Планируется, что 100 квартир будут трехкомнатными или с большим количеством комнат, 400 - двухкомнатными, 500 - однокомнатными.

В целом в Риге проблемы с жильем испытывают примерно 2300 специалистов - педагоги, социальные работники, инженеры и представители других профессий.

Для участия в программе будут зарезервированы семь земельных участков на улицах Картупелю, Озолциема и Межрозишу, а также между улицами Тинужу, Андрея Сахарова и Праулиенас.

Программа предусматривает строительство нового жилья в самоуправлениях в максимально короткие сроки. Проект реализуется на принципах государственно-частного партнерства.

Окончательное решение об участии в программе примет Рижская дума.