Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 13. Сентября Завтра: Iza, Izabella
Доступность

«Не похоже, что ты латыш!» Экономиста Страутиньша критикуют в соцсети (3)

Neatkarīgā Rīta Avīze 13 сентября, 2025 10:57

Важно 3 комментариев

С 11 по 18 сентября воздушное пространство Латвии вблизи восточной границы закрыто с возможностью продлить этот срок, сообщает nra.lv.

Как заявил на пресс-конференции о ситуации в латвийском воздушном пространстве министр обороны Андрис Спрудс, недавние события в Польше представляют собой явное нарушение воздушного пространства НАТО и Латвия должна действовать соответствующим образом.

Сейчас, по словам Спрудса, рассматривается необходимость полного закрытия также и наземной восточной границы, но это нужно решать совместно с Эстонией и Литвой.

Предполагаемое закрытие границ экономист Петерис Страутиньш оценил следующим образом:

"Надо понимать, что попытка полностью прекратить поездки через границу, где с обеих сторон так много родственников, происходят свадьбы, похороны и т.д., безопасность Латвии определённо не улучшит".

На этот комментарий набросились критики:

- Ой-ой, бедные родственники не смогут поехать на свадьбу к тем, кто убивает гражданское население Украины, пытает военнопленных и запускает дроны в ЕС.

- В Украине обстреливают пенсионеров, стоящих в очереди за пенсией, а у этих бедолаг возникнут проблемы съездить за колбасой... Беда-то какая!

- Я работал в Украине и каждый день видел людей с ампутированными конечностями. Из-за этой войны, одобряемой теми, кто сейчас хочет ездить на свадьбы или семейные сборы в Латвии. Тогда есть угроза нам, г-н Страутиньш, или нет?

- Для российских граждан проживать в стране ЕС - в Латвии - это привилегия, а не право. Они имеют право проживать в России. Надо способствовать тому, чтобы эти люди возвращались в Россию к родственникам, тогда и ездить не придётся.

- Очередное "экспертное" мнение. Ну, безопасность страны - это не макроэкономика. Надо бы знать, где говорить и быть экспертом, а где помолчать. Но вот так уже во всякую бочку затычкой соваться - это уже звёздная болезнь. Причём убогая.

- С теми, кто до сих пор ездит справлять свадьбы или похороны по ту сторону границы, у нас никакой безопасности не будет. Неужели нужно, как в Польше, дождаться пары десятков дронов, чтобы закрыть границу? Быстрее нельзя? Мы - такие тряпки, и ещё удивляемся, что Путин мог бы на нас напасть. А за что нет?..

- Так много родственников?! Ну, Финляндия закрыла границу и правильно сделала. Сколько можно нянчиться?! У тебя, Петерис, там тоже какая-то родня? И не прикидывайся, что мы не знакомы - к незнакомым я на "ты" не обращаюсь.

- Если есть такая нужда, можно же лететь через Стамбул. Но не надо угрожать безопасности!

- Те, кому усложняет жизнь закрытие границы и прекращение поездок, могут спокойно остаться по ту сторону границы. Win-win.

- Не похоже, что ты латыш! Божечки, какая "беда" - граждане террористической русни не смогут съездить в гости отпраздновать к другим террористам - убийцам украинцев?! Чем меньше здесь стреляющих в спину, тем больше безопасность латышей и Латвии!

- Петерис, если тебя похитили и грозят расправиться с твоими близкими, моргни глазом. Потом вторым. Потом обоими.

- Было три года, чтобы уехать в ту или другую сторону и там интегрироваться. Лично у меня не болело бы, если границу закрыли уже давно.

- Поездки в одном направлении можно разрешить и даже поощрять. Это пошло бы только на пользу безопасности Латвии.

- Зависит от того, как вы понимаете безопасность Латвии.

