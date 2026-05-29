Латвийская сборная проиграла Норвегии в четвертьфинале и покидает чемпионат

Редакция PRESS 29 мая, 2026 10:46

Новости Латвии 0 комментариев

Вратарь сборной Латвии Кристерс Гудлевскис.

В четвертьфинальном матче чемпионата мира латвийские хоккеисты играли со сборной Норвегии. У четвертьфинальных игр очень четкая цена — проигравший отправляется домой, а победитель выходит в полуфинал и получает возможность побороться за медали, сообщает  LSM.

Увы, итог для команды Харийса Витолиньша получился неутешительным. В малорезультативном матче победу праздновали норвежцы со счетом 2:0, впервые в истории выйдя в полуфинал.

Решающим моментом встречи стала шайба Тинуса Коблара во втором периоде, когда норвежцы воспользовались ошибкой латвийцев в обороне. В концовке матча команда Харийса Витолиньша сняла вратаря, после чего Ноа Стен отправил шайбу в пустые ворота.

Для латвийских хоккеистов турнир в Швейцарии завершен.

По итогам ЧМ-2026 лучшими игроками в сборной Латвии были определены вратарь Кристерс Гудлевскис и нападающие Рудольф Балцерс и Сандис Вилманис. Гудлевскис входит в топ-6 по надежности, Балцерс с 7 голами пока лидирует среди лучших снайперов турнира и теперь является рекордсменом сборной Латвиии, а Вилманис с 11 очками входит в топ-10 лучших бомбардиров турнира.

Состав сборной Латвии на ЧМ

вратари — Марекс Митенс (1998 г.р., "Банска Бистрица", Словакия), Кристерс Гудлевскис (1992, "Бремерхафен", Германия), Густавс Давис Григалс (1998, "СайПа", Финляндия);

защитники — Ралфс Фрейбергс (1991, "Витковице", Чехия), Кристапс Зиле (1997, "Либерец", Чехия), Артурс Анджанс (2001, ХПК, Финляндия), Микс Тумановс (2001, "Йокерит", Финляндия), Робертс Мамчицс (1995, "Карловы Вары", Чехия), Албертс Шмитс (2007, "Мюнхен Ред Булл", Германия), Кристоферс Биндулис (1995, "Дукла Михаловце", Словакия), Оскарс Цибульскис (1988, "Хернинг", Дания);

нападающие — Денис Смирнов (1999, "Клотен", Швейцария), Оскарс Лапинскис (2002, "Лангнау", Швейцария), Глеб Прохоренков (2001, Ниагарский университет, NCAA), Кристапс Скрастиньш (2001, Университет Нью-Гэмпшира, NCAA), Оскарс Батня (1995, "Пеликанс", Финляндия), Томс Андерсонс (1993, "Ла Шо-де-Фон", Швейцария), Харалдс Эгле (1996, "Карловы Вары", Чехия), Филипс Бунцис (1997, "Рунгстед", Дания), Рудолфс Балцерс (1997, "Цюрих Лайонс", Швейцария), Сандис Вилманис (2004, "Флорида Пантерс", НХЛ), Мартиньш Дзиеркалс (1997, "Спарта" Прага, Чехия), Ренарс Крастенбергс (1998, "Оломоуц", Чехия), Оливерс Мурниекс (2008, "Сент-Джонс", QMJHL), Эдуард Тралмакс (1997, "Гран-Рапидс Гриффинс", АХЛ).

 

МОН предлагает отобрать бесплатные обеды у детей в пользу праздника песни и танца
МОН предлагает отобрать бесплатные обеды у детей в пользу праздника песни и танца

«Скоро Латгалия станет пустым плацдармом»: крик о помощи из приграничья
«Скоро Латгалия станет пустым плацдармом»: крик о помощи из приграничья

Понеслась! Домбрава дал первое распоряжение на посту министра МВД
Понеслась! Домбрава дал первое распоряжение на посту министра МВД

Каждый день без важных решений делает проект дороже: от нового правительства ждут действий по Rail Baltica

Новое правительство должно принять решение о завершении железнодорожного проекта "Rail Baltica" не позднее 2035 года, заявил агентству ЛЕТА председатель совета совместного предприятия стран Балтии АО "RB Rail" Матисс Паэгле.

Глава ЕК о дроне в Румынии: Россия перешла очередную черту

В своей агрессивной войне в Украине Россия "перешла очередную черту". Об этом в пятницу, 29 мая, председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) написала в соцсети X.

Альпийский пейзаж с коровами выглядит как открытка. Но туристам лучше помнить одну вещь

В Австрии обычная прогулка по горной тропе закончилась трагедией, после которой туристам снова напоминают: корова на пастбище не всегда выглядит опасной, но это не домашняя декорация для красивых фото.

Бесплатные похороны: возможно ли это?

Центр Atvadas – новый стандарт ритуальных услуг в Латвии

Сознательно выбирали тех, кто уже становился жертвой мошенников: накрыли очередной кол-центр. ВИДЕО

В украинском Харькове в ходе международной спецоперации была ликвидирована организованная преступная группа, занимавшаяся телефонным мошенничеством. По данным следствия, злоумышленники целенаправленно обманывали пожилых людей, которые уже ранее становились жертвами аферистов. На данный момент в Латвии выявлено не менее 50 пострадавших, однако правоохранители считают, что реальное число жертв может быть значительно больше, сообщает LSM.

В Риге столкнулись машина и мотоцикл: полиция ищет свидетелей

20 мая около 15:10 на улице Дзелзавас в Риге произошло столкновение автомобиля BMW 335D XDrive и мотоцикла CF MOTO, сообщает Госполиция на своей страничке в Фейсбуке.

Ликвидируют? Депутаты обеспокоены неясным будущим детского отделения Елгавской больницы

Ряд оппозиционных депутатов Елгавской думы выражает опасения по поводу возможного закрытия детского отделения Елгавской больницы в ходе оптимизации сети больниц, так как ни в Министерстве здравоохранения, ни в Елгавской думе и больнице ясного ответа о будущем отделения не дают.

