«Худоба опасна, а полнота спасает!» Учёные перевернули взгляд на здоровье

Результаты оказались парадоксальными. Наименьший риск смерти имели вовсе не самые худые, а те, чьи показатели находились в верхней границе нормы — при ИМТ 22,5–25. Именно этот диапазон исследователи назвали «сладкой точкой выживания». Те же, кто оставался в нижней норме (18,5–20) или даже в средней (20–22,5), умирали заметно чаще. А люди с недостаточным весом, с показателем ниже 18,5, рисковали втрое больше.

Не менее удивительным оказалось и то, что избыточный вес (ИМТ 25–30) или умеренное ожирение (30–35) не повышали смертность по сравнению с «верхней нормой». В ход вступала концепция «толстый, но в форме»: лишние килограммы сами по себе не означают приговора, если человек остаётся активным и следит за здоровьем.

Однако опасность тяжёлого ожирения никто не отменял. Когда ИМТ превышает отметку 40, вероятность преждевременной смерти возрастает более чем вдвое. Важную роль играет и распределение жировых отложений. Висцеральный жир, накапливающийся глубоко в брюшной полости, куда опаснее, чем безобидные округлости на бёдрах или талии.

Учёные подчёркивают, что индекс массы тела — инструмент грубый и несовершенный. Но именно такие работы помогают нам переосмыслить, что значит «здоровое тело». Возможно, пора отказаться от культа чрезмерной худобы, когда на подиумах, вроде показов Calvin Klein, идеализируют фигуры, больше напоминающие скелет, чем живого человека.