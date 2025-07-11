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Кто ответит за этот провал? Вдова погибшего при покушении на Трампа пожарного требует справедливости

Редакция PRESS 11 июля, 2025 11:55

Мир 0 комментариев

Пожарный Кори Комператоре находился в толпе и трагически погиб от шальной пули. Его вдова Хелен подвергла жесткой критике Секретную службу за то, что та не смогла защитить «любовь всей ее жизни». Фото: Инстаграм.

Как стало известно, агент Секретной службы, отстраненная от службы в связи с покушением на Дональда Трампа, не обеспечила безопасность периметра митинга. Вдова пожарного, погибшего в ходе стрельбы, требует, чтобы кто-то ответил за этот провал, пишет Daily Mail.

Миосоти Перес была одной из шести агентов, отстраненных от службы на срок от 10 до 42 дней после нападения, произошедшего 13 июля 2024 года в Батлере, штат Пенсильвания. Как сообщила газета New York Post, она была отправлена на место митинга заранее и специально поручена обеспечить безопасность в окрестностях.

20-летний стрелок Томас Крукс выпустил восемь выстрелов с крыши соседнего здания, чуть не попав в жизненно важные органы Трампа и задев его ухо. Этот ужасающий момент был запечатлен в прямом эфире.

Пожарный Кори Комператоре находился в толпе и трагически погиб от шальной пули.

Его убитая горем вдова Хелен почти через год после его смерти в интервью Fox News подвергла жесткой критике Секретную службу за то, что та не защитила «любовь всей ее жизни». «В тот день мы все были легкой мишенью, — сказала она. — На их руках наша кровь! Я в ярости. Я потеряла любовь всей своей жизни».

Хелен задала вопрос агентам Секретной службы, работавшим в тот день: «Почему они не были внимательны? Почему они решили, что крышу не нужно охранять? Почему все провалилось?» Еще два прохожих были ранены в ходе ужасающей стрельбы, прежде чем снайпер смог застрелить Крукса.

Бывший директор Секретной службы Кимберли Читл, проработавшая в агентстве 28 лет, подала в отставку вскоре после неудавшегося покушения на фоне яростных призывов привлечь ведомство к ответственности.

Еще один агент, который помогал координировать безопасность митинга, также был отстранен от работы, как и четыре сотрудника питтсбургского отделения.

Отчет Секретной службы США, опубликованный за несколько дней до выборов 2024 года, подтвердил, что «попытке покушения 13 июля предшествовали многочисленные оперативные и коммуникационные сбои».

Секретная служба также охарактеризовала некоторые из этих сбоев как «недостатки в системе командования и управления, сбои в коммуникации и недобросовестность сотрудников агентства», отметив при этом, что «процесс привлечения к ответственности [находится] в стадии реализации».

Дэн Бонджино, который в настоящее время занимает должность заместителя директора ФБР и ранее 11 лет проработал агентом Секретной службы, заявил в прошлом году, что Секретная служба допустила «апокалиптическую неудачу в обеспечении безопасности», и призвал к полной чистке высшего руководства ее штаб-квартиры в Вашингтоне.

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