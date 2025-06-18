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Купите немного airBaltic! Минсообщений готовит официальное предложение Литве и Эстонии. Экономисты осторожны в прогнозах

© LETA 18 июня, 2025 16:27

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство сообщения Латвии по поручению правительства официально предложит Литве и Эстонии рассмотреть возможность участия в капитале национальной авиакомпании airBaltic.

Переговоры с соседями инициированы перед планируемым первичным размещением акций компании (IPO). Партнёрам будет представлен структурированный механизм вхождения в капитал, который должен укрепить региональное сотрудничество и повысить инвестиционную привлекательность airBaltic на бирже.

Как отметил министр сообщения Атис Швинка, деятельность airBaltic напрямую влияет на развитие туризма, экономики и конкурентоспособности не только Латвии, но и Эстонии с Литвой. «Сильный единый игрок на авиационном рынке выгоден всем странам Балтии», — подчеркнул он.

По словам министра, участие Литвы и Эстонии улучшит инвестиционный имидж airBaltic в ходе IPO. Официальное предложение будет адресовано правительствам и аэропортам соседних стран.

Экономисты оценивают перспективы осторожно.

Экономист SEB banka Дайнис Гашпуитис считает шаг правильным, хотя несколько запоздавшим: «Вопрос в том, насколько качественно подготовлено предложение. Результат во многом будет зависеть от уровня заинтересованности партнёров».

Он добавил, что для соседей это будет политически сложное решение, поскольку потребуется объяснять необходимость крупных вложений. «Большого энтузиазма от них ждать не стоит. Но с позиции Латвии логично оптимизировать деятельность airBaltic, чтобы латвийские налогоплательщики не дотировали полёты соседей», — отметил Гашпуитис.

Экономист Luminor Bank Петерис Страутиньш подчеркнул, что несмотря на значительные бюджетные затраты, airBaltic приносит ощутимую экономическую выгоду как Латвии, так и другим странам Балтии.

«Маршрутная сеть шире, чем могла бы быть, транспортная доступность равномерна весь год. Это способствует росту туризма и экспорта бизнес-услуг. Кроме того, и Эстония с Литвой получают выгоду. Жители этих стран активно пользуются рейсами airBaltic, в том числе транзитом через Ригу», — пояснил Страутиньш.

Позиция Эстонии пока сдержанная. Министр инфраструктуры Кулдар Лейс (Партия реформ) заявил, что конкретного предложения от Латвии Эстония ещё не получала: «Разговоры о поиске партнёров до IPO действительно велись, в том числе с нами и с литовцами. Но пока это только слова через СМИ. Как поступит конкретное предложение — тогда и будем его обсуждать», — сказал Лейс в эфире ERR.ee.

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