Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 22. Сентября Завтра: Maigurs, Marica, Maris
Доступность

Демонстрируем солидарность: Госполиция передала в Украину технику, машины и катер

Редакция PRESS 22 сентября, 2025 13:15

Новости Латвии 0 комментариев

Facebook/ Valsts policija

Государственная полиция безвозмездно направила в Украину один катер и 32 единицы техники, в том числе 17 служебных автомобилей.

Эти транспортные средства были направлены в Украину совместно с фондом «Предприниматели за мир». И будут доставлены в украинские государственные учреждения – Национальную полицию, Министерство обороны и Оперативную группу Национальной гвардии.

Вместе с оборудованием в Украину также будет доставлена ​​гуманитарная помощь – игрушки, школьные принадлежности и другие подарки для детей.

«Этой инициативой мы, Государственная полиция, и наши партнёры по сотрудничеству демонстрируем солидарность с нашими коллегами и жителями Украины. Передавая автомобили государственным учреждениям и даря подарки детям и семьям, мы хотим оказать как практическую помощь в обеспечении безопасности, так и поддержку тем, кто в ней больше всего нуждается», — подчёркивает заместитель начальника Государственной полиции Андрис Зеллис.

«Война продолжается уже более 1300 дней, и всем становится всё очевиднее, что победа возможна только на поле боя. Поэтому наша задача — удерживать линию снабжения, чтобы украинцы могли использовать технику против оккупантов, которые не собираются останавливаться. Латвийские предприниматели гордятся тем, что работают вместе с командой Государственной полиции, неустанно снабжая украинскую армию и полицейские подразделения столь необходимым транспортом», — добавляет Лаура Скроделе, директор Фонда «Предприниматели за мир».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:20 22.09.2025
В Латвии нашли шесть новых культурных ценностей
Bitnews.lv 2 минуты назад
Эстония: нордический опыт без скандинавского ценника
Bitnews.lv 1 час назад
Британия: портрет министра на фоне Корана
Sfera.lv 2 часа назад
«Беззубые моллюски?» Лицис критикует налоговый план для прессы
Bitnews.lv 2 часа назад
Литва: госязыка станет больше
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: на армейских «брониках», возможно, отмывали деньги
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: без опыта, но свои
Sfera.lv 5 часов назад
Эстония: Таллин станет чисто центристским?
Sfera.lv 5 часов назад

Солнышко ещё выглянет: погода на завтра

Важно 15:11

Важно 0 комментариев

Во вторник в Латвии ожидается холодное утро, но днем по всей стране будет светить солнце, хотя возможны и дождевые облака, прогнозируют синоптики.

Во вторник в Латвии ожидается холодное утро, но днем по всей стране будет светить солнце, хотя возможны и дождевые облака, прогнозируют синоптики.

Читать
Загрузка

Прохладное утро: погода на вторник намекает на осень

Новости Латвии 14:51

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник в Латвии будет прохладное утро, днём по всей стране будет светить солнце, но ожидаются также дождевые облака, прогнозируют синоптики.

Во вторник в Латвии будет прохладное утро, днём по всей стране будет светить солнце, но ожидаются также дождевые облака, прогнозируют синоптики.

Читать

Экс-министр культуры создала музей Пурвитиса без его картин ради госфинансирования?

Важно 14:33

Важно 0 комментариев

В Огрском крае открылся музей, посвящённый художнику Вильгельму Пурвитису, однако в экспозиции нет ни одной его картины. Учреждение создано фондом «Viegli», которым руководит бывший министр культуры Жанете Яунземе-Гренде. Несмотря на критику профессионалов, музей получил официальную аккредитацию и теперь может претендовать на госфинансирование, сообщает передача Nekā personīga (TV3).

В Огрском крае открылся музей, посвящённый художнику Вильгельму Пурвитису, однако в экспозиции нет ни одной его картины. Учреждение создано фондом «Viegli», которым руководит бывший министр культуры Жанете Яунземе-Гренде. Несмотря на критику профессионалов, музей получил официальную аккредитацию и теперь может претендовать на госфинансирование, сообщает передача Nekā personīga (TV3).

Читать

Корзина низких цен себя не оправдала: производители продуктов бьют тревогу

Важно 14:25

Важно 0 комментариев

Председатель Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис в программе «900 секунд» на телеканале TV3 отмечает, что инициатива «низкой ценовой корзины» пока не дала ожидаемых результатов — доля местных продуктов в ней слишком мала, а потребители не ощущают существенного снижения цен.

Председатель Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис в программе «900 секунд» на телеканале TV3 отмечает, что инициатива «низкой ценовой корзины» пока не дала ожидаемых результатов — доля местных продуктов в ней слишком мала, а потребители не ощущают существенного снижения цен.

Читать

Не доверяйте иностранцам: Бюро по защите Сатверсме призывает учёных бояться шпионов

Новости Латвии 14:19

Новости Латвии 0 комментариев

Бюро по защите Сатверсме (SAB) предупредило, что помимо различных секторов, к которым разведки и службы безопасности других стран пытаются получить доступ, они также активно интересуются теми, кто работает в сфере образования и науки, чтобы получить полезную информацию, пишет LSM.

Бюро по защите Сатверсме (SAB) предупредило, что помимо различных секторов, к которым разведки и службы безопасности других стран пытаются получить доступ, они также активно интересуются теми, кто работает в сфере образования и науки, чтобы получить полезную информацию, пишет LSM.

Читать

Мамыкин на шоу у Соловьёва объяснил, почему Пугачёву не выгоняют из Латвии

Важно 14:18

Важно 0 комментариев

Бывший евродепутат из Латвии Андрей Мамыкин, который переехал жить в Москву и регулярно посещает ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым», на этот раз обратился к теме выдворения российских граждан из Латвии. Пропагандист Соловьёв в этой связи поспешил упомянуть также Максима Галкина и Аллу Пугачёву, которые в настоящее время находятся в Латвии, пишет nra.lv.

Бывший евродепутат из Латвии Андрей Мамыкин, который переехал жить в Москву и регулярно посещает ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым», на этот раз обратился к теме выдворения российских граждан из Латвии. Пропагандист Соловьёв в этой связи поспешил упомянуть также Максима Галкина и Аллу Пугачёву, которые в настоящее время находятся в Латвии, пишет nra.lv.

Читать

«Моя дочь наверняка не единственная!» Отец рассказал как работник кебабной знакомился с малолетней девочкой

Важно 14:11

Важно 0 комментариев

Приток иммигрантов в последние годы заметно изменил жизнь в Латвии. Один отец публично обратился к другим родителям с предупреждением — обсудить с дочерьми вопросы безопасности, которые могут пригодиться каждой молодой женщине и девочке.

Приток иммигрантов в последние годы заметно изменил жизнь в Латвии. Один отец публично обратился к другим родителям с предупреждением — обсудить с дочерьми вопросы безопасности, которые могут пригодиться каждой молодой женщине и девочке.

Читать