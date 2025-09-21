Линда Мурниеце: «Засучу рукава и пойду мыть полы — заработаю больше, чем в своём бизнесе»

Всё началось с того, что бухгалтер прислала ей сообщение с расчётом НДС, подлежащего оплате.

"Снова тот день, когда государство кидает меня в яму. Я хорошо помню предыдущий раз - 5 лет назад, в марте, когда начался ковид. Тогда из-за ситуации и бестолковых решений государства моё предприятие задолжало государству более 100 тысяч евро. Но тогда у меня были владельцы здания и возможности что-то заработать, долг я за три года отдала.

Сейчас я одна со своим маленьким домиком", - пишет Мурниеце.

Как всё это случилось и откуда что взялось? Когда её бизнес с гостевым домом только начинался, было это 3 года назад, она зарегистрировала свой договор с Booking.com в СГД и каждый месяц платила 10% налогов с доходов. Ей толком не смогли сказать, надо ли ещё что-то платить, лишь пояснили, что платформа Booking.com не является латвийским налогоплательщиком, поэтому все хозяева, сдающие недвижимость в краткосрочную аренду, должны платить вместо этой платформы, но конкретно, что и как платить, сказано не было, как утверждает Мурниеце.

В этом году с 1 июля законом было установлено, что платить надо те же самые 10% от дохода и 21% от сделки с Booking.com. "То есть я плачу государству за то, что Booking.com берёт с меня комиссионные. Хоть какая-то ясность, по крайней мере".

Оказалось, однако, что необходимо заплатить НДС за весь предыдущий период, то есть за три года. Фактически задним числом, то есть закон, получается, имеет обратную силу.

Мурниеце сообщает, что такое извещение получили все, кто раньше работал на таких же условиях, причём у некоторых долг составляет десятки тысяч.

"Я каждый год подавала декларации, платила налоги, и СГД каждый год принимал и мои декларации, и налоги, значит, всё было в порядке", - недоумевает она.

"Трудно понять, что происходит сейчас и как справиться с этим платежом - в моём случае это прибыль от домика за полгода.

Кстати, многие не платят налоги и у них не образуется никаких долгов, совсем как было тогда, пять лет назад - пособие по простою получали те, кто налоги не платил. Но я понимаю и их, и тех, кто теперь предпочитает принимать гостей в обход системы бронирования на Booking.com. Так не наживёшь нежеланных долгов и не обанкротишься, в конце концов.

Что я? Засучу рукава, найду ещё какой-нибудь гостевой дом в окрестностях, где буду мыть полы и заработаю больше, чем от содержания своего бизнеса.

Не знаю, кому именно из депутатов сказать "спасибо" за такое "налаживание дел", но в моём домике пусть он не показывается!" - завершает свой пост Мурниеце.

В комментариях на "Фейсбуке" под её постом отметились депутат Сейма Линда Лиепиня, пообещавшая помочь и разобраться, а также экс-министр здравоохранения Гунтис Белевич. Его отклик заслуживает быть процитированным здесь.

"Привет, Линда! Хочу с тобой поделиться. Мой сын Артур выучился на фармацевта в Германии, где ему разрешалось сразу после окончания открыть аптеку и руководить ею. Чтобы он не остался в Германии, я подарил ему Saules aptieka в Риге, на ул. Бривибас, 68. Чтобы он мог ею руководить, ему нужно было отработать в своей аптеке под надзором сертифицированного фармацевта 3 года и потом сдать сертификационный экзамен в Латвийском обществе фармацевтов. И тогда сын меня спросил: "Отец, пока я учился в Германии, что вы тут в Латвии построили?" А теперь комментарий к твоей истории, полной обоснованного возмущения: Линда, такое государство мы с тобой, ведь мы с тобой принимали активное участие, сами и построили!"