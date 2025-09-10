Езжайте 130 км или приходите в январе: врачи отказали ребенку в помощи

Все как один советовали садиться в машину и ехать 130 километров в Стоматологический институт в Риге или записываться на приём — ближайшее свободное время только в январе. Семье Марите удалось решить проблему, посетив гигиениста, который осмотрел ребёнка и успокоил, что всё в порядке. Сейчас из отпуска вернулась и детский стоматолог в Смилтене, однако в соседних городах ситуация по-прежнему остаётся сложной.

Телепередача Bez Tabu убедилась, что в Апе и Цесисе свободных мест у детских стоматологов нет. Предлагается только один вариант — записаться в очередь. В Национальной службе здравоохранения не отрицают, что есть учреждения, где запись занята вплоть до Нового года. Пока неизвестно, будет ли в следующем году выделено дополнительное финансирование на детскую стоматологию.

Латвийская ассоциация стоматологов (LZA) категорически осудила отказ стоматологов в региональных городах принять ребёнка с травмой.

«На сентябрьской конференции членов LZA мы публично рассмотрим этот случай и будем призывать стоматологов соблюдать нормы хорошей практики. Первичный осмотр и консультация — это важнейший момент при решении чрезвычайных ситуаций и в стоматологии тоже. Приносим извинения родителям пациента за сложившуюся ситуацию», — говорится в заявлении Латвийской ассоциации стоматологов.