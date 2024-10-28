Кристапс Молоченко: «Профессия фармацевта будет существовать всегда!» Новости партнеров Редакция PRESS 28 октября, 2024 21:56 Новости партнеров

Увлеченный своим делом фармацевт Mēness aptieka рассказывает о развитии в своей профессии, о карьерных и человеческих перспективах, о преданности аптеке, желании помочь буквально каждому обратившемуся к нему за советом и помощью.

Кристапс Молоченко работает в Mēness aptieka пять лет. Недавно молодой специалист поднялся на шаг выше в своей квалификации – получил сертификат фармацевта, который был выдан Латвийским обществом фармацевтов после всеобъемлющей оценки его профессиональных знаний.

Кристапс убежден, что профессия фармацевта будет существовать всегда, поскольку во все времена людям будут требоваться как лекарства, так и советы специалистов аптек о том, как правильно реагировать на те или иные проблемы организма и каждый день правильно поддерживать свое здоровье.

Подтверждение компетенции и роста

Сертификат фармацевта для Кристапа значит очень много: «Намерен и далее повышать уровень своего образования и развиваться в знаниях фармации: после получения университетского диплома я и не думаю останавливаться в профессиональном совершенствовании! Фармацевты – это то, как много и как глубоко мы знаем свое дело. Если мы хотим достичь большего, то осваиваем что-то новое и углубляем уже имеющиеся знания.

Сертификационный экзамен вовсе не простой, к нему надо готовиться, повторять усвоенное в университете, дополняя это актуальными сведениями фармацевтической отрасли. Также требуется знать соответствующие нормативные документы. Сертификат – это подтверждение того, что фармацевт мотивирован пополнять знания и навыки, совершенствовать свою профессиональную компетенцию. Я рад, что сделал это!»

От интереса к растениям до фармации

Решение изучать фармацевтику Кристапс принял, когда учился в последнем классе средней школы. «Меня всегда интересовали география, биология и еще химия, которая хоть и непросто давалась, но при этом я знал, что этот предмет мне по душе, – признается он. - В вузе с химией сумел «договориться», эта наука стала даваться мне все лучше и лучше, становилась все более понятной и потрясающей».

Кристапс Молоченко вспоминает, как на летних каникулах, подростком, он со своей мамой часто бывал на цветущих лугах: «Мама хорошо знала наши латвийские растения, показывала их и объясняла - где первоцвет, где тысячелистник, манжетка, зверобой, ромашка и подорожник. Может быть, поэтому в Рижском университете Страдыня меня так увлекла фармакогнозия, то есть наука о растениях. Мне нравилось изучать растения, рассматривать их под микроскопом, находить активные полезные вещества в составе. Помню, во время учебы (дело было осенью) я собирал корневища аира – нашел его в одном пруду и в высоких сапогах бродил по водоему, чтобы набрать это растение. Результатом остался доволен – высушил свой «улов» и передал университету, чтобы по этим образцам могли учиться и будущие студенты. Мне по-прежнему нравится работать с растениями, я часто рекомендую целебные травы нашим клиентам, поскольку не всегда сразу необходимы лекарства. Например, в случае кашля можно начать с применения тимьяна или исландского мха».

Кристапс признается, что самые сложные в вузе первые два года, когда осваиваешь общие предметы – физику, математику. Однако эти знания очень нужны в повседневной аптечной работе, ведь все в естествознании взаимосвязано. «Сложный предмет – физиология, но без знания ее невозможно понять, как работает организм и каковы механизмы воздействия медикаментов», - считает Кристапс.

В самые трудные этапы обучения, когда одолевали сомнения, удастся ли за короткий период освоить объемную информацию, Кристапа мотивировала мама. «Она и не медик, и не фармацевт, однако всегда меня поддерживала, призывала не сдаваться и продолжать идти к своей цели», - делится молодой человек.

Наполнить разговор глубоким смыслом

В аптеке Кристапс Молоченко трудится вот уже пять лет. Параллельно он учился в вузе. Первые два года работал помощником фармацевта, следующие три – уже в качестве полноправного фармацевта.

«На начальном этапе у меня была отличный руководитель практики. Я благодарен ей за то, что так хорошо усвоил основы работы», – говорит Кристапс, добрым словом вспоминая первое место работы и заведующую аптекой. Именно там начали формироваться его профессиональные навыки и щепетильное отношение к клиентам аптеки.

Последние годы Кристапс работает в отличной, по его словам, команде коллег по Mēness aptieka, где всегда может получить поддержку и прийти кому-то на выручку.

