«В России всегда сложные времена»: Кристина Орбакайте больше не будет петь на родине

Об этом рассказала сама певица. Приехав в США и Канаду с новой программой, Орбакайте сообщила зрителям, что ее шоу в петербургском БКЗ «Октябрьский», прошедшее 1 марта 2024 года, стало последним в России.

«Мой концерт 1 марта в Питере — это заключительный концерт в России. Да, не получилось проехаться по стране, поэтому я решила, что мы встретимся когда-нибудь в лучшей жизни. Но это было знаковое шоу, потому что было 1 число — это подарок от меня и от мамы нашим верным поклонникам. После него я сказала, что всех люблю, и уехала», — призналась артистка.

Но что же заставило Орбакайте поступить подобным образом? Ведь она не иноагент, не жертва санкций, к тому же не высказывалась о политических событиях, в отличие от многих других членов своей семьи.

В интервью YouTube-каналу «Дежурный по Америке / RTVI US» знаменитость отметила, что сейчас ей гораздо ближе люди, находящиеся за пределами России.

«Я обожаю приезжать на гастроли в свободные страны, когда зрители радуются жизни, могут себе все позволить… работать, отдыхать, иметь свое мнение. И они приходят на концерт, чтобы отдохнуть. А в России всегда сложные времена — то дефолты, то проблемы. Мы все это переживали вместе. Сегодня я хочу увидеть радостные глаза, поделиться песнями, показать шоу публике США и Канады. Да, все изменилось, времена изменились, и я тоже», — говорит Кристина.

Орбакайте уже давно живет на две страны, фактически около 15 лет назад она перебралась в США, так как ее муж Михаил Земцов ведет там бизнес. Родину она не забывала — недвижимость в центре Москвы не продавала, а также регулярно приезжала выступать и сниматься в кино. Например, одним из громких проектов последних лет стал сериал «Тест на беременность».

«Играть в медицинском сериале для меня было чем-то неожиданным. Не знаю, вроде не совпадало со мной никак, но мне это было интересно, я с трудом запоминала все эти термины. Предложениям открыта до сих пор», — говорит Орбакайте.

Впрочем, большинство поклонников не верят, что Орбакайте дала последний концерт в России. По их мнению, Кристина просто сказала это «для красного словца» — она огорчена, что так много сил и времени вложила в новый тур, а ей не дали выступить.