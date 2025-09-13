Немало и тех, кто откровенно признаётся, что покинул бы страну или уже собирается это делать, а есть и те, кто считает смерть за родину "дебилизмом" и не готов умирать за "дерьмо политиков".

"Что вы бы делали, если бы Россия, скажем, завтра вторглась в Латвию - но серьёзно, без шуток, что вы были бы готовы делать? Латыши, вы в самом деле отдали бы свои жизни за родную страну? Отвечайте честно, я сразу говорю, что да, я готов отдать жизнь ради своей страны, а вы?" - пишет в своём посте в Threads Артур.

Вот некоторые ответы, заслуживающие внимания:

- Если бы что-то реально готовилось, народ не информировали бы официально, были бы слухи, что в конкретный момент это произойдёт. Как в Украине. Те, кто был проинформирован, свалили. Те, кто думает, что они должны защищать какую-то территорию, часть умирает, часть искалечена, часть становится психическими инвалидами. А тогда, когда это кончится, те, кто пережил войну в изгнании, вернутся и будут править этими героями в своём уме. Вообще войны ведутся между владельцами земель, ресурсов, но используя простых людей, говоря, что они должны думать.

- Конечно, отдал бы!!!

- Там других вариантов не будет - всеобщая мобилизация.

- Ну, надо будет идти воевать, я давал присягу!!!

- Выводы после нескольких комментариев: 1. Удивительный инфантилизм, не имеющий оправданий. 2. Полнейшее непонимание, что такое война. P.S. Я бы воевал.

- Нет. Я не отдала бы ни свою жизнь, ни своих детей, ни своих близких. Сдалась бы без боя. Жизнь бесценна. Ничто не стоит выше жизни.

- Отправить семью подальше, созвать всех друзей, родственников, знакомых, идти воевать. Один должен умереть, чтобы сотни могли жить.

- Я бы искал возможность заставить вороватое, трусливое и некомпетентное правительство Латвии, особенно министра экономики, ответить за всё, что они сделали с народом. Война ведь - значит, можно замочить какого-нибудь предателя. Я так это вижу.

- Добровольно не пошёл бы. Из-за нашего правительства, коррупции, проданной страны. Нечего здесь защищать.

- Умереть - не великий героизм. На благо своей страны надо жить, сражаться, а не отдавать жизнь.

- Моя Латвия. Моя ответственность.

- Почитайте историю. Латыши были очень умелыми и смелыми воинами. Наша проблема - число, но не всегда оно имеет значение, если есть союзники, воюют с умом и политическая ситуация благоприятна. Это доказывает ход Первой мировой войны в Латвии, основание латвийского государства. Свою страну надо защищать, но надо готовиться и сражаться с умом - не только на поле боя, но и всеми другими возможными средствами.

- У тех, кто громко заявляет, что умер бы за свою землю, видимо, нет детей. Потому что когда ты становишься родителем, первая мысль - не о геройстве, а о том, как уберечь своего ребёнка. Я бы предпочла или уехать, или остаться и делать всё возможное, чтобы выжить до лучших времён. С дивана, конечно, все могут писать: "Я бы умер за страну!". Но в жизни, когда столкнёшься с реальностью, таких будет гораздо меньше.

- Я бы пошёл помогать пожарным.

- Отдавать жизнь за это дерьмо политиков??? Никогда и нигде.

- Особенно удирать и некуда, так что придётся сражаться, но сначала надо бы быстро расправиться с местными ватниками-предателями.

- Я буду совершенно честен. Я бы удрал из Латвии в тот же самый день, забрал бы семью и уехал. Мой родной язык - русский, но латышский для меня стал вторым родным, и я не из тех людей, кто пишет и вопит, что в Латвии всё плохо. Меня устраивает жизнь здесь, но я не готов отдать свою жизнь за эту страну, я хочу жить дальше и ещё многому научиться и многое увидеть.

- С какой целью? Ты настолько не любишь себя и своих близких?

- Но перед этим нам нужно создать государство, которое мы хотим защищать.

- Нет. У меня ребёнок, это приоритет, и точка.

- Моя семья в безопасности, за границей, но да, я сама поехала бы назад, защищала бы, если бы пригодилась.

- Ничего. Если будет возможность, свалю. Если нет, тогда останусь там, где и есть.

- Знаю одно - теперь все могут "бла-бла", но в час "Икс" каждый будет действовать соответственно ситуации на тот момент. Действия можно планировать, но место и время могут внести основательные коррекции. Смелые могут испугаться, а боязливые - сделать невозможное.

