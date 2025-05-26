Кровь в моче? Не игнорируйте: это может быть первым симптомом опасной болезни

Хорошая новость - если сдавать профилактический анализ мочи, то заболевание можно выявить на ранней стадии, что обеспечивает высокую вероятность полного излечения. Ассоциация урологов Латвии призывает не ждать и раз в год обращаться к семейному врачу за направлением на анализы, чтобы таким образом своевременно выявить заболевание.

Статистика показывает, что болезнь чаще всего появляется у людей в возрасте старше 55 лет. Но в наше время ее все чаще обнаруживают и у молодых людей.

Рак мочевого пузыря часто начинается с небольших и легко игнорируемых симптомов, которые люди зачастую принимают за безобидные проблемы мочевыводящих путей. Одним из первых и наиболее заметных признаков рака, свидетельствующих о том, что что-то не в порядке, является кровь в моче. Цвет мочи может стать розовым, красноватым или даже темным, как кола. Эти перемены зачастую не сопровождаются болью, поэтому люди склонны их игнорировать или откладывать визит к врачу. К сожалению, многие обращаются к врачу уже на поздней стадии, когда лечение становится более сложным.

Другие симптомы, которые могут указывать на проблемы со здоровьем мочевого пузыря, не считая изменения цвета мочи, это:

необоснованно частое мочеиспускание, особенно по ночам;

чувство жжения или дискомфорта при мочеиспускании, что может свидетельствовать о воспалении или раздражении;

потребность срочно посетить туалет, даже при неполном мочевом пузыре;

трудности с началом мочеиспускания или слабая струя мочи;

боль в нижней части спины или в области таза, которую часто не связывают с функцией мочевого пузыря.

Эти симптомы не всегда означают рак, но они всегда являются поводом проконсультироваться с врачом.

Что делать, чтобы обнаружить заболевание вовремя?

К счастью, рак мочевого пузыря на ранней стадии можно диагностировать с помощью простого анализа мочи. Ассоциация урологов Латвии рекомендует раз в год посещать семейного врача и сдавать анализы мочи, делать общий анализ крови, ультрасонографию брюшной полости и рентген легких. Это особенно важно для людей старше 50 лет, когда риск онкологических заболеваний многократно возрастает. Также важно, чтобы все жители откликались на приглашение пройти скрининг.

При обнаружении рака мочевого пузыря на первой стадии пораженные ткани можно удалить, сохранив мочевой пузырь и, соответственно, - качество жизни.

Привычки и профессии. Кто находится в зонах риска?

Одним из самых значимых факторов риска развития рака мочевого пузыря является курение - оно связано с 50% случаев рака мочевого пузыря. В табачном дыме содержится более 60 канцерогенов или веществ, вызывающих рак. После вдыхания эти химические вещества попадают в кровь, затем фильтруются через почки и выводятся с мочой. Моча с токсическими веществами поступает в мочевой пузырь, где долгое время соприкасается со слизистой оболочкой мочевого пузыря, повреждая клетки и вызывая мутации.

Вторым существенным фактором является окружающая среда. У людей, ежедневно работающих с химическими веществами, риск заболевания выше. Это особенно актуально для профессий, где работа связана с различными соединениями красящих веществ, металлов и нефтепродуктов, например:

строительство;

металлообработка;

нефтеперерабатывающая и химическая промышленность.

Несмотря на то, что современные требования охраны труда помогают снизить риски, длительное воздействие вредных факторов может отразиться на здоровье позже. Поэтому особенно важны регулярные медицинские обследования. Хронические инфекции мочевыводящих путей и генетически унаследованные проблемы с мочевым пузырем также могут повысить риск заболевания.

Забота о своем здоровье начинается с небольших, но важных шагов, в том числе регулярных медицинских обследований и внимания к изменениям в своем организме. Ассоциация урологов Латвии призывает каждого - независимо от возраста или факторов риска - сделать простые анализы и удостовериться в здоровье своего мочевого пузыря. Раннее выявление заболевания часто означает более простое лечение и полное выздоровление.