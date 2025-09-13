Как заявил на пресс-конференции о ситуации в латвийском воздушном пространстве министр обороны Андрис Спрудс, недавние события в Польше представляют собой явное нарушение воздушного пространства НАТО и Латвия должна действовать соответствующим образом.

Сейчас, по словам Спрудса, рассматривается необходимость полного закрытия также и наземной восточной границы, но это нужно решать совместно с Эстонией и Литвой.

Предполагаемое закрытие границ экономист Петерис Страутиньш оценил следующим образом:

"Надо понимать, что попытка полностью прекратить поездки через границу, где с обеих сторон так много родственников, происходят свадьбы, похороны и т.д., безопасность Латвии определённо не улучшит".

На этот комментарий набросились критики:

- Ой-ой, бедные родственники не смогут поехать на свадьбу к тем, кто убивает гражданское население Украины, пытает военнопленных и запускает дроны в ЕС.

- В Украине обстреливают пенсионеров, стоящих в очереди за пенсией, а у этих бедолаг возникнут проблемы съездить за колбасой... Беда-то какая!

- Я работал в Украине и каждый день видел людей с ампутированными конечностями. Из-за этой войны, одобряемой теми, кто сейчас хочет ездить на свадьбы или семейные сборы в Латвии. Тогда есть угроза нам, г-н Страутиньш, или нет?

- Для российских граждан проживать в стране ЕС - в Латвии - это привилегия, а не право. Они имеют право проживать в России. Надо способствовать тому, чтобы эти люди возвращались в Россию к родственникам, тогда и ездить не придётся.

- Очередное "экспертное" мнение. Ну, безопасность страны - это не макроэкономика. Надо бы знать, где говорить и быть экспертом, а где помолчать. Но вот так уже во всякую бочку затычкой соваться - это уже звёздная болезнь. Причём убогая.

- С теми, кто до сих пор ездит справлять свадьбы или похороны по ту сторону границы, у нас никакой безопасности не будет. Неужели нужно, как в Польше, дождаться пары десятков дронов, чтобы закрыть границу? Быстрее нельзя? Мы - такие тряпки, и ещё удивляемся, что Путин мог бы на нас напасть. А за что нет?..

- Так много родственников?! Ну, Финляндия закрыла границу и правильно сделала. Сколько можно нянчиться?! У тебя, Петерис, там тоже какая-то родня? И не прикидывайся, что мы не знакомы - к незнакомым я на "ты" не обращаюсь.

- Если есть такая нужда, можно же лететь через Стамбул. Но не надо угрожать безопасности!

- Те, кому усложняет жизнь закрытие границы и прекращение поездок, могут спокойно остаться по ту сторону границы. Win-win.

- Не похоже, что ты латыш! Божечки, какая "беда" - граждане террористической русни не смогут съездить в гости отпраздновать к другим террористам - убийцам украинцев?! Чем меньше здесь стреляющих в спину, тем больше безопасность латышей и Латвии!

- Петерис, если тебя похитили и грозят расправиться с твоими близкими, моргни глазом. Потом вторым. Потом обоими.

- Было три года, чтобы уехать в ту или другую сторону и там интегрироваться. Лично у меня не болело бы, если границу закрыли уже давно.

- Поездки в одном направлении можно разрешить и даже поощрять. Это пошло бы только на пользу безопасности Латвии.

- Зависит от того, как вы понимаете безопасность Латвии.

- Ага, дождёмся, пока туристы приедут посмотреть на шпиль церкви Петра в Риге.