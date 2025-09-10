Труп у детской площадки в Вецмилгрависе

Трагедия произошла у детской площадки на улице Мелдру, рядом с Рижским свободным портом. Первым на место прибыли пожарные и спасатели, которые вытащили тело на берег.

Официального пляжа рядом с площадкой нет, однако местные жители отмечают, что люди нередко купаются прямо там. Судя по одежде погибшего, на нём были только шорты, он, возможно, сознательно отправился в воду.

Местные признаются, что это место у воды давно пользуется популярностью у окрестных жителей, но трагедии там происходят регулярно. «Здесь люди постоянно тонут, потому что выпивают. Магазин рядом. Все идут, берут спиртное, пьют и падают в воду. Ну а что, так и есть», — рассказал один из жителей.

По словам очевидцев, недавно в реке искали молодого мужчину, который прыгнул в воду и не всплыл. Однако до сих пор неизвестно, удалось ли его обнаружить.