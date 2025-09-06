Культуру в Латвии «посадят на жёсткую диету»: чтобы выжить

"Не могу сейчас сказать по памяти, на сколько процентов сокращение, но ни у кого нет 20% или 30%, даже близко нет", - подчёркивает Лаце.

Дотированные государством театры уже в этом году получили от министерства в среднем на 100 тысяч евро меньше, но провели великолепный сезон, в котором сокращение поддержки от государства невооружённым глазом даже не было заметно.

Руководитель Латвийской национальной оперы и балета Сандис Волдиньш воспринимает это так: "Мы в известной мере к этому готовились, пытались разными способами в первую очередь разнообразить наши доходы, не полагаться только на дотацию из госбюджета. Ясно, что она не может расти бесконечно. В какой-то момент будут и такие неблагоприятные циклические события. Мы довольно хорошо подготовились, думаю, мы успешно это сокращение амортизируем".

Статистика свидетельствует о том, что театры набирают полные залы даже при повышении цен на билеты, а в некоторых из них доходы превышают размер госдотации. Но в других культурных учреждениях, которые, что называется, хранят идентичность латвийского общества, как музеи и архивы, обстановка совсем иная.

Директор Латвийского национального архива Мара Спруджа признаёт, что план по доходам выполнять тяжело уже сейчас и что нет другого пути, кроме как снова пересмотреть ценник за услуги архива: "Конечно, мы можем наращивать до определённого предела, потому что покупательная способность людей и желание приобрести услугу тоже ограничены. Уже сейчас примерно 10% справок у нас не выкупают, потому что людям нечем заплатить".

Латвийская национальная библиотека с марта продлила рабочее время, общая посещаемость увеличилась на 23%. Руководитель библиотеки Дагния Балтиня предполагает, что придётся отказаться от бесплатных экскурсий по Замку света: "Сразу надо сказать, что мы не будем брать плату за вход в Национальную библиотеку".

Директор Национального художественного музея Мара Лаце допускает, что скорее всего придётся повысить цены на билеты, но хватит ли этого, чтобы компенсировать сокращение госфинансирования, заранее сказать невозможно: "Мы не можем по-настоящему прогнозировать, каким будет поток посетителей и как посетители на это отреагируют. Скорее всего придётся принять довольно радикальные меры в отношении посетителей - ограничить посещение".

С 2019 года к зарплатам в отрасли культуры не применялся коэффициент инфляции, при том, что дороговизна жизни, по данным Центрального статистического управления, возросла более чем на 30%. Новое урезание означает, что зарплаты такими и останутся.

Балтиня прогнозирует, что сотрудники будут уходить из библиотеки: "Неизбежно пойдёт волна". А в Национальном художественном музее эта волна увольнений уже началась. Директор Мара Лаце говорит, что каждую неделю ей на стол кладут заявление об уходе: "Конечно, я не хочу сказать, что все они по одной причине, но просто это очень симптоматическое явление. Мне не нравится, что за последнее время заявления об увольнении подали несколько очень хороших специалистов, которые честно говорят, что уходят именно из-за зарплаты, причём в такие интересные места, как бюро конкретной партии".

Вопрос зарплат тревожит и члена правления Латвийского общества музеев Элину Викмане: "Зарплата такая маленькая, что на наши объявления [о вакансиях] откликаются презрением и враждебными комментариями о том, что за такую зарплату ни один человек работать не будет".

Перед выборами 14-го Сейма "Прогрессивные", которым помимо прочего достался Минкульт, в своей программе обещали обеспечить "широкую доступость культуры и дальновидную поддержку культсектора". Однако в отрасли нет раздражения по поводу того, что жизнь станет более скудной ради укрепления обороны страны, поскольку ещё в начале лета планировалось урезать от отрасли культуры 13,6 миллиона евро.

Волдиньш считает, что такая экономия для отрасли - это резать по живому: "Ясно, что есть учреждения, которые могут отказаться от 200 тысяч евро на исследования, командировки и так далее, от "жира", который можно срезать. У учреждений в ведомстве культуры такого "жира" толком нет. Что-то всегда можно экономить, это ясно, но цены ресурсов снова поднялись, коммунальные платежи у всех поднялись, инфляция никак не компенсирована, я не знаю, как долго эти учреждения в таких условиях смогут выдержать это давление, резко не меняя свою деятельность".

Куда же уходит отраслевой бюджет? Как выяснилось, наибольшая часть налоговых поступлений тратится на аренду, которую, в частности, Национальный архив и Художественный музей платят предприятию Valsts nekustamie īpašumi.

Старания Минкульта снизить арендную плату для Латвийского национального архива, по словам его директора Спруджи, не были услышаны: "Вместо того, чтобы мы могли вложить эти деньги в какие-то архивные работы, описи документов, оцифровку, чтобы они стали доступны широкой общественности, наш бюджет в реальности сокращается именно из-за того, что мы платим коммунальных платежей всё больше, а компенсации практически нет".

Настало ли время структурных реформ в отрасли? Глава Минкульта считает, что "сейчас потрясать отрасль ещё более сильными переменами в это тревожное время - это не то, что укрепит и объединит нас как общество".

До следующих выборов в Сейм остался год - совсем мало времени для того, чтобы осуществить обещания, которые давали "Прогрессивные" три года назад.