Лато Лапса приговорен к 300 часам общественных работ: где работает?

Программа Латвийского телевидения "de facto" сообщила, что Лапса выполнял общественные работы в самоуправлении Огрского края. Там позаботились о том, чтобы ему не приходилось выполнять, например, работы, связанные с благоустройством территории, которые являются наиболее востребованными, а назначили его работать в архив.

Целесообразность этого в думе не объяснили.

Лапса был осужден в мае этого года за преследование и клевету на адвоката Ромуальда Вонсовича.

Речь идет о том, что написано в книге "Коллаборант", но не только - в деле также есть эпизоды слежки за адвокатом и нежелательного общения.

Суд приговорил Лапса к 300 часам общественных работ. Лапса начал отработку осенью.

Лапса опубликовал направление на работу, но замазал место работы и другую информацию.

Вскоре обнаружилось, что в рамках общественных работ публицист собирает материалы в архивах, например, на улице Сканду в Риге. Готовит новую книгу. На следующей неделе стало ясно, что служба пробации решила направить Лато Лапсу на другие общественные работы.

Лапса записал у дверей службы пробации видео, в котором рассказывает, что на прошлой неделе к месту его общественных работ пришли "две тетки" из Айзкраукльского отделения службы пробации и что дело Лапсы было передано им.

(Lsm.lv)

