Куда идешь, приграничье? Миериня призвала заботиться о Латгалии

Миериня подчеркнула стратегическую значимость приграничных регионов на востоке страны, отметив, что граница стран Европейского союза и НАТО с государствами-агрессорами протянулась более чем на 2800 километров, при этом латвийская часть составляет 457 километров. На приграничных территориях находятся девять самоуправлений и два крупных города, жители которых ежедневно живут в непосредственной близости к агрессору и подвергаются угрозам гибридной войны, включая дезинформацию.

Спикер подчеркнула, что государство обязано заботиться о безопасности и экономическом развитии Латгале и всех приграничных регионов, несмотря на сложные условия. Экономические связи с государствами-агрессорами разорваны и их восстановления не ожидается до тех пор, пока эти страны не возобновят цивилизованную политику.

Она отметила, что политика Латвии в отношении приграничных регионов должна быть ясной и целенаправленной, чтобы предотвратить отток населения и опустение территорий. Необходимо создавать среду, способствующую предпринимательству и жизни в приграничных регионах даже в сложных условиях, сказала Миериня.

Спикер отметила, что конференция проходит в то время, когда воздушное пространство по соображениям безопасности у границы частично закрыто, а НАТО начала миссию "Восточный страж" в ответ на проникновение российских дронов на территорию Польши. Эта миссия является четким сигналом и для общества, и для агрессора о готовности НАТО действовать, если будет нарушена целостность границ.

Завершая свое выступление, Миериня выразила надежду, что конференция будет способствовать конструктивным дискуссиям, развеет мифы и укрепит понимание значимости регионов на восточной границе Латвии.

Как сообщалось, сегодня в Сейме проходит конференция, на которой обсуждается реализация плана развития и укрепления безопасности приграничных регионов на востоке Латвии.

Конференцию организовала подкомиссия Сейма по развитию Латгале в сотрудничестве с Латвийской торгово-промышленной палатой, представительством Европейской комиссии в Латвии, Латгальским регионом планирования и советом по выполнению решений Латгальского конгресса.

На конференцию приглашены депутаты, представители приграничных самоуправлений, эксперты и исследователи в области регионального развития, экономисты, предприниматели, представители министерств и учреждений, специалисты по вопросам обороны и журналисты.

План действий по развитию приграничных регионов был разработан с учетом геополитической ситуации на восточной границе Европейского союза после начала Россией полномасштабной агрессии против Украины, а также с учетом социально-экономических проблем. Он включает ряд инициатив в таких важных для устойчивого развития региона сферах, как безопасность, экономика и человеческие ресурсы. Кабинет министров утвердил план 14 января текущего года.