Крах отрасли? Весь TikTok обсуждает, что маркетинговые агентства «не ловят мышей»

"Я когда-то давно проработала в агентстве одну неделю и ушла после того, - говорит в своем видео Елена Дукальска. - как мне сказали "какая разница, что макеты - г**но, клиент же платит".

А началось обсуждение с видео, которое записал руководитель Rino Gruppa. Он рассказал, как ему "предложили" купить услуги рекламного агентства. После разговора с менеджером, ему написала ассистент, молодая девочка, которая даже не позаботилась о том, чтобы установить подобающую фотографию на свой профиль.

"Они даже не задумаются над качеством. Делают все по принципу - ай, пофиг, делаем. Может что-то из этого выстрелит", - рассказывает представитель фирмы. Он критикует тот факт, что на работу принимают непрофессиональную молодёжь, с высокими амбициями. При этом юных работников сразу ставят на высокие должности, а они даже не проходят должного обучения.

"Все хотят только скролить ленту в телефоне и получать зарплату. Но кто тот, кто зарабатывает эти деньги? Их зарабатывают производители, которые производят товары. И очень бы хотелось платить эти деньги за качественные рекламные компании. Потому что как только спросишь про результат, они сразу говорят: "Ой, нет, там нужно ставить спонсорскую рекламу". Погодите, так вы хотите поставить спонсорскую рекламу за мои деньги. Я плачу вам, чтобы был результат, чтобы вы ответили - посмотрите, чего мы достигли", - говорит он.

"Ндаа... Мне написали сегодня из IG и я сказала им, что они не выполнили домашнюю работу и даже не изучали, чем занимается мой бренд", - пожаловалась Линда.

"Сегодня мне позвонили из маркетинговой компании. Они хотели что-то предложить, но сами не знали, что именно. Ну, это как раз то, что сейчас происходит", - подтвердила Мадара.

"Я действительно удивлен, насколько плоха ситуация с рекламными агентствами в Латвии. Но я также пытался нанять специалистов по цифровому маркетингу из Латвии — там катастрофически не хватает опыта", - поделился предприниматель Дейвис.

"У меня та же история. Звонят и звонят эти агентства. Ну где логика - платить 2 000 евро за разработку обычной рекламы, если эти 2 000 вложить в ads, раскрутишься за три месяца легко.

"Я проработала в NJ менее двух недель, когда один из их сотрудников - «директор», мой ровесник, - сказал мне, что я больше могу не приходить, потому что они проводят реорганизацию. Во-первых, мне отказали в приеме на работу через плохое и непрофессиональное сообщение. Во-вторых, не было сделано ни одного замечания, даже критики того, что я сделала не так. Я вообще не буду комментировать тот факт, что мне ничего не заплатили за время, проведенное там, и что о зарплате не было сказано ни слова с самого начала собеседований. Когда люди моего возраста претендуют на звание «директора», сами ничего не добившись, со стороны это выглядит очень смешно. Я думаю, что отношение в этом агентстве несерьезное, потому что все дело в том, как выглядит руководитель и что у него есть подчиненные, которые готовы бегать вокруг и делать вещи, которые совсем не профессиональны", - написала в комментариях Эльза.