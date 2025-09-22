Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Криптоинвестиции после снижения ставки ФРС: почему облачный майнинг с WinnerMining привлекает инвесторов

ФРС США снизила ключевую ставку — деньги снова становятся дешевле!
Для инвесторов это сигнал: искать новые возможности для дохода. Акции, облигации и сырьё уже растут, а кто выигрывает больше всего? Правильно — криптовалюты.

Что значит снижение ставки для крипторынка?

На первый взгляд, биткоин и эфир отреагировали умеренно — снижение ставок уже ожидалось рынком.
Но в долгосрочной перспективе эффект очевиден:

Дешёвое финансирование делает инвестиции в рискованные активы более привлекательными.
Больше ликвидности — больше денег в секторе криптовалют.
Изменение настроения инвесторов — в фазах мягкой денежно-кредитной политики криптоактивы традиционно показывают лучший рост.

Именно поэтому всё больше частных и институциональных инвесторов снова обращают внимание на цифровые активы.

Облачный майнинг: новый виток развития

Торговля криптой? Слишком рискованно.
Покупка майнинг-фермы? Дорого и хлопотно.

Решение — облачный майнинг.
Что это значит:

Заключаешь контракт.
Каждый день начисляется криптовалюта (BTC, ETH, XRP или стейблы).
Никаких проблем с оборудованием или настройкой.

Для россиян это особенно удобно — никаких проблем с доставкой, электричеством или техникой.

Почему WinnerMining?

WinnerMining выделяется на фоне конкурентов:

Прозрачность и легальность — зарегистрирована в Великобритании, понятные условия контрактов.
Зелёная энергия — более 100 дата-центров по всему миру на возобновляемых источниках.
 Простота — один клик, контракт активен, прибыль начисляется ежедневно.
Безопасность — McAfee и Cloudflare защищают ваши данные.
Масштаб — пользователи из 180+ стран, более 13 млн клиентов.

Примеры планов

Starter Plan — $100 на 2 дня → $108.

Growth Plan — $1 000 на 10 дней → $1 130.

Pro Plan — $3 000 на 15 дней → $3 675.

Institutional Plan — $100 000 на 50 дней → $192 500.

Все условия прозрачные, доход начисляется ежедневно.

Итог

Снижение ставки ФРС открывает новый этап для мировых финансовых рынков.
Криптовалюты получают сильный импульс для роста.

Если вы хотите зарабатывать на тренде, но не готовы к высокой волатильности, облачный майнинг с WinnerMining — отличный вариант.

Рынок снова на волне ликвидности!
А вы готовы воспользоваться этой возможностью?

Криптовалюты относятся к классу активов высокого риска. Поэтому перед принятием решений об инвестициях рекомендуется проконсультироваться с финансовым экспертом.

Обновлено: 15:20 22.09.2025
В Латвии нашли шесть новых культурных ценностей
Bitnews.lv 2 минуты назад
Имеет ли работодатель право требовать выписку со счёта?
Bitnews.lv 18 минут назад
Одна тюрьма заменит три
Bitnews.lv 1 час назад
Британия: портрет министра на фоне Корана
Sfera.lv 2 часа назад
БЗС: разведка может проникнуть в латвийскую академическую среду
Bitnews.lv 2 часа назад
Латвия: на армейских «брониках», возможно, отмывали деньги
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: без опыта, но свои
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: картель, а ничего не знает…
Sfera.lv 5 часов назад

Солнышко ещё выглянет: погода на завтра

Важно 15:11

Важно комментариев

Во вторник в Латвии ожидается холодное утро, но днем по всей стране будет светить солнце, хотя возможны и дождевые облака, прогнозируют синоптики.

Загрузка

Прохладное утро: погода на вторник намекает на осень

Новости Латвии 14:51

Новости Латвии комментариев

Во вторник в Латвии будет прохладное утро, днём по всей стране будет светить солнце, но ожидаются также дождевые облака, прогнозируют синоптики.

Экс-министр культуры создала музей Пурвитиса без его картин ради госфинансирования?

Важно 14:33

Важно комментариев

В Огрском крае открылся музей, посвящённый художнику Вильгельму Пурвитису, однако в экспозиции нет ни одной его картины. Учреждение создано фондом «Viegli», которым руководит бывший министр культуры Жанете Яунземе-Гренде. Несмотря на критику профессионалов, музей получил официальную аккредитацию и теперь может претендовать на госфинансирование, сообщает передача Nekā personīga (TV3).

Корзина низких цен себя не оправдала: производители продуктов бьют тревогу

Важно 14:25

Важно комментариев

Председатель Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис в программе «900 секунд» на телеканале TV3 отмечает, что инициатива «низкой ценовой корзины» пока не дала ожидаемых результатов — доля местных продуктов в ней слишком мала, а потребители не ощущают существенного снижения цен.

Не доверяйте иностранцам: Бюро по защите Сатверсме призывает учёных бояться шпионов

Новости Латвии 14:19

Новости Латвии комментариев

Бюро по защите Сатверсме (SAB) предупредило, что помимо различных секторов, к которым разведки и службы безопасности других стран пытаются получить доступ, они также активно интересуются теми, кто работает в сфере образования и науки, чтобы получить полезную информацию, пишет LSM.

Мамыкин на шоу у Соловьёва объяснил, почему Пугачёву не выгоняют из Латвии

Важно 14:18

Важно комментариев

Бывший евродепутат из Латвии Андрей Мамыкин, который переехал жить в Москву и регулярно посещает ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым», на этот раз обратился к теме выдворения российских граждан из Латвии. Пропагандист Соловьёв в этой связи поспешил упомянуть также Максима Галкина и Аллу Пугачёву, которые в настоящее время находятся в Латвии, пишет nra.lv.

«Моя дочь наверняка не единственная!» Отец рассказал как работник кебабной знакомился с малолетней девочкой

Важно 14:11

Важно комментариев

Приток иммигрантов в последние годы заметно изменил жизнь в Латвии. Один отец публично обратился к другим родителям с предупреждением — обсудить с дочерьми вопросы безопасности, которые могут пригодиться каждой молодой женщине и девочке.

