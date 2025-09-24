Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Кто разрешил!? У Витенбергса пригорело от вида индусов, играющих за сборную Латвии. Сам то чем славен?

Редакция PRESS 24 сентября, 2025 16:19

Важно 0 комментариев

Фото LETA

Большая часть жителей Латвии даже не знает, что у нашей страны есть команда по крикету, которая, к тому же, отлично выступила на международных соревнованиях Amber Cup 2025. Но у некоторых стало подгорать, когда они увидели фото команды.

«Поздравляю Даце Мелбарде и Министерство образования с исторической бронзой в крикете Amber Cup 2025. Действительно мощно! Кто разрешил этим «студентам» носить такую форму и называть себя сборной Латвии?» - написал Янис Витенбергс, депутат Сейма от – кто бы сомневался - Нацобъединения. Бывший министр сообщения, между прочим. 

Этот твит немедленно вызвал многочисленные критические комментарии.

«Лучше индийцы, чем какие-то левые афганцы или другие экстремисты. Я работала и продолжаю работать в международной компании, где много индийских сотрудников — нормальных людей. И мне кажется, что эта национальность гораздо спокойнее».

«Жду твою заявку на участие в чемпионате по крикету в следующем году. Пригласи своих друзей, потому что мы неча позволять людям с другим цветом кожи представлять Латвию. Отвратительный расист».

«Если у вас есть лучшие игроки в крикет, вперед. Не угодишь ему. Люди гордятся страной, в которой живут, учатся или работают».

«Лучший момент для удаления этой записи был сразу после ее публикации. Второй лучший — сейчас».

«Чуваки норм представляют Латвию в спорте, в чем проблема?»

Ну, раз пошла такая пьянка, мы тоже прокомментируем. Янис, да за одного замечательного индуса из этой можно легко отдать десять таких политиков как ты. Которые получают зарплату из наших налогов, а все их достижения ограничиваются... долго пытались вспомнить, чем же прославился Витенбергс, будучи на ответственном посту министра сообщения. Вы помните? Мы тоже нет. Хотя погодите... Вот этим и прославился:

Герой! С буквами не на том языке справился, теперь переключился на людей с не тем цветом кожи. 

Снял слово «вокзал» на русском со здания вокзала. Гля, вот это действительно мощно! Лучше бы в крикет научился играть – больше бы пользы Латвии принес.

 

 

