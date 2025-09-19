Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 19. Сентября Завтра: Muntis, Verners
Доступность

Куда идешь, приграничье? Миериня призвала заботиться о Латгалии

Редакция PRESS 19 сентября, 2025 12:33

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Жители приграничных регионов подвергаются угрозам гибридной войны, заявила спикер Сейма Дайга Миериня на конференции "Куда идешь, приграничье? Видение развития восточных приграничных регионов до 2040 года".

Миериня подчеркнула стратегическую значимость приграничных регионов на востоке страны, отметив, что граница стран Европейского союза и НАТО с государствами-агрессорами протянулась более чем на 2800 километров, при этом латвийская часть составляет 457 километров. На приграничных территориях находятся девять самоуправлений и два крупных города, жители которых ежедневно живут в непосредственной близости к агрессору и подвергаются угрозам гибридной войны, включая дезинформацию.

Спикер подчеркнула, что государство обязано заботиться о безопасности и экономическом развитии Латгале и всех приграничных регионов, несмотря на сложные условия. Экономические связи с государствами-агрессорами разорваны и их восстановления не ожидается до тех пор, пока эти страны не возобновят цивилизованную политику.

Она отметила, что политика Латвии в отношении приграничных регионов должна быть ясной и целенаправленной, чтобы предотвратить отток населения и опустение территорий. Необходимо создавать среду, способствующую предпринимательству и жизни в приграничных регионах даже в сложных условиях, сказала Миериня.

Спикер отметила, что конференция проходит в то время, когда воздушное пространство по соображениям безопасности у границы частично закрыто, а НАТО начала миссию "Восточный страж" в ответ на проникновение российских дронов на территорию Польши. Эта миссия является четким сигналом и для общества, и для агрессора о готовности НАТО действовать, если будет нарушена целостность границ.

Завершая свое выступление, Миериня выразила надежду, что конференция будет способствовать конструктивным дискуссиям, развеет мифы и укрепит понимание значимости регионов на восточной границе Латвии.

Как сообщалось, сегодня в Сейме проходит конференция, на которой обсуждается реализация плана развития и укрепления безопасности приграничных регионов на востоке Латвии.

Конференцию организовала подкомиссия Сейма по развитию Латгале в сотрудничестве с Латвийской торгово-промышленной палатой, представительством Европейской комиссии в Латвии, Латгальским регионом планирования и советом по выполнению решений Латгальского конгресса.

На конференцию приглашены депутаты, представители приграничных самоуправлений, эксперты и исследователи в области регионального развития, экономисты, предприниматели, представители министерств и учреждений, специалисты по вопросам обороны и журналисты.

План действий по развитию приграничных регионов был разработан с учетом геополитической ситуации на восточной границе Европейского союза после начала Россией полномасштабной агрессии против Украины, а также с учетом социально-экономических проблем. Он включает ряд инициатив в таких важных для устойчивого развития региона сферах, как безопасность, экономика и человеческие ресурсы. Кабинет министров утвердил план 14 января текущего года.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:35 19.09.2025
В Германии миллионы жителей не справляются с коммуналкой
Bitnews.lv 1 минуту назад
Латвия встретит субботу с облаками, но без ливней
Bitnews.lv 15 минут назад
Балтия: система будет одна
Sfera.lv 28 минут назад
Учителя требуют ясности по зарплатам и новой программе к октябрю
Bitnews.lv 1 час назад
Природный парк Тервете восстановился после урагана и принял гостей
Bitnews.lv 1 час назад
Латвия: пациентов больше, денег меньше
Sfera.lv 3 часа назад
Эстония: русским школам денег не дадут
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: размытая стратегия
Sfera.lv 6 часов назад

Выжмет до нитки: государство решило забрать почти всю прибыль госкомпаний

Важно 15:20

Важно 0 комментариев

Повышение выплаты дивидендов от государственных капитальных обществ до 90% от прибыли должно принести бюджету в 2026 году дополнительные 62 млн евро. Об этом говорится в докладе Министерства финансов, представленном правительству.

Повышение выплаты дивидендов от государственных капитальных обществ до 90% от прибыли должно принести бюджету в 2026 году дополнительные 62 млн евро. Об этом говорится в докладе Министерства финансов, представленном правительству.

Читать
Загрузка

Бюджета для: Минфин Латвии готовит рост налогов на вредные привычки

Важно 15:20

Важно 0 комментариев

Министерство финансов Латвии предлагает с 2026 года повысить налоги на азартные игры, алкоголь и табак, чтобы увеличить доходы бюджета.

Министерство финансов Латвии предлагает с 2026 года повысить налоги на азартные игры, алкоголь и табак, чтобы увеличить доходы бюджета.

Читать

Водитель такси в Риге помогла полиции задержать двух нелегалов

ЧП и криминал 15:19

ЧП и криминал 0 комментариев

Водитель такси в Риге посодействовала сотрудникам полиции в задержании двух нелегальных мигрантов, выяснило агентство LETA.

Водитель такси в Риге посодействовала сотрудникам полиции в задержании двух нелегальных мигрантов, выяснило агентство LETA.

Читать

На полгода снизят налог на основные товары питания

Важно 14:58

Важно 0 комментариев

Налог на добавленную стоимость (НДС) на хлеб, молоко, яйца и свежее мясо птицы планируется снизить в рамках пилотного проекта с 1 июня 2026 года по 30 июня 2027 года.

Налог на добавленную стоимость (НДС) на хлеб, молоко, яйца и свежее мясо птицы планируется снизить в рамках пилотного проекта с 1 июня 2026 года по 30 июня 2027 года.

Читать

Они не сравнивают себя с Европой, а просто заботятся о своих: президент о преимуществах Латгалии

Новости Латвии 14:56

Новости Латвии 0 комментариев

Реализация плана действий по укреплению восточных приграничных регионов зависит от наших собственных должностных лиц, заявил президент Эдгар Ринкевич на конференции "Куда идешь, приграничье? Видение развития восточных приграничных регионов до 2040 года".

Реализация плана действий по укреплению восточных приграничных регионов зависит от наших собственных должностных лиц, заявил президент Эдгар Ринкевич на конференции "Куда идешь, приграничье? Видение развития восточных приграничных регионов до 2040 года".

Читать

Силиня в Латгалии: безопасность — основной лейтмотив работы правительства

Новости Латвии 14:55

Новости Латвии 0 комментариев

Безопасность является основным лейтмотивом работы правительства, заявила премьер-министр Эвика Силиня на конференции "Куда идешь, приграничье? Видение развития восточных приграничных регионов до 2040 года".

Безопасность является основным лейтмотивом работы правительства, заявила премьер-министр Эвика Силиня на конференции "Куда идешь, приграничье? Видение развития восточных приграничных регионов до 2040 года".

Читать

«Это просто жесть!» Депутата от Нацблока пригласили учителем истории в бывшую русскую школу

Важно 14:46

Важно 0 комментариев

Депутата от Нацблока Каспарса Спунде пригласили на работу учителем истории в бывшую школу нацменьшинств в Чекуркалнсе. Но случилось страшное - новоиспеченный учитель понял, что дети не понимают его.

Депутата от Нацблока Каспарса Спунде пригласили на работу учителем истории в бывшую школу нацменьшинств в Чекуркалнсе. Но случилось страшное - новоиспеченный учитель понял, что дети не понимают его.

Читать