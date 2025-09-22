Верной дорогой, только без толку: Союз молочных производителей о снижении НДС

Однако он подчеркнул, что это шаг в правильном направлении и выразил надежду, что в будущем в Латвии продолжат снижать НДС на эти продукты, поскольку во всех странах Европейского Союза, за исключением балтийских стран и Дании, применяется сниженная ставка НДС. Кроме того, в некоторых европейских странах НДС на эти продукты вообще не взимается.

«Я воспринимаю это как первый шаг в правильном направлении», — сказал председатель правления союза.

Шолкс акцентировал внимание на том, что в Латвии в среднем в день реализуется около 200 тонн пастеризованного молока, из которых местные производители производят примерно 100 тонн, а остальное количество торговцы получают из-за рубежа, в том числе от производителей Литвы и Эстонии, что снижает конкурентоспособность латвийских производителей.

По его мнению, применение сниженной ставки НДС, возможно, могло бы улучшить долю местного молока в магазинах.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 19 сентября, был одобрен проект о снижении НДС на хлеб, молоко, яйца и свежее мясо домашней птицы, который в рамках пилотного проекта планируется снизить с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года.

На эти продукты будет применена сниженная ставка НДС в 12%. Стандартная ставка НДС составляет 21%.

Изменения в применении НДС в следующем году уменьшат доходы государственного бюджета на 15 миллионов евро, а в 2027 году — на 16,4 миллиона евро, говорится в информационном отчете Министерства финансов (FM), поданном в правительство «О приоритетных мерах, включаемых в проект закона о государственном бюджете на 2026, 2027 и 2028 годы».

Руководитель фракции Союза зеленых и крестьян (ZZS) в Сейме Харийс Рокпелнис ранее сказал агентству LETA, что в Сейме продолжатся обсуждения возможности установления сниженной ставки НДС также на свинину.

Пакет законопроектов о бюджете на 2026 год планируется внести в Сейм 15 октября.

Центральный союз молочных производителей Латвии — это кооператив, главной целью которого является защита интересов предприятий по переработке молока. В настоящее время в кооператив входит 17 членов, которые вместе перерабатывают около 80% промышленно перерабатываемого в Латвии молока.