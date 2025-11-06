Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Куда все уходят? Куда?»: Пугачева помянула Юрия Николаева

СтарХит 6 ноября, 2025 08:21

История и культура

Вчера вечером стало известно о смерти легендарного ведущего Юрия Николаева. Множество звезд выразили соболезнования семье народного артиста — в стороне не осталась и уехавшая Алла Пугачева.

Алла Пугачева посвятила пост Юрию Николаеву, с которым когда-то дружила. «Куда все уходят? Куда?» — эмоционально написала Примадонна.

Певица также разместила архивный снимок ведущего. На фотографии еще молодой Юрий Александрович нежно улыбается и позирует в смокинге с черной бабочкой.

«Он был бы счастлив, узнав, что вы его помните, и между вами осталось хорошее. Он переживал тогда…» — подметила одна из подписчиц Аллы Борисовны. «Вы очень великодушны, он такое про вашего мужа говорил… У всех своя правда», — добавила другая.

Юрий Николаев действительно высказывался про отъезд исполнительницы и ее супруга Максима Галкина.

«Обидно, что такое произошло. Так, как любили Пугачеву на всех ступеньках иерархии, не любили больше никого. Она мудрая, умная, талантливая женщина. Почему так произошло? — рассуждал телеведущий в 2023-м. — Максим подтолкнул? Ну, не будем сейчас никого осуждать».

Тогда народный артист ждал поздравлений от Аллы Борисовны с днем рождения, но не дождался — молчание подруги его очень ранило. В этом году (16 декабря) Юрию Александровичу исполнилось бы 77 лет. 

Телеведущий ушел из жизни днем 4 ноября. Много лет Юрий Александрович боролся с раком легких; в последнее время также задыхался из-за хронических болезней дыхательных путей, с трудом разговаривал, жаловался на сильную слабость, кашель и головокружение.

Незадолго до смерти пациента госпитализировали с пневмонией. Несмотря на тяжелое состояние, артист отказывался от обследования. К слову, к врачам его всегда отправляла жена Элеонора Александровна. Как сам отмечал ведущий, если бы не любимая женщина, его организм давно бы не выдержал таких мук…

«Жена проявила себя преданным человеком. Она была все время со мной. Никогда не спрашивал, за что мне болезнь. Я человек верующий и каждый вечер, когда молюсь, прошу прощения за все грехи. Я благодарен Господу за то, что он держит меня на этой земле. В молодости я бы предостерег себя — все, что говорят люди — дели на сто и относись к этому поспокойнее», — откровенничал Юрий Александрович.

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

С экс-депутата Кайминьша взыщут свыше 24 тысяч евро; он проиграл в суде

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Антирекорд? В Саркандаугаве взломали квартиру, где жили 23 кошки; инспектору стало плохо

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

