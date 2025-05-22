Кто так бессердечно бросает девушку? Резиновая «подружка» ждет своего друга в полицейском участке

Речь идет о резиновой кукле в человеческий рост — женская фигура в розовом спортивном костюме, без правой руки и лишённая волос. Судя по состоянию, игрушка какое-то время провела в воде: её лицо и одежда покрыты слоем грязи.

Скорее всего, это не магазинный манекен, а интимная секс-игрушка. Как и почему её прежний владелец решил избавиться от неё столь радикально — остаётся неизвестным.

Найденную «резиновую подругу» выловили в реке Вента, в Лечи (Вентспилсский край). Сейчас она находится в полицейском участке Вентспилса и, словно с молчаливым укором, ждёт возвращения хозяина.

На сайте полиции имеется специальный раздел с информацией об утерянных и найденных вещах — там можно обнаружить множество полезных и ценных предметов: велосипеды, телефоны, кошельки, ключи и многое другое. Возможно, именно там вы найдёте что-то, что давно потеряли.