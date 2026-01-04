Кто следующий? Трамп пригрозил Кубе, Колумбии и Мексике

"Думаю, в конечном итоге мы будем говорить и о Кубе. Потому что Куба сейчас в плачевном состоянии, в крайне плохом состоянии. И мы хотим помочь людям. Это очень похоже [на Венесуэлу] в том смысле, что мы хотим помочь людям на Кубе", - продолжил Трамп. "Если бы я жил в Гаване и был бы в правительстве, я бы забеспокоился, по крайней мере немного", - добавил госсекретарь США Марко Рубио.

За час до этого в интервью Fox News Трамп заявил, что президент Мексики Клаудия Шейнбаум якобы уступила контроль над страной наркокартелям: "Она хорошая женщина, но Мексикой управляют наркокартели. Мы могли бы быть политкорректными и милыми и сказать, что она управляет. Но нет. Она очень боится наркокартелей. Я спрашивал ее несколько раз, хочет ли она, чтобы мы выгнали эти картели. А она: "Нет-нет, господин президент, не надо, пожалуйста". Но мы должно что-то сделать".