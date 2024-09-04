Культурная столица Европы?! Огромные «бычки» на лиепайском пляже незамедлительно пали от рук вандалов

Один из "бычков" выполняет роль пепельницы. Рядом с ними установлен знак, показывающий, что здесь курить разрешено.

Арт-объект намеренно был задуман как провокационный, чтобы привлечь внимание общественности к влиянию оставленных на пляже окурков на природу, выяснил портал liepajniekiem.lv.

Инсталляцию в рамках программы ЕС “LIFE” выполнило SIA “Zaļā josta”.

"Бычки" должны были простоять на пляже около двух недель, до завершения пляжного сезона. Но в первую же ночь вандалы повалили конструкцию. А ведь она еще даже не была закончена, не были установлены информационные таблички.

Из-за отсутствия каких-либо пояснений возле объекта или в прессе, жители Лиепае подумали, что самоуправление решило сделать на пляже такое легальное место для курения. И воспротивились этой идее. Один из активистов призвал демонтировать объект своими силами. И, вероятно, выполнил свою задумку.

«Допускаю мысль, что никто не придет. Я буду там в 11. Приглашаю всех желающих тоже прийти. Там может случится акт вандализма. Нужно уничтожить это безумие. Тут даже лошадь здесь должна засмеяться. Культурная столица 2027 года а дерь*е по уши, а мы продолжаем тонуть", - написал в Facebook активист Дайнис Дрейманис.

Вскоре после этого Дрейманису пришлось объясняться в муниципальной полиции, которую вызвал автор экологического объекта Каспарс Эндолс.

Представитель полиции Лиепайского края Эльва Лубане сообщила, что в отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении.

На вопрос журналистов, не следовало бы сначала уточнить назначение объекта, прежде чем его рушить, Дрейманис ответил, что даже после появления информации о назначении инсталляции его мнение не изменилось. В городе слишком много мусора, а данный объект слишком двусмысленный.

Мэр Лиепаи сообщил, что установку объекта с городом не согласовали.