.

В группе C в кипрском городе Лимассол встретятся Кипр, Италия, Грузия, Испания, Греция и Босния и Герцеговина, а в группе D в польском городе Катовице, помимо хозяев, встретятся Исландия, Франция, Словения, Бельгия и Израиль.

Состав сборной Латвии:

Марек Мейерис («Клуж-Напока U-BT», Румыния), Кристапс Порзингис («Атланта Хокс», США), Давис Бертанс («Дубай», ОАЭ), Дайрис Бертанс («ВЭФ Рига»), Роландс Шмитс («Анадолу Эфес Стамбул», Турция), Клавс Чаварс («Баку Сабах», Азербайджан), Рихардс Ломажс (Клайпеда) Нептунас, Литва), Андрейс Гражулис («Анкара Тюрк Телеком», Турция), Марцис Штейнбергс («Манреза Бакси», Испания), Артурс Куруц («Луго Рио Бреоган», Испания), Артурс Жагарс («Фенербахче», Стамбул, Турция), Кристерс Зорикс («Лерида Хиопос», Испания).

Состав сборной Турции

Адем Бона («Филадельфия 76ерс», НБА), Альперен Шенгин («Хьюстон Рокетс», НБА), Эркан Османи, Шейн Ларкин, Эркан Йылмаз (все — «Анадолу Эфес Стамбул»), Фуркан Коркмаз, Кенан Сипахи, Шехмус Хадзер (все — Бахчешехир Коледжи), Онуралп Битим («Бавария», Мюнхен, Германия), Эмерис Фарук Юрцевен, Чеди Осман (оба – «Панатинаикос», Афины, Греция), Сертак Шанли («Фенербахче», Стамбул).