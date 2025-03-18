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Куда бежать: Рижская дума опубликует в интернете карту убежищ

© LETA 18 марта, 2025 09:39

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В ближайшие месяцы Рижское самоуправление опубликует на своем сайте карту убежищ в столице, сообщила в интервью Латвийскому радио заместитель председателя Рижской думы Линда Озола.

Она рассказала, что в будущем карта убежищ по всей Латвии будет доступна в мобильном приложении "112 Latvija", которым следовало бы пользоваться каждому жителю. Однако с учетом того, что разработка приложения идет не так быстро, как хотелось бы, Рижское самоуправление решило опубликовать карту убежищ на своем сайте.

Сегодня в Рижской думе презентуют информацию о запланированных на этот год практических семинарах по гражданской обороне для жителей микрорайонов столицы.

Как сообщалось, первый семинар состоится уже 20 марта в 18:00 на Тейке, в Доме негосударственных организаций.
 

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В больнице скончался водитель, который на Вентспилсском шоссе, вероятно, спровоцировал трагическую аварию, в которой пострадали молодые участники хора «Nоšu planēta» из Вентспилсской музыкальной средней школы. Их дирижёр погибла на месте происшествия, а позже в больнице скончалась и одна из юных певиц хора. В рамках возбужденного полицией дела водителю не был присвоен никакой статус, так как он долгое время находился в коме и не мог быть допрошен. Теперь, вероятно, процесс будет прекращён, сообщает LSM.

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