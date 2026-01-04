Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Кто следующий? Трамп пригрозил Кубе, Колумбии и Мексике

4 января, 2026 13:05

Дональд Трамп пригрозил Кубе, Колумбии и Мексике после Венесуэлы. Рассказав на пресс-конференции подробности о захвате Николаса Мадуро в Каракасе, Трамп выступил с резкими высказываниями в адрес других лидеров Латинской Америки. "Он производит кокаин, который они поставляют в США. Поэтому ему нужно последить за своей задницей", - сказал он о президенте Колумбии Густаво Петро. Ранее тот осудил вторжение США в Венесуэлу.

"Думаю, в конечном итоге мы будем говорить и о Кубе. Потому что Куба сейчас в плачевном состоянии, в крайне плохом состоянии. И мы хотим помочь людям. Это очень похоже [на Венесуэлу] в том смысле, что мы хотим помочь людям на Кубе", - продолжил Трамп. "Если бы я жил в Гаване и был бы в правительстве, я бы забеспокоился, по крайней мере немного", - добавил госсекретарь США Марко Рубио.

За час до этого в интервью Fox News Трамп заявил, что президент Мексики Клаудия Шейнбаум якобы уступила контроль над страной наркокартелям: "Она хорошая женщина, но Мексикой управляют наркокартели. Мы могли бы быть политкорректными и милыми и сказать, что она управляет. Но нет. Она очень боится наркокартелей. Я спрашивал ее несколько раз, хочет ли она, чтобы мы выгнали эти картели. А она: "Нет-нет, господин президент, не надо, пожалуйста". Но мы должно что-то сделать".

Уже этой ночью — до минус 10: мороз крепчает, неделя будет более солнечной
Уже этой ночью — до минус 10: мороз крепчает, неделя будет более солнечной

«Никто со стороны нас не защитит»: эксперт — о том, откуда Латвия получит помощь при вторжении
«Никто со стороны нас не защитит»: эксперт — о том, откуда Латвия получит помощь при вторжении

В Берлине блэкаут, несколько районов остались без света; ответственность взяли на себя анархисты
В Берлине блэкаут, несколько районов остались без света; ответственность взяли на себя анархисты

«Никто со стороны нас не защитит»: эксперт — о том, откуда Латвия получит помощь при вторжении

Карлис Даукштс, политолог и историк, на телеканале TV24 в программе Globuss подчеркнул, что основа безопасности Латвии - это не только международная дипломатия, но в основном готовность самого общества защищать свою страну.

Карлис Даукштс, политолог и историк, на телеканале TV24 в программе Globuss подчеркнул, что основа безопасности Латвии - это не только международная дипломатия, но в основном готовность самого общества защищать свою страну.

В Берлине блэкаут, несколько районов остались без света; ответственность взяли на себя анархисты

Масштабное отключение электроэнергии произошло на юго-западе Берлина в результате возгорания вантового моста на электростанции Лихтерфельде, пишет "Медуза" со ссылкой на Tagesspiegel.

Масштабное отключение электроэнергии произошло на юго-западе Берлина в результате возгорания вантового моста на электростанции Лихтерфельде, пишет "Медуза" со ссылкой на Tagesspiegel.

А Латвии лучше без «Единства»: Марис Межалс ответил на заявление Байбы Браже

Помощник евродепутата Вилиса Криштопанса опубликовал в соцсетях пост, в котором он высказал своё отношение к комментарию Байбы Браже по поводу событий в Венесуэле. 

Помощник евродепутата Вилиса Криштопанса опубликовал в соцсетях пост, в котором он высказал своё отношение к комментарию Байбы Браже по поводу событий в Венесуэле. 

Уже этой ночью — до минус 10: мороз крепчает, неделя будет более солнечной

На следующей неделе мороз вернётся на всю территорию Латвии, снежный покров станет ещё толще - такой прогноз дают синоптики.

На следующей неделе мороз вернётся на всю территорию Латвии, снежный покров станет ещё толще - такой прогноз дают синоптики.

Временное жильё и компенсации: на что могут рассчитывать жильцы дома, где взорвался газ

Уже завтра, то есть в понедельник, 5 января, жильцы дома на ул. Баускас, пострадавшего при взрыве газа, могут подавать заявления на съём временных квартир, сообщает Рижская дума.

Уже завтра, то есть в понедельник, 5 января, жильцы дома на ул. Баускас, пострадавшего при взрыве газа, могут подавать заявления на съём временных квартир, сообщает Рижская дума.

Скончалась писательница Нора Икстена

В воскресенье, 4 января, на 57-м году жизни после тяжёлой болезни скончалась писательница и переводчик Нора Икстена. Латвийскому общественному СМИ эту новость подтвердили близкие покойной.

В воскресенье, 4 января, на 57-м году жизни после тяжёлой болезни скончалась писательница и переводчик Нора Икстена. Латвийскому общественному СМИ эту новость подтвердили близкие покойной.

Юревицс: этот год может пройти под знаком популизма; один из приоритетов — госязык

Скорее всего, новый год будет похож на предыдущий, который в работе парламента охарактеризовался предвыборным популизмом. Такую оценку агентству LETA дал глава фракции "Нового единства" в Сейме Эдмунд Юревицс.

Скорее всего, новый год будет похож на предыдущий, который в работе парламента охарактеризовался предвыборным популизмом. Такую оценку агентству LETA дал глава фракции "Нового единства" в Сейме Эдмунд Юревицс.

