Кто пострадавшие? В Харькове ликвидирована сеть мошеннических колл-центров: при помощи латвийской полиции

Преступники совершили мошенничество с инвестициями и мошенничество с возвратом убыточных инвестиций в отношении жителей европейских стран, включая граждан Латвии. Всего было проведено 14 обысков, пять человек были идентифицированы как подозреваемые. Будет возбуждено уголовное дело, и досудебное расследование продолжится.

В конце мая сотрудники отдела по предотвращению киберпреступлений Государственной полиции совместно с Рижской окружной прокуратурой, Евроюстом и правоохранительными органами Украины провели масштабную международную операцию, в ходе которой была приостановлена ​​работа колл-центра в Харькове.

В ходе досудебного расследования было установлено, что члены организованной преступной группы, базирующейся в Украине, осуществляли различные мошеннические схемы. Лицам предлагались обманным путем возврата ранее украденных финансовых средств законными средствами, в результате чего, используя средства удаленной аутентификации, без согласия лиц и выдавая себя за других лиц, заключались кредитные соглашения.

Также предлагались фиктивные инвестиционные проекты с целью получения прибыли, создававшие иллюзию инвестирования в криптовалюты и демонстрирующие несуществующую прибыль на специально созданных платформах.

Преступная деятельность была направлена ​​против пожилых людей, которые ранее уже становились жертвами мошенничества. Члены организованной преступной группы намеренно использовали доверие и уязвимость жертв, манипулируя их надеждами на возврат потерянных средств, чтобы снова обмануть их.

Кроме того, для обеспечения сговора и предотвращения доступа посторонних лиц, руководители организованной преступной группировки внедрили строгий режим пропуска и контроля доступа, систему видеонаблюдения, а также проверку персонала на полиграфе в офисных помещениях.

В ходе предварительного расследования были первоначально выявлены шесть жертв, у которых в результате мошенничества было украдено не менее 100 000 евро.

Совместная работа с правоохранительными органами Украины была начата незамедлительно для предотвращения дальнейшего продолжения преступной деятельности и ограничения потенциальных потерь. Приоритетом отдела по борьбе с киберпреступностью Государственной полиции стало скорейшее пресечение деятельности организованной преступной группы, поскольку ее операторы ежедневно интенсивно и систематически совершали мошеннические действия.

В Латвии выявлено не менее 50 жертв, и установлено, что число пострадавших, а также масштабы причиненного ущерба, вероятно, значительно выше. Жертвы также выявлены в ряде других государств-членов Европейского союза.

Подозреваемые долгое время действовали в организованной группе, где каждый член выполнял определенные роли и задачи. Двое из них были помещены под предварительное заключение, а трое — под домашний арест.

Сотрудники правоохрательных органов провели 14 обысков, в ходе которых были изъяты компьютерная техника, 49 мобильных телефонов, транспортные средства, 30 держателей SIM-карт с SIM-картами, счетчик банкнот, криптокошелек, а также другие вещественные доказательства, связанные с незаконной деятельностью преступной организации и подтверждающие распределение ролей среди ее членов.

В настоящее время продолжаются процессуальные действия и анализ изъятого оборудования, а также выявляются другие эпизоды мошеннической деятельности преступной группы и ее сообщники.

Ранее уже сообщалось, что телефонное мошенничество и инвестиционное мошенничество были одними из самых распространенных видов кибермошенничества в прошлом году, затронувших многих жителей Латвии.