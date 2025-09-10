Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 12. Сентября Завтра: Erna, Eva, Evita
Доступность

Крал надгробья с могил: полиция задержала кладбищенского вора

Редакция PRESS 10 сентября, 2025 13:42

ЧП и криминал 0 комментариев

2 сентября этого года около 17:00 на новом Болдерайском кладбище в Риге, на улице Маза Клейсту, с одного из мест захоронения были украдены могильные надгробья.

На тот момент владельцы места захоронения еще не знали о случившемся, но сотрудники Рижского регионального управления Госполиции уже шли по следу злоумышленника. Около 17:30 сотрудники полиции остановили неподалеку от места происшествия автомобиль, в котором передвигался предполагаемый вор, и обнаружили в машине украденные надгробья.

Полиция задержала водителя автомобиля — гражданина Латвии 1986 года рождения, ранее уже наказанного за действия, предусмотренные статьей 228 Уголовного закона, связанной с хищением памятников, урн с прахом или других предметов, находящихся на могиле, в могиле или рядом с урной захоронения.

По факту преступления, совершенного 2 сентября, начато уголовное дело по части третьей статьи 228 Уголовного закона, а именно за хищение могильных ограждений с места захоронения. За такое преступление законом предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет, либо краткосрочное лишение свободы, либо пробационный надзор, либо общественные работы, либо штраф с конфискацией имущества или без таковой.

К подозреваемому применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

В ходе досудебного расследования получена информация, что подозреваемый может быть причастен к другим случаям хищения могильных ограждений с мест захоронений как в городе Риге, так и в окрестностях Риги.

В настоящее время в рамках уголовного дела продолжается досудебное расследование. Возвращенные могильные ограждения были переданы их владельцу.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 23:55 12.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 2 часа назад
Ринкевич поблагодарил патриарха Варфоломея за поддержку Украины
Bitnews.lv 2 часа назад
Пациентка показала шокирующие фото операционной в Риге
Bitnews.lv 7 часов назад
Будет ли «Запад-2025» прикрытием для инфовойны против Балтии?
Bitnews.lv 7 часов назад
Суббота в Латвии: солнце сквозь дождевые облака
Bitnews.lv 7 часов назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 7 часов назад
Латвия: Айнар Шлесерс и паром — история, в которой слова политика так явно расходятся с делами
Sfera.lv 8 часов назад
Конгресс США сохранил финансирование обороны Балтии
Bitnews.lv 9 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать