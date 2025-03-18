Куда бежать: Рижская дума опубликует в интернете карту убежищ

Она рассказала, что в будущем карта убежищ по всей Латвии будет доступна в мобильном приложении "112 Latvija", которым следовало бы пользоваться каждому жителю. Однако с учетом того, что разработка приложения идет не так быстро, как хотелось бы, Рижское самоуправление решило опубликовать карту убежищ на своем сайте.

Сегодня в Рижской думе презентуют информацию о запланированных на этот год практических семинарах по гражданской обороне для жителей микрорайонов столицы.

Как сообщалось, первый семинар состоится уже 20 марта в 18:00 на Тейке, в Доме негосударственных организаций.

