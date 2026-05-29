Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 29. Мая Завтра: Maksis, Raivis, Raivo
Доступность

Кто пострадавшие? В Харькове ликвидирована сеть мошеннических колл-центров: при помощи латвийской полиции

© LETA 29 мая, 2026 11:30

Новости Латвии 0 комментариев

Государственная полиция в сотрудничестве с украинскими правоохранительными органами, Евроюстом и прокуратурой Латвии пресекла деятельность организованной преступной группы, которая управляла мошенническим колл-центром в украинском городе Харькове, сообщила ЛЕТА Государственная полиция.

Преступники совершили мошенничество с инвестициями и мошенничество с возвратом убыточных инвестиций в отношении жителей европейских стран, включая граждан Латвии. Всего было проведено 14 обысков, пять человек были идентифицированы как подозреваемые. Будет возбуждено уголовное дело, и досудебное расследование продолжится.

В конце мая сотрудники отдела по предотвращению киберпреступлений Государственной полиции совместно с Рижской окружной прокуратурой, Евроюстом и правоохранительными органами Украины провели масштабную международную операцию, в ходе которой была приостановлена ​​работа колл-центра в Харькове.

В ходе досудебного расследования было установлено, что члены организованной преступной группы, базирующейся в Украине, осуществляли различные мошеннические схемы. Лицам предлагались обманным путем возврата ранее украденных финансовых средств законными средствами, в результате чего, используя средства удаленной аутентификации, без согласия лиц и выдавая себя за других лиц, заключались кредитные соглашения.

Также предлагались фиктивные инвестиционные проекты с целью получения прибыли, создававшие иллюзию инвестирования в криптовалюты и демонстрирующие несуществующую прибыль на специально созданных платформах.

Преступная деятельность была направлена ​​против пожилых людей, которые ранее уже становились жертвами мошенничества. Члены организованной преступной группы намеренно использовали доверие и уязвимость жертв, манипулируя их надеждами на возврат потерянных средств, чтобы снова обмануть их.

Кроме того, для обеспечения сговора и предотвращения доступа посторонних лиц, руководители организованной преступной группировки внедрили строгий режим пропуска и контроля доступа, систему видеонаблюдения, а также проверку персонала на полиграфе в офисных помещениях.

В ходе предварительного расследования были первоначально выявлены шесть жертв, у которых в результате мошенничества было украдено не менее 100 000 евро.

Совместная работа с правоохранительными органами Украины была начата незамедлительно для предотвращения дальнейшего продолжения преступной деятельности и ограничения потенциальных потерь. Приоритетом отдела по борьбе с киберпреступностью Государственной полиции стало скорейшее пресечение деятельности организованной преступной группы, поскольку ее операторы ежедневно интенсивно и систематически совершали мошеннические действия.

В Латвии выявлено не менее 50 жертв, и установлено, что число пострадавших, а также масштабы причиненного ущерба, вероятно, значительно выше. Жертвы также выявлены в ряде других государств-членов Европейского союза.

Подозреваемые долгое время действовали в организованной группе, где каждый член выполнял определенные роли и задачи. Двое из них были помещены под предварительное заключение, а трое — под домашний арест.

Сотрудники правоохрательных органов провели 14 обысков, в ходе которых были изъяты компьютерная техника, 49 мобильных телефонов, транспортные средства, 30 держателей SIM-карт с SIM-картами, счетчик банкнот, криптокошелек, а также другие вещественные доказательства, связанные с незаконной деятельностью преступной организации и подтверждающие распределение ролей среди ее членов.

В настоящее время продолжаются процессуальные действия и анализ изъятого оборудования, а также выявляются другие эпизоды мошеннической деятельности преступной группы и ее сообщники.

Ранее уже сообщалось, что телефонное мошенничество и инвестиционное мошенничество были одними из самых распространенных видов кибермошенничества в прошлом году, затронувших многих жителей Латвии.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

МОН предлагает отобрать бесплатные обеды у детей в пользу праздника песни и танца
Важно

МОН предлагает отобрать бесплатные обеды у детей в пользу праздника песни и танца

Продано: чей теперь Рижский автовокзал?
Эксклюзив

Продано: чей теперь Рижский автовокзал?

