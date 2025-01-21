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Кто сравнивает Лангу с нацистами? Херманис ответил латышам с «согнутыми спинами»

Редакция PRESS 21 января, 2025 08:58

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Режиссер Алвис Херманис, известный своей активной гражданской позицией, на этот раз свой пост в Фейсбуке адресовал противникам известной дерусификаторши Лианы Ланги.

В частности, Херманис, пояснил:

-Стендзеникс и некоторые другие недовольны тем, что я их просто заблокировал.

Да, правда. Я блокирую тех, кто сравнивает Лиану Лангу с нацистами, устроившими Холокост, или кем-то в этом роде.

В стране Латвия в общественных или публичных местах необходимо говорить на латышском языке. Точка.

Латышам с согнутыми спинами тоже придется это принимать. Также, как и врачам, продавцам, официантам. Ну, Шлесерс может быть исключением. Его можно понять, 2/3 его избирателей – русские.

Дело не в Ланге. В отношении к латышскому языку. Я тоже отношусь к тем, кто в принципе говорит по-латышски со всеми местными жителями этой страны. И мне стыдно за всех этих мягкотелых латышей, которые находят оправдания, чтобы этого не делать.

В тот момент, когда ты не говоришь на языке этой страны с местным русским, это тот момент, когда ты предаешь эту страну и отрекаешься от нее. Ни больше, ни меньше.

Таким образом среди читателей Алвиса Херманиса остаются только те, кто разделяет его взгляды. И вот как они отреагировали на пост:

-Самое безумное, что на Лиану нападают сами латыши, хотя она сделала для защиты латышского языка больше, чем наши интеграционные политики и госслужащие вместе взятые.

-Много энергии уходит на обсуждение и принятие действий Лианы. Конечно, никто не запрещает, поэтому говорите о том, что и как вы хотите. Но если бы эта энергия была направлена ​​на укрепление латышского языка, в том числе в повседневной жизни и т. д., это было бы полезнее. Моё наблюдение.

-Этой осенью в мою танцевальную школу пришла русская семья, которая хотела отдать свою дочь на танцы. Мама начала общаться по-русски, сказала, что ей очень импонирует наш подход, уважительное общение, на русский язык я не перешла. И она прекрасно продолжила на латышском языке. Дочь не понимала НИ ОДНОГО слова по-латышски. Потом пришел отец платить наличными, я на русский язык не перешла. Начался шум, что он напишет жалобу. Я сказала их маме, что это Латвия и что в моей танцевальной школе преподают на национальном языке и что я не хочу, чтобы мне за это угрожали и оскорбляли. За это мама назвала меня больным националистом... Я отдала ей ее ребенка и перестала с ней работать. Мы создаем это сами, свою среду. Это совсем другое, но держать границу должны сами латыши.

-Мерзкие русские фашисты...

 
 

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