«Кто-то преследовал ее по лесу». Женщина испытала животный ужас, отправившись в лес за грибами

Сын женщины Дзинтарс рассказал журналу Medības, что мать позвонила ему в полседьмого утра и с тревогой рассказала, что она сидит на охотничьей вышке, а вокруг нее ходит и рычит медведь... И нужно ехать ее спасать!

«Я немедленно отправился в указанное место и с шумом пошел в сторону башни. Я знал, что это поможет отпугнуть дикое животное. Я услышал, как после моих криков кто-то ломанулся через кусты. Позже мать рассказала, что даже записала звуки, которые издавал медведь.

Мы пошли домой, и через три-четыре часа я отправился посмотреть, нет ли следов медведя. Их я без труда нашел и сфотографировал. Следы были в нескольких местах.

Мама вспомнила, что еще собирая грибы слышала, что кто-то преследовал ее по лесу. Сначала она не обратила внимания на хруст веток. Когда "неизвестный" несколько раз совсем приблизился, она поняла, что это не к добру, и обратилась за помощью.

Место, где медведь вышел к матери, находится в 1500 метрах от центра Бирзгале, ближайший дом в 400 метрах. Наш дом находится в 800 метрах. Медведь подошел очень близко к домам.

Мама, конечно, испугалась и сказала, что больше в лес ходить не будет, но в тот же вечер снова отправилась за грибами», - рассказывает мужчина.