- При первой возможности раздобыл бы огнестрельное оружие. Желательно автоматическое. Сторожил бы границу в западном направлении, чтобы эти сволочи, которые грабили Латвию 30 лет, не смогли убежать в Западную Европу.

- А зачем мне защищать страну, которую даже правительство не собирается защищать, а готовится удирать? Не вижу причины, хуже не будет, и те же самые "турбопатриоты" в первых рядах побегут встречать пришедших и стучать на соседей. Было уже, не верю, что будет иначе.

- Я однозначно собрала бы всю семью, домашних животных и уехала, скорее всего, в Швецию.

- За Латвию надо быть готовым не умирать, а убивать!

- Сколько квадратных метров земли стоит твоей жизни? Если бы ты спросил у меня, то получил бы ответ: ни один сантиметр никакой площади ни в каком месте не ценнее человеческой жизни. Земля была до нас и будет после нас. Её не интересует территориальное деление. Его выдумал человек.

- Мой говорит: а что мы можем предпринять? И это на меня нагоняет стресс. Так и есть, нам толком нечего предпринять. Я ему сказала - ну, хотя бы надо выбраться из города. Вообще переселиться в сельскую местность. Самое страшное, что мы не знаем, что это произойдёт... Если бросят бомбу, вариантов толком и нет.

- Выходит отдавать свою жизнь ради тех, кто её отдавать не желает.

- Ничего, жила бы как живу. Потому что государство не равно родине, а эта земля никуда не денется.

- Не умерла бы ни за Латвию, ни за другую страну. Это бред, который пытаются скормить людям. Я могу быть латышкой где угодно, в этом и кроется мой патриотизм - рассказывать другим про Латвию, предать язык своим детям, соблюдать традиции и любить её как родину. Всё.

- Не могу представить, что кого-то убью. Конечно, неизвестно, как я поведу себя, если пойму, что лишусь жизни в результате бездействия. Но чтобы взять в руки оружие и пойти кого-то убивать во имя идеи - абсолютно невозможно представить.

- Мне кажется, что самая большая проблема в том, что многие наигрались в Contra Strike или Call of Duty и считают себя жуткими рэмбо - больше половины латвийцев никогда в жизни оружия в руках не держали, где уж там стрелять, и не будем даже говорить о реальной боевой ситуации, когда оружие надо направить на человека и выстрелить - большинство не подготовлено к такому сценарию ни ментально, ни физически, поэтому говорить о том, что кто-то сложит голову, более чем смешно. Они могут разве что наложить в штаны.

- Сразу с детьми уехала бы и мужа с собой забрала. Умереть "за Латвию" - самая большая глупость, которую можно совершить. Мы и так практически вымерли - в году рождается 10 тысяч детей. Этого уже никто и никогда не исправит. Умирая "за Латвию", ты лишь совершишь медвежью услугу.

- Если подумать головой, умереть за какую-то землю - это полный и окончательный дебилизм. Все эти патриотические чувства - это инстинкты первобытных людей в отношении принадлежности к племени и группе. Первое, что я бы сделал, это попробовал бы убраться отсюда. И lets be real: единственный способ убраться в такой ситуации - морем в Швецию. Скорее всего, нашёл бы каяк. Путь не лёгкий, но достаточно релаьный. Если это не сработало бы, наверное, вернулся бы на работу. Специфика моих знаний вполне надёжно позволила бы мне не оказаться в первых рядах.

- Будем реалистами, уехать большой массе людей из Латвии невозможно. Все будут стоять в пробке на Вентспилс или Таллин. В долгосрочной перспективе уехать - да, но не в один день и в одно время. Отличная цель, чтобы сбросить бомбу или дрон. Я очень много слежу за тем, что делается в Украине, что там происходит и происходило вначале. Единственная наша безопасность - это запасы еды, сумка на 72 часа, всё необходимое, чтобы жить в лесу в палатке, если понадобится, как мы часто делаем летом. В доме есть подвал. Конечно, родня живёт за границей.

- Свою страну??? Латвии давно уже ничего не принадлежит, а если ты думаешь, что какой-то клочок земли - твой, я тебя огорчу: тебе позволяют его арендовать, только и всего.

- Поеду на рыбалку. Скоро осенняя погода наступит, щука клевать будет.

- Буду брать пример с депутатов.

- Заварю чай и пойду посидеть на террасе, потом поиграю в PS3 с детьми.