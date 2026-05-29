Латвийская сборная проиграла Норвегии в четвертьфинале и покидает чемпионат

Увы, итог для команды Харийса Витолиньша получился неутешительным. В малорезультативном матче победу праздновали норвежцы со счетом 2:0, впервые в истории выйдя в полуфинал.

Решающим моментом встречи стала шайба Тинуса Коблара во втором периоде, когда норвежцы воспользовались ошибкой латвийцев в обороне. В концовке матча команда Харийса Витолиньша сняла вратаря, после чего Ноа Стен отправил шайбу в пустые ворота.

Для латвийских хоккеистов турнир в Швейцарии завершен.

По итогам ЧМ-2026 лучшими игроками в сборной Латвии были определены вратарь Кристерс Гудлевскис и нападающие Рудольф Балцерс и Сандис Вилманис. Гудлевскис входит в топ-6 по надежности, Балцерс с 7 голами пока лидирует среди лучших снайперов турнира и теперь является рекордсменом сборной Латвиии, а Вилманис с 11 очками входит в топ-10 лучших бомбардиров турнира.

Состав сборной Латвии на ЧМ

вратари — Марекс Митенс (1998 г.р., "Банска Бистрица", Словакия), Кристерс Гудлевскис (1992, "Бремерхафен", Германия), Густавс Давис Григалс (1998, "СайПа", Финляндия);

защитники — Ралфс Фрейбергс (1991, "Витковице", Чехия), Кристапс Зиле (1997, "Либерец", Чехия), Артурс Анджанс (2001, ХПК, Финляндия), Микс Тумановс (2001, "Йокерит", Финляндия), Робертс Мамчицс (1995, "Карловы Вары", Чехия), Албертс Шмитс (2007, "Мюнхен Ред Булл", Германия), Кристоферс Биндулис (1995, "Дукла Михаловце", Словакия), Оскарс Цибульскис (1988, "Хернинг", Дания);

нападающие — Денис Смирнов (1999, "Клотен", Швейцария), Оскарс Лапинскис (2002, "Лангнау", Швейцария), Глеб Прохоренков (2001, Ниагарский университет, NCAA), Кристапс Скрастиньш (2001, Университет Нью-Гэмпшира, NCAA), Оскарс Батня (1995, "Пеликанс", Финляндия), Томс Андерсонс (1993, "Ла Шо-де-Фон", Швейцария), Харалдс Эгле (1996, "Карловы Вары", Чехия), Филипс Бунцис (1997, "Рунгстед", Дания), Рудолфс Балцерс (1997, "Цюрих Лайонс", Швейцария), Сандис Вилманис (2004, "Флорида Пантерс", НХЛ), Мартиньш Дзиеркалс (1997, "Спарта" Прага, Чехия), Ренарс Крастенбергс (1998, "Оломоуц", Чехия), Оливерс Мурниекс (2008, "Сент-Джонс", QMJHL), Эдуард Тралмакс (1997, "Гран-Рапидс Гриффинс", АХЛ).