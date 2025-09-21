Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Русских туристов в Риге нет, а кругом русский язык!» Местных в Старой Риге не ждут?

Редакция PRESS 21 сентября, 2025 17:24

0 комментариев

Как известно, красота - в глазах смотрящего. Каждый видит то, что хочет увидеть. Очень показательным в этом отношении оказался пост, опубликованный в "Фейсбуке" Римантсом, и реакции на него.

Римантс написал всего одно предложение: "Старая Рига полна людей, но латышского языка не услышал", но его было достаточно, чтобы, как говорится, всё завертелось и ему накидали множество комментариев в ответ.

- Латыши уехали из Латвии, поэтому не слышно латышского языка… Скоро будет только либо украинский, либо хинди, либо английский.

- Цены в Старой Риге не по карману латышам. Одна твоя рюмка там для многих — пропитание для семьи на неделю. В Старой Риге, в Юрмале латышей не ждут. Там только на зарубежные зарплаты хватает.

- Надо сходить в ирландские и английские пабы — там можно услышать!

- Да, совершенно согласен, часто бываю по работе… Все гостиницы и бары с утра уже полные… но поставщики услуг жалуются на ненормальное падение прибыли… Ужас… Да, в 90-е была создана языковая инспекция, деньги они получают и сейчас… Только все названия и документация на иностранных языках, и это не русский - единственный запрещённый.

- Латыши нешумные. Русских слышно везде, потому что они думают, что победили.

- Местная богема совсем перебралась в другие места Риги.

- Нет русских туристов… так опять всё плохо.

- Всё пропало?! Русских туристов в Риге нет, а кругом русский язык! Мы только недовольны! Потому так и живем.

- Знаете, с латвийскими зарплатами в Старой Риге делать нечего, туда ходят только прогуляться.

- Латыш по своей сути не любитель ходить по барам, тусоваться, наслаждаться ночной жизнью. Он в огороде покопается, перчатки или носки свяжет, к Богу обратится… ну, чтобы помог всему латышскому народу.

- Можно было бы порадоваться, что туристы к нам приезжают, но снова что-то не так.

- Рига милая, как всегда. Можно услышать разные языки. Мне это нравится. Я горжусь тем, что разные народы ценят нашу Ригу. Рига всегда была интернациональной. Нужно только уметь всё это правильно организовать — это задача латыша, если уж мы управляем. Я часто бываю в Старой Риге. Не сказал бы, что русские шумные - говорят вполголоса. Никто не шумел, когда я был. Просто людей мало.

- В любом старом городе вообще обычно больше туристов бывает, за границей то же самое. Очень хорошо, что их сейчас много.

