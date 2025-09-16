Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Сентября Завтра: Asja, Asnate, Dags
Доступность

Кто не платит алименты: обновлённый список ограничения прав

© LETA 16 сентября, 2025 10:44

Новости Латвии 0 комментариев

Число должников по алиментам в настоящее время превышает 47 тысяч человек, однако общее число детей, нуждающихся в финансовой поддержке из Гарантийного фонда алиментов, уменьшается. При этом задолженность неплательщиков алиментов по-прежнему значительна и достигает 470 миллионов евро.

Для её сокращения планируется упростить процедуру заключения мирового соглашения между фондом и должником.

Статистика показывает, что в текущем году по состоянию на 31 августа алименты из фонда выплачивались 25 208 человек (в 2024 году - 25 909, в 2023 году - 26 438), а 31 937 детей (в 2024 году - 33 398, в 2023 году - 34 350) будут получать эту выплату и в следующем периоде.

В свою очередь, количество зарегистрированных должников составляет 47 410 (в 2024 году - 42 295, в 2023 году - 41 959).

Что касается выплаченных сумм, то за восемь месяцев этого года они достигли 37,3 млн евро (в 2024 году - 49,7 млн, в 2023 году - 51 млн евро).

Сумма взысканных в регрессном порядке денежных средств в этом году составляет 11,6 млн евро, в прошлом и позапрошлом годах - по 16,3 млн евро.

В процентном отношении к выплаченным алиментам они составляют соответственно: 30,48% в этом году, 32,92% в 2024 году и 31,92% в 2023 году.

В целом основной долг достигает 470 427 455 евро, а проценты - 119 954 331 евро, или 20,32%.

Фонд алиментов напоминает, что должники должны учитывать ограничения своих прав: уголовную ответственность, принудительное взыскание долга присяжным судебным исполнителем (долг передается для принудительного взыскания и за границу), причем у него нет срока давности, а сумма увеличивается на 6% в год.

Информация передается в Бюро кредитной информации, поэтому возможность взять кредит закрыта.

Существуют и другие ограничения: запрещено использовать огнестрельное оружие, играть в азартные игры, управлять транспортным средством (включая судно), но не если это является источником дохода, как, например, для водителей-дальнобойщиков, занимать должность (судьи, присяжного нотариуса или судебного исполнителя).

Кроме того, информация о должнике публикуется на портале www.latvija.lv.

 

По данным фонда, в отношении этих лиц зарегистрировано 306 871 дело об исполнительном производстве. 88% должников - мужчины и лишь 12% - женщины. 62% из них моложе 50 лет, 11% имеют инвалидность, 75-80% не имеют дохода или имущества, а 14% не имеют известного места жительства. 53% имеют судимости, в том числе 41% связаны с лишением свободы.

(Diena)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 10:50 16.09.2025
Стартовали бесплатные фитнес-занятия для жителей столицы
Bitnews.lv 27 минут назад
Британский премьер осудил Маска за призыв к роспуску парламента
Bitnews.lv 52 минуты назад
Латвия: с 10 до 11 междугородние автобусы встанут; в знак протеста
Sfera.lv 1 час назад
Закрытие старших классов ударит по приграничным школам — самоуправления
Bitnews.lv 1 час назад
Британские истребители Typhoon направлены в Польшу для защиты НАТО
Bitnews.lv 1 час назад
Латвия: МОН, да отстань ты от школьников, чёрт побери!
Sfera.lv 2 часа назад
Рига: для моржей продлили купальный сезон
Sfera.lv 17 часов назад
Внимание: автоводители, на дороге агрессивные лоси!
Sfera.lv 17 часов назад
Загрузка

Да у вас девушек вербуют для взрывов и убийств: реплика Орбана вызвала гнев премьера Швеции

Мир 10:27

Мир 0 комментариев

Публичная перепалка между премьер-министрами Швеции и Венгрии разразилась в социальных сетях после того, как Виктор Орбан заявил, что 280 несовершеннолетних шведских девушек были арестованы за убийство, процитировав сообщение немецкой газеты.

Публичная перепалка между премьер-министрами Швеции и Венгрии разразилась в социальных сетях после того, как Виктор Орбан заявил, что 280 несовершеннолетних шведских девушек были арестованы за убийство, процитировав сообщение немецкой газеты.

Читать

Губит Латвию не русский: учитель истории

Мнения 10:26

Мнения 0 комментариев

Четыре латвийских школьника завоевали золотые медали в конкуренции 12 стран на Международной олимпиаде по английскому языку, которая прошла в Деве (Румыния) в конце августа.

Четыре латвийских школьника завоевали золотые медали в конкуренции 12 стран на Международной олимпиаде по английскому языку, которая прошла в Деве (Румыния) в конце августа.

Читать

«Израиль такой же варвар как Россия»: премьер Испании выступил с громким заявлением

Важно 10:24

Важно 0 комментариев

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал отстранить Израиль от международных спортивных соревнований до прекращения войны в Газе. Заявление главы испанского правительство прозвучало после того, как пропалестинские активисты сорвали финальный этап велогонки "Вуэльта", из-за участия в ней израильской команды Israel Premier Tech.

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал отстранить Израиль от международных спортивных соревнований до прекращения войны в Газе. Заявление главы испанского правительство прозвучало после того, как пропалестинские активисты сорвали финальный этап велогонки "Вуэльта", из-за участия в ней израильской команды Israel Premier Tech.

Читать

Израильская армия начала операцию по полной оккупации Газы

Мир 10:15

Мир 0 комментариев

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к наземному наступлению на город Газа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на израильских чиновников.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к наземному наступлению на город Газа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на израильских чиновников.

Читать

Загадочная смерть 30-летнего мужчины: соседи подозревают нехорошее

Выбор редакции 10:13

Выбор редакции 0 комментариев

В Валмиере мужчина погиб после падения из окна пятого этажа. Жители дома переживают случившееся, потому что от соседа такого не могли ожидать – погибший был домовитым, работящим, открытым и дружелюбным человеком. Окружающим трудно поверить, что это было самоубийство, сообщает «Degpunktā».

В Валмиере мужчина погиб после падения из окна пятого этажа. Жители дома переживают случившееся, потому что от соседа такого не могли ожидать – погибший был домовитым, работящим, открытым и дружелюбным человеком. Окружающим трудно поверить, что это было самоубийство, сообщает «Degpunktā».

Читать

«Латвия за» то, чтобы власти могли копаться в вашем телефоне: да неужели!? Вот вы — за?

Важно 10:07

Важно 0 комментариев

«Латвия готова поддержать регулирование Европейского Союза «Chat Control» для защиты детей в Интернете», сообщает новостная служба Латвийского телевидения. Это какая такая «Латвия», о которой говорит новостная служба LTV? - вопрошает Язеп Башко на портале Pietiek.com.

«Латвия готова поддержать регулирование Европейского Союза «Chat Control» для защиты детей в Интернете», сообщает новостная служба Латвийского телевидения. Это какая такая «Латвия», о которой говорит новостная служба LTV? - вопрошает Язеп Башко на портале Pietiek.com.

Читать