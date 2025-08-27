По их данным, встречи проходили при условии максимальной конфиденциальности: со стороны ExxonMobil переговоры вел старший вице-президент Нил Чепмен, который в Дохе встретился с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Напоминается, что Сечин находится под американскими санкциями, и любые контакты с ним требуют специального разрешения Минфина США.

Параллельно руководство ExxonMobil обратилось к американскому правительству за поддержкой и, по информации WSJ, получило положительный сигнал. Также известно, что тему возвращения компании в Россию в последние недели обсуждали гендиректор ExxonMobil и бывший президент США Дональд Трамп.

15 августа, во время встречи президентов России и США на Аляске, Владимир Путин подписал указ, снимающий одно из препятствий для возвращения американской компании. Документ разрешил иностранным инвесторам владеть акциями оператора «Сахалина-1» при условии поставок оборудования, запасных частей и лоббирования смягчения санкций.

ExxonMobil управляла проектом «Сахалин-1» до 2022 года и владела 30% акций совместно с «Роснефтью», а также японскими и индийскими партнерами. После ухода компании с российского рынка ее доля была переведена в российскую юрисдикцию, что привело к потерям в размере $4,6 млрд.

По информации WSJ, несмотря на формальный уход, ExxonMobil продолжала поддерживать контакты с «Роснефтью». В российской компании рассчитывают, что возможное возвращение партнера обеспечит доступ к капиталу, технологиям и управленческому опыту.