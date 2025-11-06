«Куда все уходят? Куда?»: Пугачева помянула Юрия Николаева

Алла Пугачева посвятила пост Юрию Николаеву, с которым когда-то дружила. «Куда все уходят? Куда?» — эмоционально написала Примадонна.

Певица также разместила архивный снимок ведущего. На фотографии еще молодой Юрий Александрович нежно улыбается и позирует в смокинге с черной бабочкой.

«Он был бы счастлив, узнав, что вы его помните, и между вами осталось хорошее. Он переживал тогда…» — подметила одна из подписчиц Аллы Борисовны. «Вы очень великодушны, он такое про вашего мужа говорил… У всех своя правда», — добавила другая.

Юрий Николаев действительно высказывался про отъезд исполнительницы и ее супруга Максима Галкина.

«Обидно, что такое произошло. Так, как любили Пугачеву на всех ступеньках иерархии, не любили больше никого. Она мудрая, умная, талантливая женщина. Почему так произошло? — рассуждал телеведущий в 2023-м. — Максим подтолкнул? Ну, не будем сейчас никого осуждать».

Тогда народный артист ждал поздравлений от Аллы Борисовны с днем рождения, но не дождался — молчание подруги его очень ранило. В этом году (16 декабря) Юрию Александровичу исполнилось бы 77 лет.

Телеведущий ушел из жизни днем 4 ноября. Много лет Юрий Александрович боролся с раком легких; в последнее время также задыхался из-за хронических болезней дыхательных путей, с трудом разговаривал, жаловался на сильную слабость, кашель и головокружение.

Незадолго до смерти пациента госпитализировали с пневмонией. Несмотря на тяжелое состояние, артист отказывался от обследования. К слову, к врачам его всегда отправляла жена Элеонора Александровна. Как сам отмечал ведущий, если бы не любимая женщина, его организм давно бы не выдержал таких мук…

«Жена проявила себя преданным человеком. Она была все время со мной. Никогда не спрашивал, за что мне болезнь. Я человек верующий и каждый вечер, когда молюсь, прошу прощения за все грехи. Я благодарен Господу за то, что он держит меня на этой земле. В молодости я бы предостерег себя — все, что говорят люди — дели на сто и относись к этому поспокойнее», — откровенничал Юрий Александрович.