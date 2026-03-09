Космическое ДТП: NASA случайно «сдвинуло» астероид с орбиты — впервые в истории!

Редакция PRESS 9 марта, 2026 17:25

Наука 0 комментариев

Ученые планировали легкий щелчок по носу астероида, но устроили межпланетный хаос. Огромная скала сошла с орбиты, и теперь всё идет не по плану!

 Пока мы спали, человечество впервые в истории переписало карту космоса — причем совершенно случайно! Новое исследование подтверждает: миссия DART, которая в 2022 году протаранила крошечный астероид Диморфос, оказалась настолько мощной, что «пнула» не только его, но и его гигантского папашу — астероида-монстра Дидимоса.

Рано или поздно на Землю нацелится булыжник размером со страну, и NASA решило отрепетировать спасение мира. В 2022 году они в лепешку разбили беспилотный зонд об астероид Диморфос (длиной 160 метров), который мирно кружился вокруг старшего брата Дидимоса (почти 800 метров в длину).

Ученые клялись: «Это безопасно! Мы просто чуть-чуть изменим путь маленького камня». Ага, конечно!

Исследователи признаются: перед ударом они всерьез прорабатывали самые жуткие варианты.

«А вдруг этот эксперимент направит систему Дидимоса прямо на встречу с Землей?» — вспоминает Рахиль Макадия из Иллинойсского университета. — «Это было бы... нежелательно».

Тогда эксперты успокаивали публику: мол, гигантский Дидимос даже не шелохнется. Они ошибались.

Для успеха миссии нужно было сократить орбиту Диморфоса всего на 73 секунды. Но зонд размером с фургон, несшийся на скорости 22 500 км/ч, нанес такой сокрушительный удар под дых, что орбита сократилась на 33 минуты!

Космическая щебенка разлетелась во все стороны, а мощная отдача была такой силы, что огромный Дидимос — который в 200 раз тяжелее своего спутника — содрогнулся и сошел с привычной трассы вокруг Солнца.

Как выяснилось, Диморфос — это не монолитная глыба, а просто «куча строительного мусора», едва удерживаемая слабой гравитацией. Удар превратил его в облако летящих камней. Теперь астрономы с ужасом и восторгом констатируют: человечество впервые смогло изменить путь небесного тела в масштабах всей Солнечной системы.

Главные новости

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Важно

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
Важно

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Загрузка

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Новости Латвии 17:59

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Животные 17:41

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

Важно 17:35

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Новости Латвии 17:31

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