«Фармацевт должен обладать эмпатией, понимать внутренние переживания клиента, - убежден Кристапс. - Это помогает налаживать хороший контакт, и в такой атмосфере каждый чувствует себя свободно, может изложить свою проблему со здоровьем и поделиться своими потребностями. Так появляется возможность углубленной беседы, которая бывает очень важной и полезной для человека. Нередко именно в таком разговоре открываются значимые обстоятельства в связи с применением лекарств.

Например, клиент приходит с рассказом о медикаменте, который, по его мнению, не годится, однако в разговоре выясняется, что он принимает и другие лекарства. И, скорее всего, именно одно из них может давать наблюдаемый побочный эффект. Или, скажем, человек вроде бы мимоходом упоминает, что у него сухой кашель. Подробный расспрос клиента позволил сделать вывод, что кашель — скорее всего, побочный эффект приема им определенных медикаментов, что бывает... Обычно в таких и схожих ситуациях побуждаю пообщаться со своим семейным врачом, а если необходимо, то и я могу связаться с врачом».

Кристапс уверен, что фармацевт должен быть немного психологом, уметь налаживать с людьми такую связь, которая способствует доверию. «Хороший фармацевтический уход, который я могу предложить посетителям аптеки, дает чувство глубокого удовлетворения. Всегда радостно, если меня слушают, если чувствую, что люди уходят, поняв все сказанное, и вижу, что и в следующий раз они предпочтут заглянуть в нашу аптеку. Особая радость, если приходят именно ко мне», – говорит Кристапс.

Молодость – не недостаток!

Хотя профессиональный путь Кристапа еще не измеряется десятилетиями, он считает, что у молодых специалистов есть свои преимущества: «Порой мы сталкиваемся с клиентами аптеки, которые беспокоятся по поводу того, что их обслуживает молодой фармацевт. Хочу заверить, что молодые специалисты компетентны: мы хорошо ориентируемся в современных медицинских тенденциях, интересуемся новыми медикаментами, понимаем технологии, быстро и охотно находим актуальную информацию и так далее. Для фармацевта молодость – не недостаток!»

Кристапс подчеркивает, что качественное и осмысленное сотрудничество фармацевта и клиента аптеки может сформироваться в том случае, если в нем заинтересованы обе стороны. «Очень хотелось бы, чтобы наши клиенты чувствовали себя уверенно, были готовы к разговору и к тому, что фармацевт может дать много полезной информации, чтобы приумножить знания о здоровье и тем самым повысить грамотность в вопросах здоровья. Всегда приятно работать с людьми, которые охотно тебя слушают. По-моему, поход в аптеку следует планировать и, если возможно, приходить тогда, когда есть время для неспешной беседы», - считает фармацевт.

Терпение и спокойствие – качества профессионала

Фармацевты действительно заинтересованы в том, чтобы пациенты знали о своем здоровье и назначенной врачом терапии как можно больше. «Часто сталкиваюсь с ситуациями, когда люди годами принимают какие-то препараты, однако не знают их названий и не понимают, с какой целью их применяют и каково воздействие этих лекарств на организм, - рассказывает Кристапс. - Например, врач выписал два мочегонных препарата, а пациент не понимает, почему при одной проблеме требуются два медикамента, и решает, что будет принимать только один из них. В такой ситуации надо пояснить, что в его случае действительно следует применять оба препарата, чтобы поддерживать необходимый уровень калия в организме, что, в свою очередь, влияет на артериальное давление. Подобных различных ситуаций бесконечно много!»

Кристапс рассказывает, что фармацевты в своей работе заботятся и о доступности лекарств: «Мы всегда стараемся обеспечить клиентов необходимыми препаратами или же предоставить исчерпывающую информацию о тех лекарствах, которые их интересуют. Недавно одна женщина, сотрудничающая с благотворительным фондом, спросила о доступности конкретных рецептурных лекарств для лечения рака. Я получил всю нужную информацию и связался с клиенткой, которая была приятно удивлена столь оперативной работой. Мне всегда хочется, чтобы в моих действиях по оказанию помощи людям был виден результат. По-моему, важно предлагать решение для каждой ситуации, с которой человек приходит в аптеку. Это наполняет мою работу смыслом и делает ее чрезвычайно интересной».

