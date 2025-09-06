Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Культуру в Латвии «посадят на жёсткую диету»: чтобы выжить

© Lsm.lv 6 сентября, 2025 13:05

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Если не проводить структурные реформы, сокращение бюджета Минкульта на 3,6 миллиона евро (около 2%) будет пределом, с которым отрасль может справиться, увеличивая собственные доходы, считает глава ведомства Агнесе Лаце (на фото). Впрочем, известия об ожидаемом урезании воспринимаются по-разному. В частности, Национальный государственный архив, музеи и библиотеки сомневаются, не начнётся ли лавина увольнений, если повышение и без того неконкурентоспособных зарплат будет заморожено ещё на год, сообщает программа Латвийского телевидения Kultūršoks.

"Не могу сейчас сказать по памяти, на сколько процентов сокращение, но ни у кого нет 20% или 30%, даже близко нет", - подчёркивает Лаце.

Дотированные государством театры уже в этом году получили от министерства в среднем на 100 тысяч евро меньше, но провели великолепный сезон, в котором сокращение поддержки от государства невооружённым глазом даже не было заметно. 

Руководитель Латвийской национальной оперы и балета Сандис Волдиньш воспринимает это так: "Мы в известной мере к этому готовились, пытались разными способами в первую очередь разнообразить наши доходы, не полагаться только на дотацию из госбюджета. Ясно, что она не может расти бесконечно. В какой-то момент будут и такие неблагоприятные циклические события. Мы довольно хорошо подготовились, думаю, мы успешно это сокращение амортизируем".

Статистика свидетельствует о том, что театры набирают полные залы даже при повышении цен на билеты, а в некоторых из них доходы превышают размер госдотации. Но в других культурных учреждениях, которые, что называется, хранят идентичность латвийского общества, как музеи и архивы, обстановка совсем иная.

Директор Латвийского национального архива Мара Спруджа признаёт, что план по доходам выполнять тяжело уже сейчас и что нет другого пути, кроме как снова пересмотреть ценник за услуги архива: "Конечно, мы можем наращивать до определённого предела, потому что покупательная способность людей и желание приобрести услугу тоже ограничены. Уже сейчас примерно 10% справок у нас не выкупают, потому что людям нечем заплатить".

Латвийская национальная библиотека с марта продлила рабочее время, общая посещаемость увеличилась на 23%. Руководитель библиотеки Дагния Балтиня предполагает, что придётся отказаться от бесплатных экскурсий по Замку света: "Сразу надо сказать, что мы не будем брать плату за вход в Национальную библиотеку".

Директор Национального художественного музея Мара Лаце допускает, что скорее всего придётся повысить цены на билеты, но хватит ли этого, чтобы компенсировать сокращение госфинансирования, заранее сказать невозможно: "Мы не можем по-настоящему прогнозировать, каким будет поток посетителей и как посетители на это отреагируют. Скорее всего придётся принять довольно радикальные меры в отношении посетителей - ограничить посещение".

С 2019 года к зарплатам в отрасли культуры не применялся коэффициент инфляции, при том, что дороговизна жизни, по данным Центрального статистического управления, возросла более чем на 30%. Новое урезание означает, что зарплаты такими и останутся.

Балтиня прогнозирует, что сотрудники будут уходить из библиотеки: "Неизбежно пойдёт волна". А в Национальном художественном музее эта волна увольнений уже началась. Директор Мара Лаце говорит, что каждую неделю ей на стол кладут заявление об уходе: "Конечно, я не хочу сказать, что все они по одной причине, но просто это очень симптоматическое явление. Мне не нравится, что за последнее время заявления об увольнении подали несколько очень хороших специалистов, которые честно говорят, что уходят именно из-за зарплаты, причём в такие интересные места, как бюро конкретной партии".

Вопрос зарплат тревожит и члена правления Латвийского общества музеев Элину Викмане: "Зарплата такая маленькая, что на наши объявления [о вакансиях] откликаются презрением и враждебными комментариями о том, что за такую зарплату ни один человек работать не будет".

Перед выборами 14-го Сейма "Прогрессивные", которым помимо прочего достался Минкульт, в своей программе обещали обеспечить "широкую доступость культуры и дальновидную поддержку культсектора". Однако в отрасли нет раздражения по поводу того, что жизнь станет более скудной ради укрепления обороны страны, поскольку ещё в начале лета планировалось урезать от отрасли культуры 13,6 миллиона евро.

Волдиньш считает, что такая экономия для отрасли - это резать по живому: "Ясно, что есть учреждения, которые могут отказаться от 200 тысяч евро на исследования, командировки и так далее, от "жира", который можно срезать. У учреждений в ведомстве культуры такого "жира" толком нет. Что-то всегда можно экономить, это ясно, но цены ресурсов снова поднялись, коммунальные платежи у всех поднялись, инфляция никак не компенсирована, я не знаю, как долго эти учреждения в таких условиях смогут выдержать это давление, резко не меняя свою деятельность".

Куда же уходит отраслевой бюджет? Как выяснилось, наибольшая часть налоговых поступлений тратится на аренду, которую, в частности, Национальный архив и Художественный музей платят предприятию Valsts nekustamie īpašumi.

Старания Минкульта снизить арендную плату для Латвийского национального архива, по словам его директора Спруджи, не были услышаны: "Вместо того, чтобы мы могли вложить эти деньги в какие-то архивные работы, описи документов, оцифровку, чтобы они стали доступны широкой общественности, наш бюджет в реальности сокращается именно из-за того, что мы платим коммунальных платежей всё больше, а компенсации практически нет".

Настало ли время структурных реформ в отрасли? Глава Минкульта считает, что "сейчас потрясать отрасль ещё более сильными переменами в это тревожное время - это не то, что укрепит и объединит нас как общество".

До следующих выборов в Сейм остался год - совсем мало времени для того, чтобы осуществить обещания, которые давали "Прогрессивные" три года назад.

 

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать