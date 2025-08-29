Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Купаться запрещено! На пляжах Даугавы и Гауи обнаружил микробиологическое загрязнение

Редакция PRESS 29 августа, 2025 15:10

Новости Латвии 0 комментариев

Во взятых из Даугавы на пляже у Румбулы и Гауи на пляже в Сигулде образцах воды превышено допустимое количество энтерококков, и по причине выявленного повышенного микробиологического загрязнения в этих местах купаться запрещено, сообщили агентству ЛЕТА в Инспекции здравоохранения.

29 августа инспекция возьмет на обоих пляжах повторные пробы воды для купания.

На всех остальных 57 официальных внутренних и морских пляжах микробиологические показатели воды для купания не превышают допустимые нормы, и купаться там разрешается. Пробы воды для купания были взяты 25 и 26 августа.

В купальный сезон специалисты инспекции проводят углубленные проверки качества воды на официальных пляжах, как лабораторные, так и визуальные, раз в месяц.

В лаборатории определяются два микробиологических показателя - концентрация кишечных палочек (E. coli) и кишечных энтерококков в воде.

Эти показатели служат индикаторами выявления возможного загрязнения фекальными водами и могут свидетельствовать о наличии в воде болезнетворных патогенных бактерий и вирусов.

На этой неделе пробы воды в официальных местах для купания были взяты в последний раз в нынешнем купальном сезоне. Следующий отбор проб воды для купания на микробиологическое обследование на 59 официальных внутренних и морских пляжах состоится в мае 2026 года, перед началом купального сезона.

Официальный купальный сезон в Латвии начинается 15 мая и длится до 15 сентября.

Латвийские фигуристки обвинили эстонского тренера в жестоком обращении. Союз конькобежцев начал расследование

Несколько латвийских фигуристов, среди них двукратная чемпионка Латвии Софья Степченко, обвинили тренеров рижского клуба Kristal Ice Ольгу Ковалькову и Раймо Рейнсалу в психологическом и физическом насилии. Латвийский союз конькобежцев начал расследование.

Вот так скандал: имя Мухаммед — на первом месте в списке получателей пособия в Германии

Несколько недель назад партия "Альтернатива для Германии" подала в Бундестаге запрос правительству, пожелав узнать, какие имена чаще всего встречаются среди получателей социального пособия. Согласно ответу федерального правительства, чаще всего получатели социального пособия носили типично немецкое имя Михаэль. За ним следовали имена Андреас, Томас и Даниэль.

Около 50 человек у Сейма протестовали за право учиться на русском языке

Вечером 29 августа у здания Сейма состоялся пикет против перехода школ на обучение исключительно на латышском языке. По наблюдению LETA, участие в протесте приняли около 50 человек.

Министр сообщений: Tallink вёл переговоры о возвращении в Ригу, но частники задрали цены

Министр сообщения Атис Швинка признал, что переговоры о возможном возвращении паромной компании Tallink в Ригу пока не дали результата. В эфире LTV он рассказал, что встречался с руководством таллинского порта и самой компании, однако итоги его разочаровали.

Центр госязыка: названия улиц на русском в Латгалии — недопустимы!

В Даугавпилсе и Илуксте до сих пор можно увидеть уличные таблички, где названия указаны не только на латышском, но и на русском языке. В Центре государственного языка напоминают: это нарушает Закон о государственном языке и должно быть устранено.

Русская «зависла на паузе»! Латыши делятся, как за границей «разоблачали» наглых туристов на русском языке

Язык — это свобода, и это доказывают истории, которыми латвийцы делятся в соцсетях.

В Польше разбился истребитель F-16: международный авиасалон отменён (ВИДЕО 18+)

Во время подготовки к авиашоу в Радоме погиб польский военный пилот. Его истребитель F-16 потерял управление и рухнул возле аэропорта. Авиасалон отменён. Власти выразили соболезнования, начато расследование причин трагедии

