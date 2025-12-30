Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Квашеная капуста работает лучше дорогих БАДов — врачи в шоке!

30 декабря, 2025 15:45

Азбука здоровья

Квашеная капуста – один из самых обычных зимних продуктов в нашем регионе – оказалась настоящей биохимической бомбой для здоровья. То, что десятилетиями считалось простой закуской «из бочки», сегодня врачи и диетологи называют натуральным пробиотиком с реальным эффектом для кишечника, сердца и даже мозга.

В основе – ферментация. Капуста и соль запускают процесс, при котором образуются полезные бактерии, поддерживающие микрофлору кишечника. Именно кишечник всё чаще называют «вторым мозгом» – от его состояния зависят иммунитет, усвоение витаминов, уровень воспаления и даже настроение.

Одна чашка квашеной капусты содержит всего около 30 калорий, но при этом даёт организму клетчатку, витамины C, B6 и K, а также калий, железо и фолиевую кислоту. По данным диетологов, такой объём покрывает до четверти суточной нормы витамина C – зимой это особенно актуально.

Регулярное, но умеренное употребление квашеной капусты связывают с улучшением пищеварения, снижением воспалительных процессов и поддержкой иммунной системы. Есть данные, что ферментированные продукты помогают контролировать уровень холестерина и артериальное давление, а витамин K2, образующийся при брожении, может снижать риск сердечно-сосудистых проблем и укреплять кости.

Есть и неожиданный бонус: связь кишечника и мозга. Исследования показывают, что пробиотики могут влиять на уровень стресса и память. Прямых экспериментов именно с квашеной капустой немного, но общая картина всё больше говорит в пользу «умной еды из погреба».

Важно одно условие: капуста должна быть непастеризованной. Термическая обработка убивает пробиотики. Если продукт предлагается термически обработанным, – полезных бактерий там, скорее всего, уже нет. Идеальный состав – только капуста и соль. Всё остальное – маркетинг.

Минус тоже есть: соль. В чашке квашеной капусты может быть до 1 грамма натрия, поэтому объёмы важны. Хорошая новость – для эффекта не нужны тарелки. Достаточно нескольких вилок один-два раза в неделю.

Вывод простой: один из самых привычных продуктов восточно-европейской кухни оказался функциональной едой, которая работает без рекламы, упаковки и модных слов. Иногда «суперфуд» уже стоит у нас в холодильнике.

«В школах запрещено то, что на самом деле необходимо»: агрессия среди детей

«Считает, что 120 000 в год — средняя зарплата!” Силиня в отрыве от реальности? (1)

«Думали, просто спит»: по недосмотру медиков умерла годовалая девочка

Как в кино! Дерзкое ограбление банка в Германии

20:25

0 комментариев

В немецком Гельзенкирхене грабители проникли в здание банка и вскрыли около 3200 депозитных сейфов, в которых хранились деньги, золото и ценные вещи. Об этом сообщили следователи и источники в сфере безопасности, отметив, что добыча преступников оценивается примерно в 30 миллионов евро.

«В школах запрещено то, что на самом деле необходимо»: агрессия среди детей

20:15

0 комментариев

Нил Сакс Константинов, руководитель Центра психотерапии подростков и молодежи, в эфире программы TV24 «Клуб национальных интересов» прокомментировал вопрос агрессии у мальчиков. Он подчеркнул, что агрессия присуща всем людям, но у мальчиков она выражена сильнее.

Пожар обернулся хаосом: соседи прыгают из окон и телевизор взрывается

ЧП и криминал 19:54

0 комментариев

В окрестностях Валмиеры пожар в жилом доме унёс жизнь мужчины средних лет. Огонь тушили спасатели из нескольких населённых пунктов Видземе, работы продолжались почти шесть часов. Местные жители рассказали команде Degpunktā (TV3) о трагически хаотичной ночи, когда соседи выпрыгивали из окон, взорвавшийся телевизор помешал спасти погибшего, а находившиеся в состоянии алкогольного опьянения жильцы пытались самостоятельно потушить пожар.

«Хотите по Москве? Отмечайте в другой стране!» Вице-мэр Риги обратился к жителям

19:48

0 комментариев

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс напомнил жителям о необходимости соблюдать обновлённые правила использования пиротехники в новогоднюю ночь и подчеркнул, что запуск фейерверков разрешён только с полуночи до часа ночи, пишет портал Jauns.lv.

Самолёт сел сам: автопилот впервые спас пилотов-людей при реальной аварии

Всюду жизнь 19:32

0 комментариев

В США впервые в истории пассажирской авиации самолёт самостоятельно справился с экстренной ситуацией — от момента отказа до посадки на полосу. Без помощи пилотов.

Автобус Ecolines попал в аварию: перевернулся в снежной буре

18:45

0 комментариев

Во вторник на автомагистрали Таллин — Нарва в Эстонии произошло ДТП с участием пассажирского автобуса компании Ecolines. По предварительной информации, никто не пострадал, сообщает портал Delfi.

Хватит пить кофе в Брюсселе, идите уже работать: Гиргенс упрекает бывших коллег

Мнения 18:41

0 комментариев

«Вместо того, чтобы пить кофе в Брюсселе, надо работать», - такое мнение высказал в передаче «Открытый разговор» экс-министр внутренних дел Сандис Гиргенс. Он считает, что наши евродепутаты плохо отстаивают интересы Латвии. И приводит в пример европейский миграционный пакт.

