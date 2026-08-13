KP расследовала ситуацию с 2020 года, однако, по словам LVM, до конца 2025 года компания не получала однозначного указания о нарушении закона о конкуренции. В январе 2026 года KP окончательно указала на нарушения, после чего LVM в течение 20 дней обратилась в суд с требованием прекратить действие договоров.

KP ранее установил, что несколько компаний благодаря IML получили преимущество при доступе к древесине и правам на лесозаготовку, не участвуя в публичных аукционах. В результате, по мнению регулятора, другие участники рынка оказались в неравных условиях, а конкуренция на рынке древесины была искажена.