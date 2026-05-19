«LaTS»: В этом году популярны спонтанные пикники и покупки по пути

В сезон пикников традиционно наиболее востребованы мясо для шашлыка и гриля, сосиски, маринады, свежие овощи, чипсы и другие закуски, а также различные соусы, напитки и вода. Именно эти товарные категории формируют классическую корзину для летних выездов и садовых вечеринок.

Одновременно в этом году в ряде этих категорий наблюдается рост цен. Особенно подорожали свежее и маринованное мясо, сезонные овощи и безалкогольные напитки. Рост цен затронул также часть сегмента закусок и соусов.

Коммерческий директор «LaTS» Виталий Рощин отмечает, что на изменение цен одновременно влияет несколько факторов. Среди наиболее существенных — более высокие цены на сырьё, рост расходов на рабочую силу, логистику и энергоресурсы, а также традиционно более высокий спрос в тёплый сезон.

Тем не менее, несмотря на рост цен, спрос на товары для пикников остаётся высоким. Покупатели по-прежнему активно планируют выезды и праздники на свежем воздухе, одновременно стараясь внимательнее следить за акциями и выгодными предложениями.

«Мы видим, что в этом году покупатели тщательнее оценивают цены и чаще ищут акционные товары, однако это существенно не меняет традиции пикников. Люди по-прежнему хотят проводить время на улице и организовывать совместные трапезы на природе», — подчёркивает В. Рощин.

Особенно высокая активность наблюдается в регионах. С приближением выходных всё больше людей уезжают за пределы Риги — в деревню, на дачи или к водоёмам. В таких ситуациях магазины «LaTS» часто становятся ближайшим и наиболее удобным местом для покупок.

В розничной торговле отмечают и другую тенденцию — люди всё чаще выбирают спонтанные и небольшие пикники вместо только крупных праздников. Это влияет и на структуру покупок. Если раньше преобладали большие закупки на несколько дней, то теперь чаще приобретаются небольшие наборы продуктов на один вечер или короткую поездку.

Популярными становятся и так называемые «дорожные покупки», когда всё необходимое приобретается по пути к месту отдыха. В таких ситуациях важным преимуществом является доступность магазинов у дома и возможность быстро купить всё необходимое в одном месте.

Интересная тенденция наблюдается и в культуре походов в гости. Люди всё чаще хотят брать с собой не только классические сладости или снеки, но и практичные продукты для общего стола. Востребованными становятся товары для гриля, местные напитки, сезонные ягоды и фрукты, а также закуски, которые можно сразу подать к совместной трапезе.

В розничной торговле отмечают, что такое изменение привычек отражает и более широкие изменения в поведении потребителей — люди всё больше думают об удобстве, экономии времени и спонтанных планах на свободное время.

Хотя в целом корзина для пикника в этом году немного дороже, чем в прошлом, спрос на сезонные товары остаётся стабильным. Торговцы прогнозируют, что с наступлением более тёплой погоды и активного летнего сезона интерес к товарам для гриля, напиткам и закускам продолжит расти.

При этом покупатели, вероятнее всего, станут ещё более чувствительными к акциям и специальным предложениям, стараясь сохранить баланс между желанием наслаждаться летним сезоном и более тщательным планированием повседневных расходов.

SIA «LaTS» была основана в 2007 году с целью объединения малых и средних латвийских продовольственных ритейлеров, снижения затрат и повышения конкурентоспособности. В настоящее время сеть объединяет около 270 предприятий и насчитывает более 700 физических торговых точек по всей Латвии.