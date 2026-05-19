«LaTS»: В этом году популярны спонтанные пикники и покупки по пути

Редакция PRESS 19 мая, 2026 14:19

С наступлением более тёплой погоды в Латвии начался активный сезон пикников и выездов на природу, что существенно влияет на покупательские привычки в розничной торговле. В магазинах SIA «Latvijas Tirgotāju savienība» («LaTS») по всей Латвии растёт спрос на товары для гриля, напитки, закуски и сезонные овощи, при этом покупатели всё чаще совершают спонтанные покупки — по дороге на дачи, в деревню или к местам отдыха на природе.

В сезон пикников традиционно наиболее востребованы мясо для шашлыка и гриля, сосиски, маринады, свежие овощи, чипсы и другие закуски, а также различные соусы, напитки и вода. Именно эти товарные категории формируют классическую корзину для летних выездов и садовых вечеринок.

Одновременно в этом году в ряде этих категорий наблюдается рост цен. Особенно подорожали свежее и маринованное мясо, сезонные овощи и безалкогольные напитки. Рост цен затронул также часть сегмента закусок и соусов.

Коммерческий директор «LaTS» Виталий Рощин отмечает, что на изменение цен одновременно влияет несколько факторов. Среди наиболее существенных — более высокие цены на сырьё, рост расходов на рабочую силу, логистику и энергоресурсы, а также традиционно более высокий спрос в тёплый сезон.

Тем не менее, несмотря на рост цен, спрос на товары для пикников остаётся высоким. Покупатели по-прежнему активно планируют выезды и праздники на свежем воздухе, одновременно стараясь внимательнее следить за акциями и выгодными предложениями.

«Мы видим, что в этом году покупатели тщательнее оценивают цены и чаще ищут акционные товары, однако это существенно не меняет традиции пикников. Люди по-прежнему хотят проводить время на улице и организовывать совместные трапезы на природе», — подчёркивает В. Рощин.

Особенно высокая активность наблюдается в регионах. С приближением выходных всё больше людей уезжают за пределы Риги — в деревню, на дачи или к водоёмам. В таких ситуациях магазины «LaTS» часто становятся ближайшим и наиболее удобным местом для покупок.

В розничной торговле отмечают и другую тенденцию — люди всё чаще выбирают спонтанные и небольшие пикники вместо только крупных праздников. Это влияет и на структуру покупок. Если раньше преобладали большие закупки на несколько дней, то теперь чаще приобретаются небольшие наборы продуктов на один вечер или короткую поездку.

Популярными становятся и так называемые «дорожные покупки», когда всё необходимое приобретается по пути к месту отдыха. В таких ситуациях важным преимуществом является доступность магазинов у дома и возможность быстро купить всё необходимое в одном месте.

Интересная тенденция наблюдается и в культуре походов в гости. Люди всё чаще хотят брать с собой не только классические сладости или снеки, но и практичные продукты для общего стола. Востребованными становятся товары для гриля, местные напитки, сезонные ягоды и фрукты, а также закуски, которые можно сразу подать к совместной трапезе.

В розничной торговле отмечают, что такое изменение привычек отражает и более широкие изменения в поведении потребителей — люди всё больше думают об удобстве, экономии времени и спонтанных планах на свободное время.

Хотя в целом корзина для пикника в этом году немного дороже, чем в прошлом, спрос на сезонные товары остаётся стабильным. Торговцы прогнозируют, что с наступлением более тёплой погоды и активного летнего сезона интерес к товарам для гриля, напиткам и закускам продолжит расти.

При этом покупатели, вероятнее всего, станут ещё более чувствительными к акциям и специальным предложениям, стараясь сохранить баланс между желанием наслаждаться летним сезоном и более тщательным планированием повседневных расходов.

SIA «LaTS» была основана в 2007 году с целью объединения малых и средних латвийских продовольственных ритейлеров, снижения затрат и повышения конкурентоспособности. В настоящее время сеть объединяет около 270 предприятий и насчитывает более 700 физических торговых точек по всей Латвии.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

