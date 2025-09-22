Гостиницы у Рижского автовокзала не будет: кто против?

Национальное управление по охране культурного наследия указало, что запланированная застройка не соответствует принципам сохранения исторического центра Риги и объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, возведение гостиницы ухудшило бы визуальное восприятие исторической среды Старой Риги.

Проект заморожен и из-за того, что в зоне автовокзала уже начались работы Rail Baltica. В самой компании считают, что развитие этой территории возможно лишь после завершения масштабного железнодорожного проекта, когда появятся дополнительные площади под эстакадой.

Отказ получила и другая инициатива владельцев автовокзала — перестройка здания контрольно-пропускного пункта на улице Ластадияс. Департамент развития Рижской думы объяснил, что в этом районе новые постройки допустимы только в духе традиции второй половины XIX века: здания общественного значения с зелёными зонами. В таких случаях должны проводиться архитектурные конкурсы, начиная с градостроительных идей и заканчивая проектами.

В предприятии напоминают: автовокзал работает уже 61 год, ежегодно через него проходят около шести миллионов пассажиров. Здание требует реконструкции, чтобы соответствовать современным потребностям.

Дополнительные изменения ожидают компанию и из-за смены собственника. Крупнейший акционер SIA «Rīgas acs» решил продать свои 49,99% акций. В автовокзале не исключают, что приход нового инвестора изменит как использование территории, так и направления бизнеса. «Это может открыть новые возможности для привлечения финансирования и развития», — отмечают представители предприятия.