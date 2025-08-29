Купаться запрещено! На пляжах Даугавы и Гауи обнаружил микробиологическое загрязнение

29 августа инспекция возьмет на обоих пляжах повторные пробы воды для купания.

На всех остальных 57 официальных внутренних и морских пляжах микробиологические показатели воды для купания не превышают допустимые нормы, и купаться там разрешается. Пробы воды для купания были взяты 25 и 26 августа.

В купальный сезон специалисты инспекции проводят углубленные проверки качества воды на официальных пляжах, как лабораторные, так и визуальные, раз в месяц.

В лаборатории определяются два микробиологических показателя - концентрация кишечных палочек (E. coli) и кишечных энтерококков в воде.

Эти показатели служат индикаторами выявления возможного загрязнения фекальными водами и могут свидетельствовать о наличии в воде болезнетворных патогенных бактерий и вирусов.

На этой неделе пробы воды в официальных местах для купания были взяты в последний раз в нынешнем купальном сезоне. Следующий отбор проб воды для купания на микробиологическое обследование на 59 официальных внутренних и морских пляжах состоится в мае 2026 года, перед началом купального сезона.

Официальный купальный сезон в Латвии начинается 15 мая и длится до 15 сентября.