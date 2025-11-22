Кредитование предприятий в Cityfinances: Латвии переживает один из самых стремительных подъемов в еврозоне

Данные, содержащиеся в «Отчете о доступности финансирования 2025» Банка Латвии, свидетельствуют о значительном переломе в кредитовании. Согласно последнему финансовому отчету, за первые восемь месяцев 2025 года остаток кредитов, выданных нефинансовым предприятиям, вырос на 18,6 %, что значительно превышает темпы роста ВВП. Рост обусловлен несколькими факторами. Несомненно, большую роль играет изменение денежно-кредитной политики в еврозоне — снижение ставок EURIBOR создало более благоприятные условия для заимствований.

Благоприятные условия способствовали более быстрому росту заимствований, и Ассоциация финансового сектора констатировала, что рост кредитования предприятий в Латвии был одним из самых быстрых в еврозоне.

Хотя большую часть финансирования предприятий обеспечивают коммерческие банки, такие кредиторы, как Cityfinances, становятся все более важными партнерами, особенно при обслуживании малых и средних предприятий, которым необходимы быстрые, гибкие и небольшие кредиты.

«2025 год ознаменует переход от осторожности к росту. Однако многие малые предприятия по-прежнему имеют ограниченный доступ к банковскому финансированию из-за сложных процедур или недостаточного обеспечения. Кроме того, в динамичной бизнес-среде предприятиям нужны деньги сразу, без траты времени на бюрократические формальности или поездки в банк. Поскольку в случае положительной оценки Cityfinances зачисляет деньги на счет предприятия уже в день подачи заявки, коммерсанты охотно пользуются такой возможностью получить средства», — комментирует данные руководитель Cityfinances Иварс Витолс.

При сохранении умеренной инфляции и стабильных показателей рынка труда рост кредитования продолжится и в 2026 году.

«Мы ожидаем, что компании будут все чаще искать целевое финансирование, которое поддерживает модернизацию, цифровизацию и устойчивые проекты. Cityfinances готова стать основным инструментом поддержки именно в этом сегменте, предлагая адаптированные решения, которые способствуют конкурентоспособности компаний на региональном и глобальном уровне», — добавляет И. Витолс.