- Ага, дождёмся, пока туристы приедут посмотреть на шпиль церкви Петра в Риге.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (3)
Комментарии (3)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 23:35 13.09.2025
В ЕС образовалась группа «трезвенников» вместе с Латвией
Bitnews.lv 6 часов назад
Погода: опять ливни с грозами
Sfera.lv 7 часов назад
В декабре ЕС ужесточит правила выдачи виз россиянам
Bitnews.lv 7 часов назад
ЕС: нелегалов стало меньше
Sfera.lv 8 часов назад
Греция: ездить можно круглые сутки
Sfera.lv 8 часов назад
Латвийцы стали жить на год дольше — Eurostat
Bitnews.lv 12 часов назад
Погода: в тройке «лучших»
Sfera.lv 12 часов назад
Швеция: музыка не для всех, и типа никакой ксенофобии
Sfera.lv 4 дня назад

«Если НАТО поступит так, как я говорю, война быстро закончится»: Трамп взывает (3)

Важно 22:29

Важно 3 комментариев

ПИСЬМО, НАПРАВЛЕННОЕ ПРЕЗИДЕНТОМ ДОНАЛДОМ ТРАМПОМ ВСЕМ СТРАНАМ НАТО И ВСЕМУ МИРУ, так (как обычно капслоком, озаглавлено послание президента США Дональда Трампа, опубликованное им во социальной сети Truth. Зачитываем:  

ПИСЬМО, НАПРАВЛЕННОЕ ПРЕЗИДЕНТОМ ДОНАЛДОМ ТРАМПОМ ВСЕМ СТРАНАМ НАТО И ВСЕМУ МИРУ, так (как обычно капслоком, озаглавлено послание президента США Дональда Трампа, опубликованное им во социальной сети Truth. Зачитываем:  

Читать
Загрузка

Рунгайнис: «Политики знают, что делать, просто они этого не делают!» (3)

Новости Латвии 19:59

Новости Латвии 3 комментариев

На телеканале TV24 в программе Kur tas suns aprakts? предприниматель Гиртс Рунгайнис изложил свою точку зрения на то, как текущая ситуация в Латвии угрожает безопасности страны в экономическом и военном плане.

На телеканале TV24 в программе Kur tas suns aprakts? предприниматель Гиртс Рунгайнис изложил свою точку зрения на то, как текущая ситуация в Латвии угрожает безопасности страны в экономическом и военном плане.

Читать

Молодая мама в Плявниеках разбила четыре машины (ФОТО, ВИДЕО) (3)

Важно 18:27

Важно 3 комментариев

Сообщение об аварии на ул. Андрея Сахарова в Риге, которая произошла 13 сентября, опубликовал в своём ТГ-канале портал Baltijas balss.

Сообщение об аварии на ул. Андрея Сахарова в Риге, которая произошла 13 сентября, опубликовал в своём ТГ-канале портал Baltijas balss.

Читать

«Глупа как балерина»? Дискуссия о пенсиях за выслугу лет получила неожиданное развитие (3)

Важно 17:56

Важно 3 комментариев

Дискуссия эта состоялась в эфире программы Kas notiek Latvijā? 10 сентября на ЛТВ. 

Дискуссия эта состоялась в эфире программы Kas notiek Latvijā? 10 сентября на ЛТВ. 

Читать

И снова российские товары: «Кто-то из торговцев умрёт, если не будут торговать жигулёвским пивом?» (3)

Важно 17:44

Важно 3 комментариев

В соцсетях снова задают вопрос о том, почему товары из России всё ещё присутствуют в магазинах. 

В соцсетях снова задают вопрос о том, почему товары из России всё ещё присутствуют в магазинах. 

Читать

Опасные ямы на тротуарах: откуда они? Рижская дума не обещает быстрого решения (3)

Важно 17:27

Важно 3 комментариев

Ямы на рижских тротуарах, которые по-научному называются приствольными кругами (как правило, в них посажены деревья), могут вызвать опасную ситуацию: рижанка, споткнувшись о бордюр, упала в такую яму и сломала руку, сообщает программа ЛТВ 4. studija.

Ямы на рижских тротуарах, которые по-научному называются приствольными кругами (как правило, в них посажены деревья), могут вызвать опасную ситуацию: рижанка, споткнувшись о бордюр, упала в такую яму и сломала руку, сообщает программа ЛТВ 4. studija.

Читать

В ночь на воскресенье местами ожидаются ливни и грозы; а что днём? (3)

Новости Латвии 17:26

Новости Латвии 3 комментариев

В ночь с субботы на воскресенье западные и центральные районы страны достигнет новая зона осадков с юга, поэтому местами ожидаются сильные ливни и грозы, ветер во время грозы может усилиться, предупреждают синоптики.

В ночь с субботы на воскресенье западные и центральные районы страны достигнет новая зона осадков с юга, поэтому местами ожидаются сильные ливни и грозы, ветер во время грозы может усилиться, предупреждают синоптики.

Читать