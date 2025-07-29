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Кто создавал русский театр в Риге: наша история

«Вести» 29 июля, 2025 12:27

История и культура 0 комментариев

Те, кто интересуется прошлым Риги, знают, что первый русский театр был построен в начале ХХ века в створе нынешних улиц Кр. Валдемара и бульвара Кронвалда, – в этом здании сейчас Национальный латышский театр. Но не многим известно, что одним из инициаторов строительства театрального здания был Леонид Николаевич ВИТВИЦКИЙ. Человек неиссякаемой энергии: журналист местных русских газет, редактор, председатель Общества гарантов русского театра...

Леонид ВИТВИЦКИЙ родился в Херсонской губернии Российской империи, но большая часть его жизни прошла в Риге. Здесь он закончил гимназию, политехнический институт.

Педагог и общественный деятель Федор Александрович ЭРН вспоминал о нем: «Совсем молодым человеком, еще будучи студентом политехнического института, Л. Н. Витвицкий стал принимать участие в общественной жизни. В то время (середина 1880-х годов. – Авт.) в русском обществе в Риге только что начинало пробуждаться и развиваться национальное самосознание, и потребность в энергичных работниках в этом направлении была очень велика; одно за другим создавались различные русские общественные учреждения, и всюду жизнь кипела ключом.

Крупнейшей заслугой Витвицкого является, несомненно, создание русской газеты в Риге; Л. Н. был главным сотрудником, а потом и редактором «Рижского вестника»; впоследствии, когда он разошелся с издателем этого старейшего русского органа, он создал новую, прогрессивную газету, на ведение которой ему приходилось тратить массу энергии и сил. В городской думе, в русском «Улье», в деле создания русского театра – везде главным защитником русского дела был Л. Н. Витвицкий…»

Леонид Николаевич ВИТВИЦКИЙ.

Знаете, сколько лет был Витвицкому, когда он стал редактором крупнейшей русской газеты края – «Рижского вестника»? 32 года. К этому моменту он уже сделал имя в журналистике: редактировал первый в Риге русский иллюстрированный журнал «Свет в картинках», работал репортером в «Рижском вестнике».
Но и цепляться за редакторское кресло не стремился. Разойдясь с хозяевами в политических взглядах, в начале века издает собственную газету – «Рижские ведомости». За острые статьи попадает в кутузку.

Его супруга писала: «Он упрочил после ряда лет русское печатное слово в Прибалтике и довел его до степени большой авторитетности. В своей публицистической деятельности Л. Н. всегда был поборником демократических начал и вел борьбу с пережитками феодализма, которые тогда еще были очень крепки в здешнем крае. Борьба была нелегкая, ибо за правящим в Прибалтике классом стояли высшие власти в Петрограде…

Подоспела японская война, открывшая все настроение русского государства. Л. Н. конечно, стал в ряды тех, которые понимали, что возрождение России возможно лишь на новых началах. За манифестом 1905 г. для Витвицкого наступила страдная пора. Его газеты закрывали одну за другой, его самого привлекали к суду – раз, помню, за невнесение в тот же вечер десятитысячного залога, - посадили под арест, и, наконец, по совокупности своих «противогосударственных» преступлений Л. Н. отбывал в Рижской центральной тюрьме 4-месячное заключение... Он мог бросить деятельность в Риге и уйти в столичную печать, но вера в плодотворность и необходимость работы именно здесь прикрепила его к Прибалтийскому краю...»

Панорама Риги начала XX века.

Перу Витвицкого принадлежат и воспоминания о встречах с русскими писателями, которые отдыхали на Рижском взморье, – от Ивана Александровича ГОНЧАРОВА до Валерия Яковлевича БРЮСОВА.

Вот что он писал о встрече с Гончаровым: «В то время редакция «Рижского вестника» помещалась на Двинской набережной, в ветхом доме, чуть ли не в мансарде под самой крышей (ныне ул. Театра. – Авт.). Взобраться туда для старика таких лет было немалым подвигом. Но И. А. проездом в Дуббельн нередко заглядывал в это убогое помещение «рижских газетчиков», как он шутливо выражался, чтоб побеседовать о том о сем.

В утешение рижским газетчикам, скорбевшим, что им приходится принимать столь дорогого гостя в такой убогой храмине, помнится, И. А. рассказал, что где-то в Америке он посетил редакцию газеты, помещавшуюся под открытым небом, и, посмеявшись от души, все согласились, что счастлив тот, кто малым доволен и утешается сознанием, что бывает и хуже…

В последние годы поездки в сравнительно отдаленный Дуббельн стали для И. А. довольно тягостны, особенно после того, как в 1886 году он, простудившись, прохворал там несколько недель… Об означенной болезни у нас сохранилась собственноручная его запись, которую он нам вручил при прощанье в вагоне для опубликования во всеобщее сведение, так как, пожалуй, говорил он, еще переврут и сделают слона из мухи. А он очень не любил, когда в газетах появлялись неверные о нем сведения, - это его волновало и расстраивало даже до комизма. В записи его, в то время опубликованной, значится: «И. А. Гончаров в начале августа простудился после купанья и занемог…»

В том, что у русской Риги в 1902 году появилось здание театра, неоспорима заслуга и Витвицкого.

Его супруга писала: «…он упорно, год за годом, добивался постройки здания для русского театра. И когда, наконец, городское управление приступило к этой постройке, все свободные часы пропадал возле строящегося здания. Он подготовил Общество гарантов, под ответственность которого было отдано новое здание театра. Он лично отправился в Вильно, чтобы уговорить Незлобина взять рижскую антрепризу, что тогда составляло немалый риск. Он был первым художественным директором русского городского театра...»

Накануне Первой мировой войны Витвицкий создал товарищество для выпуска своей газеты «Рижская мысль». Была приобретена типография, оборудовано помещение для редакции. В 1914 году при его активном участии был зарегистрирован устав общества «Русский улей» для постройки нового Русского дома.
Но началась война - и старейший русский журналист Риги оказался в Петрограде. Очень тосковал по родному городу. В Ригу он вернулся в конце 1918-го...

О своей последней встрече с Витвицким рассказал поэт, журналист Михаил МИРОНОВ: «Мы сидели в кабинете редактора, курили. Он был в особенно угнетенном состоянии, жаловался на «фатальное невезение в жизни», вспоминал супругу, оставшуюся в Совдепии, вспоминал прошлое, вспомнил свою газету «Рижская мысль» и грустно улыбнулся. «Вот, с почерком беда; руки дрожат, старость, наборщицы жалуются на неразборчивость». Я переписал его статью, он отнес ее в типографию, а я остался. Это было в субботу, а вчера я узнал, что нет больше Витвицкого…»

Он скончался 20 февраля 1919 года.

«Хотелось бы мне умереть в Риге», – нередко говорил он в эвакуации. Желание его сбылось. Он похоронен в городе, где прошли лучшие годы его жизни, в городе, которому он отдал все, что мог. Ему было 63 года...
Все фото – из архива

Илья ДИМЕНШТЕЙН

Все фото – из архива

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