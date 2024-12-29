Latvijas Pasts выдает тайну: реальная инфляция в Латвии в десять раз выше официальной — «Неаткарига»

Заявление Latvijas Pasts о повышении тарифов в то время, когда народ шлет поздравления с Рождеством и Новым годом, как нельзя более вовремя. Кто же еще, если не Latvijas Pasts своим заявлением, откроет людям глаза на то, что данные об инфляции, предоставленные госучреждениями, - совершенная ложь, которая в свою очередь тянет за собой ложь о ВВП и его соотношении с дефицитом бюджета на следующий год и с госдолгом. Из-за таких откровений становится понятнее и распределение денег в госбюджете на следующий год, и ход принятия этого бюджета, связанный с неизбранием президента Банка Латвии, а также включавший высказывания премьера Эвики Силини в Сейме, вызвавшие общественный резонанс.

Самую дешевую услугу удорожают на 40%

В Latvijas Pasts использовали предпоследний рабочий день в уходящем году и 27 декабря разослали уведомление о том, что "с 1 января 2025 года меняются тарифы универсальной почтовой услуги (УПУ, UPP), утвержденные Комиссией по регулированию общественных услуг (КРОУ, SPRK)".

"Изменения тарифов связаны с изменением привычек клиентов, сокращением объема традиционных почтовых отправлений, ростом затрат на транспорт и логистику, увеличением цен на энергоресурсы и ростом зарплат. Тарифы УПУ включают в себя также затраты на содержание сети из 155 почтовых отделений. (...) Прежние тарифы действовали с начала 2023 года и не менялись в течение двух лет".

Что же это за изменения? Рассмотрим, сколько стоит сейчас и сколько будет стоить с 1 января обычное письмо с поздравительной открыткой или посланием на паре листов, вес которого укладывается в 20 г. Посмотрим на выпущенную Latvijas Pasts марку с рождественским сюжетом. На ней четко указан 2024 год и цена - 1,65 евро. Через пару дней за доставку такого же письма по Латвии придется заплатить 2,30 евро. Дальше - арифметика на уровне начальной школы, чтобы перевести показатель роста из евро в проценты: 2,30x100/1,65=139,4%, другими словами, цена возрастет на 40%.

Почта повышает цены и удивляется, что клиентов мало

В своем уведомлении Latvijas Pasts напоминает о предыдущем повышении тарифов, из которого логически проистекает сокращение объема почтовых отправлений. Когда цена доставки самого простого письма будет увеличена до 5 евро, Latvijas Pasts будет жаловаться, что сбор каждого оставшегося письма, его сортировка, содержание оборудования по доставке и работников обходится в среднем в 10 евро, а когда самая дешевая почтовая марка будет стоить 50 евро, Latvijas Pasts будет так же обосновывать повышение ее цены до 100 евро.

Latvijas Pasts уклоняется от опасной темы о том, что объем услуг сокращается из-за удорожания этих самых услуг, и перечисляет причины, за которые Latvijas Pasts не несет ответственность.

Люди и предприятия за многие вещи платят одинаково

Следует пресечь возможные попытки изворачиваться, будто инфляция и расходы некоего учреждения - это совсем другое. Нет, в целом это одно и то же. Нет такого "роста затрат на транспорт и логистику", который был бы совершенно разным для почты и для семьи. Почтовые машины заправляются топливом на тех же бензоколонках, где и остальные, ремонтируются по примерно таким же ценам и т.д. Если у кого-то в этом плане и есть преимущества, то именно у Latvijas Pasts как крупного заказчика топлива или услуг автосервиса расходы должны расти медленнее, чем у индивидуальных потребителей. Точно то же самое касается роста цен на энергоресурсы, где начальную цену на электричество вычисляют на бирже и затем приплюсовывают к ней налоги, тарифы за электропередачу и распределение. Расходы на содержание 155 почтовых отделений, о которых упоминает Latvijas Pasts, формируются так же, как и для любых других помещений, включая жилые, с теми же самыми тарифами на тепло, водопровод и вывоз отходов.

В формулу инфляции действительно не входит такой показатель, как рост зарплат, но на самом деле он тоже неразрывно связан с ростом необходимых для выживания расходов на еду и содержание жилья. Если в Latvijas Pasts были вынуждены повысить зарплаты более чем на пару процентов низкооплачиваемым почтальонам, то потому лишь, что цены на самую дешевую колбасу в латвийских магазинах за это же время выросли не на 3%, а примерно на 30%.

Данные статистики игнорируются коллективно и публично

Было бы неправильно выставлять Latvijas Pasts виновником разглашения главной государственной тайны. Почта сделала ровно то же, что и все другие госучреждения, которым точно так же в следующем году приходится считаться с ростом расходов не на несколько процентов, а на десятки процентов.

Наглядный пример вращения этой инфляционной спирали - Управление делами гражданства и миграции (УДГМ), которое получило разрешение резко повысить плату за выдачу паспортов, виз и других документов. В ответ увеличились тарифы Latvijas Pasts за пересылку документов в бумажном формате. Переход на электронный документооборот означает, что деньги с УДГМ дерет Латвийский радиотелецентр. УДГМ, как и Latvijas Pasts, надо содержать помещения по всей стране и платить по все более высоким тарифам за аренду и коммунальные услуги, чтобы хозяевам и управляющим зданий было на что заплатить госпошлины в УДГМ за выдачу паспортов, оформление гастарбайтеров и др.

Реальная инфляция в Латвии намного выше 2-3% в год. Реальный ВВП уменьшается, так как специалисты по статистике не могут и не хотят вычесть из прироста ВВП в раздутых инфляцией фактических ценах истинную долю инфляции и сравнить ВВП в реально сравниваемых ценах. Сбывается прогноз Ивара Годманиса, опубликованный в "Неаткариге" 28 декабря 2022 года, о том, что снижение инфляции потянет за собой ВВП.