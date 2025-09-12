Партия Шлесерса поддержала рост тарифов на вывоз мусора в Риге

«Мы голосовали против повышения тарифов на вывоз мусора. Но мы в меньшинстве. Окончательное решение примет Дума в среду», — заявила депутат Рижской думы Инна Дьери в своём аккаунте в социальной сети Facebook.

Однако, как показывает опубликованный ею скриншот голосования, представитель партии Айнара Шлесерса Владислав Барташевич нажал кнопку «за». Это значит, что партия, громко обещавшая защищать рижан от новых поборов, поддержала повышение платы.

Таким образом, жители столицы столкнутся с двойным ударом по кошельку. Уже с 1 октября тариф на вывоз несортированных бытовых отходов вырастет на 0,95–1,18% в зависимости от зоны обслуживания. А с января следующего года — ещё на 2,1–2,41%.

«Getliņi EKO даже не посчитал нужным прийти на комитет и рассказать про свою часть расходов — полное неуважение к людям», — подчеркнула Дьери.