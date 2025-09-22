Демонстрируем солидарность: Госполиция передала в Украину технику, машины и катер

Эти транспортные средства были направлены в Украину совместно с фондом «Предприниматели за мир». И будут доставлены в украинские государственные учреждения – Национальную полицию, Министерство обороны и Оперативную группу Национальной гвардии.

Вместе с оборудованием в Украину также будет доставлена ​​гуманитарная помощь – игрушки, школьные принадлежности и другие подарки для детей.

«Этой инициативой мы, Государственная полиция, и наши партнёры по сотрудничеству демонстрируем солидарность с нашими коллегами и жителями Украины. Передавая автомобили государственным учреждениям и даря подарки детям и семьям, мы хотим оказать как практическую помощь в обеспечении безопасности, так и поддержку тем, кто в ней больше всего нуждается», — подчёркивает заместитель начальника Государственной полиции Андрис Зеллис.

«Война продолжается уже более 1300 дней, и всем становится всё очевиднее, что победа возможна только на поле боя. Поэтому наша задача — удерживать линию снабжения, чтобы украинцы могли использовать технику против оккупантов, которые не собираются останавливаться. Латвийские предприниматели гордятся тем, что работают вместе с командой Государственной полиции, неустанно снабжая украинскую армию и полицейские подразделения столь необходимым транспортом», — добавляет Лаура Скроделе, директор Фонда «Предприниматели за мир».