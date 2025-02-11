Кто купил — срочно верните: опасные игрушки изымают из продажи в Латвии

Предупреждение об отзыве товара

На своей интернет-странице PTAC разместил уведомление об отзыве небезопасного товара. На этот раз речь идет о магнитном конструкторе. Информация о товаре: CHT2891849, код EAN5901353101466. Игрушка реализовывалась в Резекне.

Продавец товара, SIA ALBA-LTD, информирует о том, что покупателям небезопасного конструктора необходимо вернуться в магазин, сдать покупку и получить назад деньги.

В последний раз увлечение подобными игрушками закончилось для малышей плачевно. Так, в 2020 году в больницу попали шесть малышей, проглотивших мелкие детали, из которых состояли подобные игрушки. В 2021 году PTAC проводил экспертизу аналогичных игрушек: из 19 образцов шесть были признаны потенциально опасными. С годами ажиотаж понемногу стих, тем не менее родителям расслабляться не стоит.

Мода начала 20-х годов

Как мы сообщали в марте 2021 года, тогда в мире начала набирать популярность игрушка в виде магнитов-шариков, изготовленных из сплава редкоземельного металла неодима, железа и бора. Эти магниты в 10–20 раз сильнее обычных ферритовых и при малых размерах обладают очень большой силой сцепления.

Благодаря таким качествам неодимовые магниты стали использовать для изготовления игрушек, украшений и головоломок. Наибольшую популярность получил конструктор–головоломка NeoCube. Он состоит из 216 магнитных шариков диаметром 5, 6 или 7 мм. Из этих легко сцепляющихся друг с другом шариков можно создавать различные конструкции. Именно по такому принципу и работает тот самый магнитный конструктор.

Продавцы, в том числе и латвийские, всячески расхваливали свой товар. Вот что утверждалось на одном из латвийских интернет-сайтов: «Это удивительный конструктор–головоломка, одно из самых заметных изобретений нашего века в области логических игр. Появившись в Америке в 2007 году, он не только стал чрезвычайно популярным гаджетом, но и уже прочно занял свою нишу среди интеллектуальных развлечений наиболее креативной и жизнерадостной части населения.

В процессе занятий с конструктором вы не только творите, но и с пользой проводите время: развивается мелкая моторика пальцев рук, активизируются память и пространственное мышление, подростки становятся более внимательными и усидчивыми. Одинаково органично будет смотреться как на столе начальника, так и в детской». Стоимость подобного изделия составляет от 6 до 32 евро.

На том же интернет–сайте, правда, есть предупреждение, что «конструктор ни в коем случае не может служить игрушкой для детей младше 14 лет. Изделие состоит из мелких деталей, которые могут быть проглочены. При попадании внутрь организма нескольких магнитных шариков возможно застревание их в кишечнике, что может привести к опасным для жизни травмам».

В чём опасность

Доктор Илзе Бриука, гастроэнтеролог, руководитель службы эндоскопии Детской клинической больницы, предупреждала, что, согласно статистике, шарики глотают дети в возрасте от 6 месяцев до 6 лет. В это время ребенок познает мир, в том числе посредством рта.

В свою очередь для подростка это своего рода эксперимент: а что произойдет, если я это сделаю? Причем опасность такого рода представляют не только игрушки: малыш может проглотить батарейку от пульта телевизора, автомобильных ключей или магнит со стенки холодильника.

Большая часть посторонних предметов выходит естественным путем, однако в 20% случаев требуется помощь врача, а в 1% — хирургическое вмешательство.

Один проглоченный магнит выйдет через пищеварительный тракт ребенка естественным путем — в одиночестве он представляет меньшую опасность, чем, например, проглоченная батарейка, которая может окислиться в желудке и вызвать тяжелые электро– и химические ожоги. Однако любые металлические детали в теле ребенка, о которых не знают родители, могут быть смертельно опасны при проведении экстренной или плановой магнитно–резонансной томографии: ребенка может просто разорвать во время процедуры.

Основная опасность магнитов состоит в том, что дети проглатывают их не одновременно, а через какие–то промежутки времени. А поскольку они гораздо мощнее обычных, то, оказавшись в разных петлях кишечника, из–за сильной намагниченности способны притянуться друг к другу.

Зажатая в месте соприкосновения магнитов ткань кишечника отмирает, образуются перфорации — проще говоря, дыры, через которые содержимое кишечника попадает в брюшную полость и вызывает воспаление (перитонит) и заражение крови (сепсис).

Опасность еще и в том, что далеко не всегда ребенок признается, что проглотил магнитный шарик. Он просто жалуется на боли в животе. А поставить правильный диагноз, выявить причинно–следственную связь между симптомами ОРВИ и начинающимся перитонитом из–за проглоченных магнитов врачи не могут.

«Мне повезло, что в 18 лет я видела у отца перитонит. В то утро Дима жаловался на боли в животе, но к вечеру начал на глазах сереть. Я не стала ждать «скорую», потому что увидела то же, что было когда–то у отца. Выбежала с ребенком на улицу и просто доехала до больницы на машине. Только там по анализу крови врачи поняли, что началось заражение крови. Рентген показал 10 шариков в разных отделах кишечника», — рассказала мама одного из пострадавших.

Обычно врачи не назначают рентген при поступлении в больницу ребенка с симптомами острого живота: родители по незнанию не сообщают о том, что ребенок мог проглотить инородное тело, а в любой другой ситуации он не нужен. УЗИ, которое назначают в таких случаях, неинформативно.

Заподозрить, что ребенок проглотил именно магниты, можно с помощью компаса (продается в спортивных, туристических и рыболовных магазинах). На круглых магнитных шариках есть два полюса, поэтому компас покажет колебания стрелки, когда вы будете подносить его к животу ребенка. Встроенный магнитометр есть и у любого современного мобильного телефона. Для его запуска нужно скачать специальное приложение через AppStore или Google Play, однако непонятно, насколько точно он показывает наличие магнитов по сравнению с обычным компасом.

В Латвии контроль за распространением подобных игрушек в магазинах ведется, чего нельзя сказать о зарубежных интернет-магазинах. Здесь продавцы не особо беспокоятся о безопасности продаваемого товара. Но родители должны знать, что они покупают своим детям.





Александр ФЕДОТОВ