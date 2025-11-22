Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Кредитование предприятий в Cityfinances: Латвии переживает один из самых стремительных подъемов в еврозоне

Редакция PRESS 22 ноября, 2025 12:56

Важно 0 комментариев

После длительного периода осторожности в 2025 году рынок кредитования предприятий Латвии демонстрирует уверенное восстановление, чему способствуют снижение процентных ставок и растущее желание предпринимателей инвестировать в развитие. Рынок кредитования предприятий стал одним из самых быстрорастущих в еврозоне, и такие небанковские финансовые услуги, как Cityfinances, играют решающую роль в сокращении разрыва в финансировании сегмента МСП.

Данные, содержащиеся в «Отчете о доступности финансирования 2025» Банка Латвии, свидетельствуют о значительном переломе в кредитовании. Согласно последнему финансовому отчету, за первые восемь месяцев 2025 года остаток кредитов, выданных нефинансовым предприятиям, вырос на 18,6 %, что значительно превышает темпы роста ВВП. Рост обусловлен несколькими факторами. Несомненно, большую роль играет изменение денежно-кредитной политики в еврозоне — снижение ставок EURIBOR создало более благоприятные условия для заимствований.

Благоприятные условия способствовали более быстрому росту заимствований, и Ассоциация финансового сектора констатировала, что рост кредитования предприятий в Латвии был одним из самых быстрых в еврозоне.

Хотя большую часть финансирования предприятий обеспечивают коммерческие банки, такие кредиторы, как Cityfinances, становятся все более важными партнерами, особенно при обслуживании малых и средних предприятий, которым необходимы быстрые, гибкие и небольшие кредиты.

«2025 год ознаменует переход от осторожности к росту. Однако многие малые предприятия по-прежнему имеют ограниченный доступ к банковскому финансированию из-за сложных процедур или недостаточного обеспечения. Кроме того, в динамичной бизнес-среде предприятиям нужны деньги сразу, без траты времени на бюрократические формальности или поездки в банк. Поскольку в случае положительной оценки Cityfinances зачисляет деньги на счет предприятия уже в день подачи заявки, коммерсанты охотно пользуются такой возможностью получить средства», — комментирует данные руководитель Cityfinances Иварс Витолс.

При сохранении умеренной инфляции и стабильных показателей рынка труда рост кредитования продолжится и в 2026 году.

«Мы ожидаем, что компании будут все чаще искать целевое финансирование, которое поддерживает модернизацию, цифровизацию и устойчивые проекты. Cityfinances готова стать основным инструментом поддержки именно в этом сегменте, предлагая адаптированные решения, которые способствуют конкурентоспособности компаний на региональном и глобальном уровне», — добавляет И. Витолс.

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане
Важно

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане (1)

Финансировала Латвия: Браже приняла участие в открытии двух объектов в Чернигове
Важно

Финансировала Латвия: Браже приняла участие в открытии двух объектов в Чернигове (1)

И зачем? Вместо компенсации парни взяли всю кассу: ограбление в Риге
Важно

И зачем? Вместо компенсации парни взяли всю кассу: ограбление в Риге

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) выявила вспышку болезни Ньюкасла в приусадебном хозяйстве с 35 домашними птицами в Валдемарпилсе Талсинского края, сообщили агентству ЛЕТА в ПВС. До сих пор болезнь Ньюкасла не была обнаружена у домашней птицы в Латвии, но, как показывают лабораторные исследования, она циркулирует в популяциях диких птиц.

Министерство сообщения Латвии разрабатывает проект распоряжения Кабинета министров о приостановке регулярных пассажирских перевозок с Россией и Белоруссией, сообщили в партии «Прогрессивные».

В четверг, 27 ноября, депутат Сейма Светлана Чулкова ("Стабильности!") выступила с речью с трибуны ООН на конференции по правам нацменьшинств в Женеве. Политику было предоставлено слово рассказать, что происходит с русскими жителями в Латвии и что происходит в стране с русским языком.

Актрисе Аглае Тарасовой огласили приговор. Домодедовский районный суд Москвы признал ее виновной по статье о контрабанде наркотиков.

В четверг утром в Риге из-за сломанного дерева в районе улицы Нометню было на время ограничено движение 4 и 18 трамваев в направлении Юглы. А движение 1-го и 5-го трамваев перенаправлено.

Публицист Марис Краутманис в "Неаткариге" собрал список самых неприятных и жутких преступлений последний дней. 

В случае войны с Россией 800 тысяч немецких, американских и других военнослужащих НАТО должны быть переброшены на восток к линии фронта. Об этом сообщила в среду, 26 ноября, американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на 1200-страничный "Оперативный план Германия" (сокращенно OPLAN DEU).

