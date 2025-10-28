Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 28. Октября Завтра: Antonina, Ninona, Nina, Oksana
Доступность

Крупное мошенничество со структурными фондами ЕС: мэра Валки подозревают

© LETA 28 октября, 2025 10:23

Новости Латвии 0 комментариев

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) обратилось в Европейскую прокуратуру (EPPO) с просьбой возбудить уголовное дело против трех должностных лиц Валкского самоуправления, в том числе мэра Вентса Арманда Крауклиса, за предполагаемое мошенничество в особо крупных размерах в проекте развития производственной зоны.

В результате предполагаемой преступной деятельности было неправомерно получено более 168 000 евро из Европейского фонда регионального развития и государственного бюджета Латвии, сообщили агентству LETA в БПБК.

Самоуправления могут привлекать структурные фонды ЕС для строительства производственных объектов на принадлежащей им земле, которая затем предлагается в аренду частным компаниям. Если потенциальный арендатор конкретного объекта неизвестен и его выбирают на открытом конкурсе, самоуправление имеет право привлечь до 85 % средств ЕС.

Однако если объект строится для конкретной цели и потенциальный оператор известен, Европейский союз предоставляет более низкий уровень софинансирования - от 45 до 55 %, при этом большую долю средств берет на себя соответствующая компания.

В ходе расследования БПБК получило доказательства того, что три должностных лица, работавшие в Валкском самоуправлении на момент совершения предполагаемого преступления, договорились, что производственное здание будет построено с целью расширения экономической деятельности предприятия, то есть в его интересах.

олжностные лица не проинформировали компетентные органы о выборе предполагаемого предприятия и обманным путем привлекли больше средств, чем предусмотрено законодательством. В результате преступной деятельности было присвоено 160 000 евро из Европейского фонда регионального развития и 8 026 евро из государственного бюджета Латвии.

Теперь EPPO, как прокурор, должна принять решение о дальнейшем ходе уголовного процесса, возбужденного прокуратурой 6 ноября 2023 года.
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:45 28.10.2025
Что обсудили Ринкевич и датская королевская чета в Латвии?
Bitnews.lv 9 минут назад
«Услуга была небезопасной»: Ride оштрафовали после трагедии с детьми
Bitnews.lv 15 минут назад
Латвия: у известного хоккеиста будут Три звезды
Sfera.lv 55 минут назад
Латвия: в поисках «лишнего» евро
Sfera.lv 3 часа назад
В ТЦ “Origo” открывается новая зона питания “POSTe”
Bitnews.lv 3 часа назад
На повышение пенсий по инвалидности не хватает денег
Bitnews.lv 3 часа назад
Франция: Хэллоуин во вред
Sfera.lv 7 часов назад
Эстония: мы – готовы, но готовы ли мы?
Sfera.lv 8 часов назад

И большие и нечестные — почему латвийцы больше всех в Европе недовольны налогами?

Важно 14:38

Важно 0 комментариев

Жители Северной и Западной Европы значительно чаще считают свои налоговые системы справедливыми, чем жители Восточной части ЕС. Об этом свидетельствуют данные опроса Eurobarometer 2025, в котором приняли участие более 25 тысяч человек из всех стран Союза.

Жители Северной и Западной Европы значительно чаще считают свои налоговые системы справедливыми, чем жители Восточной части ЕС. Об этом свидетельствуют данные опроса Eurobarometer 2025, в котором приняли участие более 25 тысяч человек из всех стран Союза.

Читать
Загрузка

Кильки в будущем году будет больше, а салаки меньше — так решил Евросоюз

Важно 14:28

Важно 0 комментариев

Совет министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС утвердил новые квоты на вылов рыбы в Балтийском море на 2026 год. Решение предусматривает увеличение квот на вылов салаки и кильки, сообщили в Министерстве земледелия Латвии.

Совет министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС утвердил новые квоты на вылов рыбы в Балтийском море на 2026 год. Решение предусматривает увеличение квот на вылов салаки и кильки, сообщили в Министерстве земледелия Латвии.

Читать

Изгнанные из Финляндии за непрофессионализм врачи легально работают в Латвии: Re:Baltica

Важно 14:27

Важно 0 комментариев

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери обратится в Латвийское общество врачей (LĀB) с просьбой проверить знания двух врачей — Татьяны Рыбаковой и Руты Лейкумы, — поскольку в Финляндии возникли сомнения в их профессионализме, сообщил в понедельник Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери обратится в Латвийское общество врачей (LĀB) с просьбой проверить знания двух врачей — Татьяны Рыбаковой и Руты Лейкумы, — поскольку в Финляндии возникли сомнения в их профессионализме, сообщил в понедельник Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica.

Читать

Новинки следующего года: что подешевеет — что подорожает?

Важно 14:26

Важно 0 комментариев

Что принесет следующий год: послабление в налогах, рост пенсий и пособий - или рост цен и, как обещали, все-таки придется потуже затянуть пояса? Продолжаем знакомить читателей с отдельными аспектами бюджета, которые напрямую затрагивают интересы (а точнее - доходы) латвийцев...

Что принесет следующий год: послабление в налогах, рост пенсий и пособий - или рост цен и, как обещали, все-таки придется потуже затянуть пояса? Продолжаем знакомить читателей с отдельными аспектами бюджета, которые напрямую затрагивают интересы (а точнее - доходы) латвийцев...

Читать

Ride оштрафовали на 10 тыс. евро — цена работы вопреки запрету со 2 октября

Важно 14:20

Важно 0 комментариев

Центр защиты прав потребителей (PTAC) оштрафовал оператора проката электровелосипедов Ride Mobility на 10 тысяч евро за несоблюдение требований прекратить оказание небезопасных услуг. Нарушение произошло 2 октября, когда компания продолжала работу вопреки официальному запрету, сообщили в PTAC.

Центр защиты прав потребителей (PTAC) оштрафовал оператора проката электровелосипедов Ride Mobility на 10 тысяч евро за несоблюдение требований прекратить оказание небезопасных услуг. Нарушение произошло 2 октября, когда компания продолжала работу вопреки официальному запрету, сообщили в PTAC.

Читать

В Лиепайской тюрьме хватит места лишь трети латвийских заключенных, куда деваться остальным?

Новости Латвии 14:19

Новости Латвии 0 комментариев

Многие проблемы латвийской пенитенциарной системы надеются искоренить с открытием нового Лиепайского тюрьмы, но места там хватит лишь для трети всех заключённых. Остальным придётся продолжать жизнь в старых учреждениях, где годами фиксируются различные нарушения.

Многие проблемы латвийской пенитенциарной системы надеются искоренить с открытием нового Лиепайского тюрьмы, но места там хватит лишь для трети всех заключённых. Остальным придётся продолжать жизнь в старых учреждениях, где годами фиксируются различные нарушения.

Читать

Бюро омбудсмена получит 3,43 миллиона евро, на NEPLP — 4,07 миллионов евро: в Сейме определяют приоритеты

Важно 14:15

Важно 0 комментариев

В 2026 году Бюро омбудсмена Латвии не будет заказывать новые исследования, чтобы сократить расходы и эффективнее использовать имеющиеся ресурсы. Об этом заявила омбудсмен Карина Палкова на заседании комиссии Сейма по правам человека и общественным делам.

В 2026 году Бюро омбудсмена Латвии не будет заказывать новые исследования, чтобы сократить расходы и эффективнее использовать имеющиеся ресурсы. Об этом заявила омбудсмен Карина Палкова на заседании комиссии Сейма по правам человека и общественным делам.

Читать