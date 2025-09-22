Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Гостиницы у Рижского автовокзала не будет: кто против?

22 сентября, 2025 08:18

Важно 0 комментариев

Планы построить гостиницу рядом с Рижским международным автовокзалом приостановлены. Как сообщили представители предприятия, проект не получил одобрения сразу по двум причинам: строительные работы Rail Baltica и ограничения, связанные с охраной культурного наследия в центре города.

Национальное управление по охране культурного наследия указало, что запланированная застройка не соответствует принципам сохранения исторического центра Риги и объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, возведение гостиницы ухудшило бы визуальное восприятие исторической среды Старой Риги.

Проект заморожен и из-за того, что в зоне автовокзала уже начались работы Rail Baltica. В самой компании считают, что развитие этой территории возможно лишь после завершения масштабного железнодорожного проекта, когда появятся дополнительные площади под эстакадой.

Отказ получила и другая инициатива владельцев автовокзала — перестройка здания контрольно-пропускного пункта на улице Ластадияс. Департамент развития Рижской думы объяснил, что в этом районе новые постройки допустимы только в духе традиции второй половины XIX века: здания общественного значения с зелёными зонами. В таких случаях должны проводиться архитектурные конкурсы, начиная с градостроительных идей и заканчивая проектами.

В предприятии напоминают: автовокзал работает уже 61 год, ежегодно через него проходят около шести миллионов пассажиров. Здание требует реконструкции, чтобы соответствовать современным потребностям.

Дополнительные изменения ожидают компанию и из-за смены собственника. Крупнейший акционер SIA «Rīgas acs» решил продать свои 49,99% акций. В автовокзале не исключают, что приход нового инвестора изменит как использование территории, так и направления бизнеса. «Это может открыть новые возможности для привлечения финансирования и развития», — отмечают представители предприятия.

 

США выделили Латвии почти половину годового оборонного бюджета за последние годы

09:51

Важно 0 комментариев

В разных финансовых программах США за последние годы Латвии было доступно около 700 миллионов долларов (595,4 млн евро) для оборонных проектов, сообщили в Министерстве обороны. Для сравнения: в 2025 году Латвия сама планирует потратить на оборону примерно 1,56–1,59 млрд евро, то есть американская помощь за несколько лет сопоставима почти с половиной годовых расходов страны.

Диманта: «Какого пса российские граждане должны к нам ездить?»

09:51

Выбор редакции 0 комментариев

На телеканале TV24 в программе Preses klubs состоялся очень резкий обмен мнениями по поводу закрытия границы с Россией и Белоруссией между депутатом Сейма, экс-начальником дорожной полиции Эдмундом Зивтиньшем и главой Ziedot.lv Рутой Димантой.

«Моя дочь наверняка не единственная!» Отец рассказал как работник кебабной знакомился с малолетней девочкой

09:41

Важно 0 комментариев

Приток иммигрантов в последние годы заметно изменил жизнь в Латвии. Один отец публично обратился к другим родителям с предупреждением — обсудить с дочерьми вопросы безопасности, которые могут пригодиться каждой молодой женщине и девочке.

Армии поставят бронежилеты семилетней давности? Один из поставщиков с уголовным делом

09:40

Важно 0 комментариев

До конца этого года вооружённые силы должны получить первые комбинированные бронежилеты с разгрузочной системой, закупка которых началась ещё в 2018 году. По мнению заказчика, для армии нет риска в получении бронежилетров, которые могли бы оказаться технологически устаревшими, сообщает телеканал LTV в передаче De facto.

Понедельник будет облачным и прохладным

09:40

Новости Латвии 0 комментариев

. В понедельник небо в Латвии в основном будет затянуто облаками, местами возможны небольшие дожди, прогнозируют синоптики.

Канада, Австралия и Британия признали Палестинское государство

09:01

Мир 0 комментариев

Практически одновременно ещё три страны - Канада, Австралия и Великобритания объявили о признании Палестины государством. Соответствующие заявления премьер-министры этих стран опубликовали на своих страницах в социальных сетях, сообщает Евроньюз.

Лиепниекс: следующая атака по территории НАТО уже будет намного серьёзнее

08:30

Важно 0 комментариев

Писатель и политический обозреватель Юргис Лиепниекс высказал своё мнение по поводу недавнего вторжения российских дронов на территорию Польши. Звучит весьма пессимистически - реакцию НАТО он явно считает недостаточной.

