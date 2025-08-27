Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Крупнейший американский нефтегигант ведёт переговоры о возвращении в Россию (1)

Редакция PRESS 27 августа, 2025 10:50

Мир 1 комментариев

Американская нефтяная корпорация ExxonMobil провела закрытые переговоры с «Роснефтью» о возможном возобновлении участия в проекте «Сахалин-1». Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, встречи проходили при условии максимальной конфиденциальности: со стороны ExxonMobil переговоры вел старший вице-президент Нил Чепмен, который в Дохе встретился с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Напоминается, что Сечин находится под американскими санкциями, и любые контакты с ним требуют специального разрешения Минфина США.

Параллельно руководство ExxonMobil обратилось к американскому правительству за поддержкой и, по информации WSJ, получило положительный сигнал. Также известно, что тему возвращения компании в Россию в последние недели обсуждали гендиректор ExxonMobil и бывший президент США Дональд Трамп.

15 августа, во время встречи президентов России и США на Аляске, Владимир Путин подписал указ, снимающий одно из препятствий для возвращения американской компании. Документ разрешил иностранным инвесторам владеть акциями оператора «Сахалина-1» при условии поставок оборудования, запасных частей и лоббирования смягчения санкций.

ExxonMobil управляла проектом «Сахалин-1» до 2022 года и владела 30% акций совместно с «Роснефтью», а также японскими и индийскими партнерами. После ухода компании с российского рынка ее доля была переведена в российскую юрисдикцию, что привело к потерям в размере $4,6 млрд.

По информации WSJ, несмотря на формальный уход, ExxonMobil продолжала поддерживать контакты с «Роснефтью». В российской компании рассчитывают, что возможное возвращение партнера обеспечит доступ к капиталу, технологиям и управленческому опыту.

Поезд из Риги в эстонский Тарту обещают оставить (1)

Новости Латвии 14:19

Новости Латвии 1 комментариев

Представители правительств Эстонии и Латвии во время встречи в эстонском Выру подтвердили, что проект Rail Baltic все еще может быть завершен к 2030 году, а железнодорожное сообщение с Ригой через Тарту и Валгу, запущенное в качестве пилотного проекта, может быть сохранено, пишет Postimees.

Представители правительств Эстонии и Латвии во время встречи в эстонском Выру подтвердили, что проект Rail Baltic все еще может быть завершен к 2030 году, а железнодорожное сообщение с Ригой через Тарту и Валгу, запущенное в качестве пилотного проекта, может быть сохранено, пишет Postimees.

Туалеты в некоторых магазинах Lild стали платными (1)

Важно 14:08

Важно 1 комментариев

Покупатели заметили, что в магазинах Lidl, где раньше были бесплатные туалеты, теперь за пользование "удобствами" взимают 50 центов.

Покупатели заметили, что в магазинах Lidl, где раньше были бесплатные туалеты, теперь за пользование "удобствами" взимают 50 центов.

Правительство экономит на самых беззащитных: детям из интернатов и спецшкол не повышают содержание с 2007 года (1)

Новости Латвии 14:00

Новости Латвии 1 комментариев

Дополнительное финансирование на содержание специальных учебных заведений в этом году не предусмотрено. Об этом свидетельствует ответ Министерства образования и науки, полученный агентством LETA.

Дополнительное финансирование на содержание специальных учебных заведений в этом году не предусмотрено. Об этом свидетельствует ответ Министерства образования и науки, полученный агентством LETA.

airBaltic собирается летать в Каунас: правда, только через год (1)

Новости Латвии 13:34

Новости Латвии 1 комментариев

В следующем летнем сезоне латвийская национальная авиакомпания "airBaltic" планирует открыть прямые рейсы между Ригой и Каунасом (Литва), сообщили агентству ЛЕТА в "airBaltic".

В следующем летнем сезоне латвийская национальная авиакомпания "airBaltic" планирует открыть прямые рейсы между Ригой и Каунасом (Литва), сообщили агентству ЛЕТА в "airBaltic".

Латвийское предприятие получило международную страховую гарантию на открытие бизнеса в Кении (1)

Бизнес 13:27

Бизнес 1 комментариев

Латвийское предприятие SIA L.J. Linen, торгующее агропродукцией, планирует реализовать инвистиционный проект в Кении и уже получило страховую гарантию от политических и финансовых рисков на сумму 9 миллионов долларов (7,7 миллиона евро), сообщило агентству LETA Министерство финансов Латвии.

Латвийское предприятие SIA L.J. Linen, торгующее агропродукцией, планирует реализовать инвистиционный проект в Кении и уже получило страховую гарантию от политических и финансовых рисков на сумму 9 миллионов долларов (7,7 миллиона евро), сообщило агентству LETA Министерство финансов Латвии.

Очередной удар по рыбакам: рыбы в нашем море всё меньше, Еврокомиссия вводит новые ограничения (1)

Важно 13:03

Важно 1 комментариев

Европейская комиссия (ЕК) приняла законопроект о рыболовстве в Балтийском море на 2026 год, устанавливающий размер общих допустимых уловов и квоты, предусматривающие значительное сокращение вылова балтийской трески и сокращение вылова сельди в Рижском заливе, сообщило представительство Европейской комиссии в Латвии.

Европейская комиссия (ЕК) приняла законопроект о рыболовстве в Балтийском море на 2026 год, устанавливающий размер общих допустимых уловов и квоты, предусматривающие значительное сокращение вылова балтийской трески и сокращение вылова сельди в Рижском заливе, сообщило представительство Европейской комиссии в Латвии.

Трамп пригрозил России «экономической войной», если не увидит подвижек в переговорах Путина с Украиной (1)

Мир 12:48

Мир 1 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести против России «очень серьезные» меры, если Владимир Путин не прекратит войну в Украине. По словам американского лидера, речь идет не о военном конфликте, а об «экономической войне», которая может серьезно ударить по российской экономике.

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести против России «очень серьезные» меры, если Владимир Путин не прекратит войну в Украине. По словам американского лидера, речь идет не о военном конфликте, а об «экономической войне», которая может серьезно ударить по российской экономике.

