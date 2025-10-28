Крупное мошенничество со структурными фондами ЕС: мэра Валки подозревают

В результате предполагаемой преступной деятельности было неправомерно получено более 168 000 евро из Европейского фонда регионального развития и государственного бюджета Латвии, сообщили агентству LETA в БПБК.

Самоуправления могут привлекать структурные фонды ЕС для строительства производственных объектов на принадлежащей им земле, которая затем предлагается в аренду частным компаниям. Если потенциальный арендатор конкретного объекта неизвестен и его выбирают на открытом конкурсе, самоуправление имеет право привлечь до 85 % средств ЕС.

Однако если объект строится для конкретной цели и потенциальный оператор известен, Европейский союз предоставляет более низкий уровень софинансирования - от 45 до 55 %, при этом большую долю средств берет на себя соответствующая компания.

В ходе расследования БПБК получило доказательства того, что три должностных лица, работавшие в Валкском самоуправлении на момент совершения предполагаемого преступления, договорились, что производственное здание будет построено с целью расширения экономической деятельности предприятия, то есть в его интересах.

олжностные лица не проинформировали компетентные органы о выборе предполагаемого предприятия и обманным путем привлекли больше средств, чем предусмотрено законодательством. В результате преступной деятельности было присвоено 160 000 евро из Европейского фонда регионального развития и 8 026 евро из государственного бюджета Латвии.

Теперь EPPO, как прокурор, должна принять решение о дальнейшем ходе уголовного процесса, возбужденного прокуратурой 6 ноября 2023 года.

