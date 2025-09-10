Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Езжайте 130 км или приходите в январе: врачи отказали ребенку в помощи

10 сентября, 2025

В самом разгаре лета у семилетней дочери жительницы Смилтене Марите неудачно откололся зуб. Мама сразу же стала искать детского стоматолога, который мог бы оценить ситуацию, однако столкнулась с отказом — ближайшая возможность записать ребёнка к стоматологу в округе отсутствует вплоть до конца года, сообщает программа Bez Tabu.

Все как один советовали садиться в машину и ехать 130 километров в Стоматологический институт в Риге или записываться на приём — ближайшее свободное время только в январе. Семье Марите удалось решить проблему, посетив гигиениста, который осмотрел ребёнка и успокоил, что всё в порядке. Сейчас из отпуска вернулась и детский стоматолог в Смилтене, однако в соседних городах ситуация по-прежнему остаётся сложной.

Телепередача Bez Tabu убедилась, что в Апе и Цесисе свободных мест у детских стоматологов нет. Предлагается только один вариант — записаться в очередь. В Национальной службе здравоохранения не отрицают, что есть учреждения, где запись занята вплоть до Нового года. Пока неизвестно, будет ли в следующем году выделено дополнительное финансирование на детскую стоматологию.

Латвийская ассоциация стоматологов (LZA) категорически осудила отказ стоматологов в региональных городах принять ребёнка с травмой.

«На сентябрьской конференции членов LZA мы публично рассмотрим этот случай и будем призывать стоматологов соблюдать нормы хорошей практики. Первичный осмотр и консультация — это важнейший момент при решении чрезвычайных ситуаций и в стоматологии тоже. Приносим извинения родителям пациента за сложившуюся ситуацию», — говорится в заявлении Латвийской ассоциации стоматологов.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

