Космическое ДТП: NASA случайно «сдвинуло» астероид с орбиты — впервые в истории!

Пока мы спали, человечество впервые в истории переписало карту космоса — причем совершенно случайно! Новое исследование подтверждает: миссия DART, которая в 2022 году протаранила крошечный астероид Диморфос, оказалась настолько мощной, что «пнула» не только его, но и его гигантского папашу — астероида-монстра Дидимоса.

Рано или поздно на Землю нацелится булыжник размером со страну, и NASA решило отрепетировать спасение мира. В 2022 году они в лепешку разбили беспилотный зонд об астероид Диморфос (длиной 160 метров), который мирно кружился вокруг старшего брата Дидимоса (почти 800 метров в длину).

Ученые клялись: «Это безопасно! Мы просто чуть-чуть изменим путь маленького камня». Ага, конечно!

Исследователи признаются: перед ударом они всерьез прорабатывали самые жуткие варианты.

«А вдруг этот эксперимент направит систему Дидимоса прямо на встречу с Землей?» — вспоминает Рахиль Макадия из Иллинойсского университета. — «Это было бы... нежелательно».

Тогда эксперты успокаивали публику: мол, гигантский Дидимос даже не шелохнется. Они ошибались.

Для успеха миссии нужно было сократить орбиту Диморфоса всего на 73 секунды. Но зонд размером с фургон, несшийся на скорости 22 500 км/ч, нанес такой сокрушительный удар под дых, что орбита сократилась на 33 минуты!

Космическая щебенка разлетелась во все стороны, а мощная отдача была такой силы, что огромный Дидимос — который в 200 раз тяжелее своего спутника — содрогнулся и сошел с привычной трассы вокруг Солнца.

Как выяснилось, Диморфос — это не монолитная глыба, а просто «куча строительного мусора», едва удерживаемая слабой гравитацией. Удар превратил его в облако летящих камней. Теперь астрономы с ужасом и восторгом констатируют: человечество впервые смогло изменить путь небесного тела в масштабах всей Солнечной системы.