«Скоро Латгалия станет пустым плацдармом»: крик о помощи из приграничья
Важно

«Скоро Латгалия станет пустым плацдармом»: крик о помощи из приграничья

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Каждый день без важных решений делает проект дороже: от нового правительства ждут действий по Rail Baltica

Новости Латвии 13:05

Новости Латвии 0 комментариев

Новое правительство должно принять решение о завершении железнодорожного проекта "Rail Baltica" не позднее 2035 года, заявил агентству ЛЕТА председатель совета совместного предприятия стран Балтии АО "RB Rail" Матисс Паэгле.

Новое правительство должно принять решение о завершении железнодорожного проекта "Rail Baltica" не позднее 2035 года, заявил агентству ЛЕТА председатель совета совместного предприятия стран Балтии АО "RB Rail" Матисс Паэгле.

Читать
Загрузка

Глава ЕК о дроне в Румынии: Россия перешла очередную черту

Мир 12:56

Мир 0 комментариев

В своей агрессивной войне в Украине Россия "перешла очередную черту". Об этом в пятницу, 29 мая, председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) написала в соцсети X.

В своей агрессивной войне в Украине Россия "перешла очередную черту". Об этом в пятницу, 29 мая, председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) написала в соцсети X.

Читать

Альпийский пейзаж с коровами выглядит как открытка. Но туристам лучше помнить одну вещь

Всюду жизнь 12:42

Всюду жизнь 0 комментариев

В Австрии обычная прогулка по горной тропе закончилась трагедией, после которой туристам снова напоминают: корова на пастбище не всегда выглядит опасной, но это не домашняя декорация для красивых фото.

В Австрии обычная прогулка по горной тропе закончилась трагедией, после которой туристам снова напоминают: корова на пастбище не всегда выглядит опасной, но это не домашняя декорация для красивых фото.

Читать

Бесплатные похороны: возможно ли это?

PRESS рекомендует 12:38

PRESS рекомендует 0 комментариев

Центр Atvadas – новый стандарт ритуальных услуг в Латвии

Центр Atvadas – новый стандарт ритуальных услуг в Латвии

Читать

Сознательно выбирали тех, кто уже становился жертвой мошенников: накрыли очередной кол-центр. ВИДЕО

Важно 12:34

Важно 0 комментариев

В украинском Харькове в ходе международной спецоперации была ликвидирована организованная преступная группа, занимавшаяся телефонным мошенничеством. По данным следствия, злоумышленники целенаправленно обманывали пожилых людей, которые уже ранее становились жертвами аферистов. На данный момент в Латвии выявлено не менее 50 пострадавших, однако правоохранители считают, что реальное число жертв может быть значительно больше, сообщает LSM.

В украинском Харькове в ходе международной спецоперации была ликвидирована организованная преступная группа, занимавшаяся телефонным мошенничеством. По данным следствия, злоумышленники целенаправленно обманывали пожилых людей, которые уже ранее становились жертвами аферистов. На данный момент в Латвии выявлено не менее 50 пострадавших, однако правоохранители считают, что реальное число жертв может быть значительно больше, сообщает LSM.

Читать

В Риге столкнулись машина и мотоцикл: полиция ищет свидетелей

Новости Латвии 12:24

Новости Латвии 0 комментариев

20 мая около 15:10 на улице Дзелзавас в Риге произошло столкновение автомобиля BMW 335D XDrive и мотоцикла CF MOTO, сообщает Госполиция на своей страничке в Фейсбуке.

20 мая около 15:10 на улице Дзелзавас в Риге произошло столкновение автомобиля BMW 335D XDrive и мотоцикла CF MOTO, сообщает Госполиция на своей страничке в Фейсбуке.

Читать

Ликвидируют? Депутаты обеспокоены неясным будущим детского отделения Елгавской больницы

Новости Латвии 12:23

Новости Латвии 0 комментариев

Ряд оппозиционных депутатов Елгавской думы выражает опасения по поводу возможного закрытия детского отделения Елгавской больницы в ходе оптимизации сети больниц, так как ни в Министерстве здравоохранения, ни в Елгавской думе и больнице ясного ответа о будущем отделения не дают.

Ряд оппозиционных депутатов Елгавской думы выражает опасения по поводу возможного закрытия детского отделения Елгавской больницы в ходе оптимизации сети больниц, так как ни в Министерстве здравоохранения, ни в Елгавской думе и больнице ясного ответа о будущем отделения не дают.

Читать