Роль фармацевта в профилактике

Кристапс считает, что профилактика – важная часть разговора при фармацевтическом уходе: «Я сторонник того, что поддержание здоровья следует начинать с не связанных с фармакологией методов – исповедовать здоровый образ жизни, заниматься физической активностью, часто бывать на свежем воздухе, пересмотреть свой рацион и исключить те продукты, которые негативно влияют на самочувствие, уменьшить применение жирных и слишком острых блюд, а также прекратить чрезмерно употреблять кофе или энергетические напитки. Например, если клиент просит средство для снижения кислотности в желудке, сперва стараюсь понять: такие лекарства рекомендованы потому, что он применяет много медикаментов, или же потому, что время от времени начинается обострение, которое может возникнуть под влиянием внешних факторов – определенных продуктов питания. Одна из рекомендаций для тех, кто страдает от рефлюксного заболевания или изжоги, – непременно спать на левом боку и на высокой подушке – тогда желудочный сок настолько выраженно не поднимается по пищеводу. Нефармакологические методы также имеют большое значение!»

Есть куда стремиться

Хотя диплом фармацевта может открыть различные варианты развития карьеры, Кристапс никогда не обдумывал возможность работать, например, на производстве лекарств.

«Я сразу знал, что буду работать в аптеке, – хотел быть рядом с людьми, помогать им, заботиться о них, способствовать улучшению их самочувствия своими разъяснениями и решением проблем. Возможно, в будущем я охотно бы стал клиническим фармацевтом, чтобы работать в одной из больниц, сотрудничать с врачами. Эта сфера в Латвии имеет большие перспективы развития. Чтобы стать хорошим клиническим фармацевтом, надо гореть желанием изучить фармацевтику еще основательнее, отлично понимать взаимодействие лекарств и тесно сотрудничать с врачами, чтобы разрабатывать для пациента наилучшую схему медикаментозного лечения. Особенно это относится к тем пациентам, которые принимают большое количество лекарств каждый день.

Клинический фармацевт может как помочь оптимизировать их количество, подобрав комбинированные препараты, так и проанализировать ситуацию и исключить неблагоприятное взаимодействие лекарств. То же самое очень важно при изучении взаимодействия лекарств с рационом», - считает Кристапс.

Аптека будет всегда, и каждый день - более совершенная

Кристапс охотно говорит о том, какими он видит аптеки в ближайшем будущем: «Очень хотелось бы, чтобы в каждой аптеке был кабинет фармацевтического ухода (много где такой уже имеется), чтобы люди знали об этом, понимали, в каких ситуациях его можно посетить, и непременно использовали такую возможность. Там в удобных условиях можно было бы давать углубленную информацию о лекарствах, рассматривая и анализируя их применение индивидуально, советовать, как делать это правильно, или констатировать необходимость порекомендовать клиенту повторно связаться со своим врачом, чтобы, возможно, подкорректировать терапию».

Кристапс считает важным, чтобы в аптеках можно было проводить экспресс-тесты и измерения: «В основном в каждой аптеке доступно измерение артериального давления, однако, как мне кажется, было бы идеально, если бы можно было измерять уровень сахара и холестерина, определять индекс массы тела. Это бы приумножало спрос на аптеку и фармацевта как удобно и быстро доступного специалиста здравоохранения».

Во многие сферы жизни стремительно входит искусственный интеллект, и медицина – не исключение. Кристапс признает роль искусственного интеллекта в фармацевтике и охотно использовал бы предлагаемые им преимущества и помощь в работе, однако он уверен, что ничто не может заменить человеческое общение.

«Думаю, что искусственный интеллект не всегда сможет понять проблемы каждого человека, вряд ли он будет сочувствующим и эмпатичным. Да, он может давать основную информацию о применении лекарств, об их взаимодействии и побочных эффектах, однако порой очень важно углубиться или учитывать какие-либо эмоциональные аспекты. Не стоит во всем полагаться на искусственный интеллект, нам надо учиться и развиваться, ведь может случиться, что технологии по какой-то причине могут быть недоступны. В кризисных ситуациях мы должны быть достаточно компетентны, чтобы суметь справиться самостоятельно», – говорит Кристапс и добавляет, что он уверен в будущем своей профессии.

«Кто-то, возможно, думает, что фармацевт – это какой-то узкопрофильный аптечный работник, который изо дня в день механически выдает лекарства, однако это не так! Фармацевт - многогранная специальность, требующая, как я уже сказал, много знаний и роста, зато с широкими перспективами, – размышляет Кристапс. – Лекарства необходимы людям и всегда будут необходимы. Это одна из важнейших причин, по которым повышаются продолжительность и качество жизни. Разнообразие препаратов и назначений очень велико, это космос.

Крепкое здоровье – главный ресурс, который позволяет каждому человеку реализовывать себя во множестве сфер. А мы, фармацевты, всегда рядом, чтобы помочь этому счастью состояться!»