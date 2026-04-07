«LaTS»: на розничные цены влияют как реальные рыночные факторы, так и настроение покупателей

«С одной стороны, данные показывают, что изменения цен на повседневные товары сейчас относительно небольшие, но в то же время в обществе растёт обеспокоенность возможным подорожанием, особенно на фоне колебаний цен на топливо и геополитической ситуации в мире», — комментирует Р. Окманис.

Текущую ситуацию следует оценивать осторожно, различая фактический уровень цен и настроение покупателей. «В настоящее время изменения розничных цен в Латвии не являются резкими — они скорее умеренные и во многом связаны с сезонными колебаниями и ситуацией на рынке отдельных товаров. Однако ощущение роста цен у людей может быть более выраженным, чем показывают реальные данные», — поясняет он.

Цены на топливо — волатильны, но ещё не полностью отразились

Одним из ключевых факторов, влияющих как на издержки, так и на восприятие общества, являются цены на топливо. В начале 2026 года в Латвии они даже были ниже, чем годом ранее, что помогло стабилизировать инфляцию и снизить давление на цены продуктов питания.

Однако весной ситуация изменилась, и эти колебания в значительной степени связаны с глобальными процессами — прежде всего напряжённостью на Ближнем Востоке и рисками поставок нефти, влияющими на цены во всём мире. При этом важно отметить, что такие изменения не отражаются на розничных ценах мгновенно.

«Рост цен на топливо не появляется на полках магазинов в тот же момент. Обычно проходит несколько месяцев, прежде чем логистические издержки полностью отражаются в конечной цене», — добавляет Р. Окманис.

Реальные изменения цен — умеренные и стабильные

Статистика показывает, что общий рост цен в Латвии в 2026 году остаётся умеренным. В начале года инфляция составляла около 2–3%, а изменения потребительских цен в последние месяцы характеризуются как незначительные колебания. Например, цены на продукты питания и безалкогольные напитки за месяц выросли всего примерно на 0,3%.

Это означает, что объективно рост цен в магазинах сейчас не является резким. Более того, в отдельных категориях товаров динамика цен определяется не энергоресурсами, а другими факторами, такими как урожайность. Например, подорожание кофе связано с неблагоприятными погодными условиями в регионах выращивания, так же как ранее рост цен на оливковое масло был обусловлен слабым урожаем.

Положительное влияние на розничные цены могут оказать как снижение НДС на основные продукты питания в конце прошлого года, так и новое решение правительства временно снизить акциз на топливо, поскольку это напрямую уменьшает транспортные и логистические расходы. Эти меры могут помочь сдержать рост цен и стабилизировать настроения покупателей. Прогнозы также показывают, что в 2026 году рост цен на продукты питания может быть значительно медленнее, чем годом ранее.

Психологический фактор и поведение покупателей

Несмотря на относительную стабильность показателей, поведение покупателей может говорить о другом. В обществе растёт осторожность — люди чаще следят за ценами, сравнивают предложения и более тщательно планируют покупки.

«Сейчас очень важен психологический фактор. Если люди ожидают роста цен, они могут начать вести себя более осторожно — покупать меньше или выбирать более дешёвые альтернативы, даже если реальные цены существенно не меняются», — подчёркивает Р. Окманис.

«Однако вопрос в том, есть ли этому чёткие подтверждения в данных. На данный момент статистика показывает минимальный рост цен и отсутствие резких изменений, которые могли бы оправдать значительное снижение потребления. Это означает, что психологический эффект может ощущаться на индивидуальном уровне, но ещё не полностью отражён в макроэкономических показателях».

«Это означает, что в ближайшие месяцы решающим фактором будут не только реальные экономические показатели, но и восприятие общества. Если цены на топливо продолжат расти и напряжённость в мире сохранится, психологический эффект может перерасти в реальные изменения потребления. В противном случае, при стабилизации рынка, уверенность покупателей постепенно восстановится», — резюмирует руководитель сети.