Крал надгробья с могил: полиция задержала кладбищенского вора

На тот момент владельцы места захоронения еще не знали о случившемся, но сотрудники Рижского регионального управления Госполиции уже шли по следу злоумышленника. Около 17:30 сотрудники полиции остановили неподалеку от места происшествия автомобиль, в котором передвигался предполагаемый вор, и обнаружили в машине украденные надгробья.

Полиция задержала водителя автомобиля — гражданина Латвии 1986 года рождения, ранее уже наказанного за действия, предусмотренные статьей 228 Уголовного закона, связанной с хищением памятников, урн с прахом или других предметов, находящихся на могиле, в могиле или рядом с урной захоронения.

По факту преступления, совершенного 2 сентября, начато уголовное дело по части третьей статьи 228 Уголовного закона, а именно за хищение могильных ограждений с места захоронения. За такое преступление законом предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет, либо краткосрочное лишение свободы, либо пробационный надзор, либо общественные работы, либо штраф с конфискацией имущества или без таковой.

К подозреваемому применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

В ходе досудебного расследования получена информация, что подозреваемый может быть причастен к другим случаям хищения могильных ограждений с мест захоронений как в городе Риге, так и в окрестностях Риги.

В настоящее время в рамках уголовного дела продолжается досудебное расследование. Возвращенные могильные ограждения были переданы их владельцу.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.