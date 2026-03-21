Кошелек с сюрпризами. Сможет ли Х Илона Маска стать суперприложением для всего?

Капитан Кирк представляет

Актер Уильям Шетнер — не случайный человек во вселенной владельца Х Илона Маска.

Сейчас ему 94 года, еще в 1960-е он играл капитана звездолета Кирка в легендарном фантастическом сериале «Стар Трек», а Илон Маск был его фанатом. Сейчас они с Маском приятельствуют, обмениваясь репликами в соцсети.

Поэтому неслучайно, что 4 марта 2026 года именно в аккаунте Шетнера в Х появилась серия сообщений о том, каким будет сервис X-Money (X-Деньги). К ним были приложены несколько скриншотов, на которых впервые можно было увидеть, как на Х будут выглядеть принципиально новые функции.

История твиттера, ставшего X, началась 20 лет назад, 21 марта 2006-го, с короткой записи сооснователя Джека Дорси: «Просто настраиваю свой твтр». Впереди был взрывной рост — сервис, изначально дававший возможность публиковать сообщения до 140 символов, репостить их или общаться с другими пользователями в рамках тех же 140 символов, оказался крайне популярен.

К седьмому году существования там публиковались тысячи сообщений в секунду; глобальная популярность привела в твиттер звезд, политиков, лидеров мнений и экспертов; в 2019 году квартальная выручка впервые превысила 1 млрд долларов.

Миллионы пользователей вели там самые подробные дневники в своей жизни.

Купивший Twitter за 44 млрд долларов в 2022 году Илон Маск начал с того, что сократил примерно 50% сотрудников, в том числе тех, кто отвечал за модерацию.

Часть политики модерации была пересмотрена, некоторые заблокированные пользователи восстановлены в правах, а «синюю галочку», которая служила для верификации пользователей, стали давать анонимным, зато платным аккаунтам. Все это привело к обвинениям в существенном росте дезинформации и хейтспича на платформе.

Для Илона Маска главным в Twitter были не только возможность транслировать свою точку зрения на огромную аудиторию (несколько исследований указывали на то, что его посты могли усиленно продвигаться соцсетью), но и база с сотнями миллионов пользователей.

Маск пообещал масштабную трансформацию сервиса, где в будущем, по его задумке, сообщения станут не главной функцией. Увидеть это впервые будет возможно уже в этом году.

11 февраля, выступая на внутренней презентации Х, Маск подтвердил, что X-Money уже работает в тестовом режиме для сотрудников компании.

В марте один из пользователей уже похвастался, что в рамках тестирования расплатился пластиковой картой от Х на заправке.

По словам Маска, более широко X-Money должен запуститься в апреле.

Место, где хранятся все деньги

«Ожидаем, что в течение следующих месяца-двух перейдем к ограниченному внешнему бета-тестированию, а затем и к глобальному запуску для всех пользователей X. Это должно стать местом, где будут храниться все деньги <...> Это действительно изменит правила игры», — говорил Маск.

Судя по скриншотам в аккаунте Уильяма Шетнера — пока увидеть интерфейс нового сервиса можно только на них, Х выйдет на рынок платежных систем.

Еще в январе 2025-го Х заключил стратегическое партнерство с платежной системой Visa. Это позволит компании Маска выпускать как физические, так и виртуальные карты.

Ожидается, что кроме имени и фамилии на них можно будет указывать свой ник в социальной сети.

Стартовое предложение — 25 долларов каждому новому пользователю, покупки с опцией кэшбека, привязка основного банковского счета и 6% годовых на депозиты.

В будущем, как предполагается, Х сможет работать и с криптовалютами.

Суперприложение для всего

Но и финансы — это лишь часть экосистемы, которую Маск планирует создать на базе твиттера. К марту 2026-го Х инкорпорировал в соцсеть ИИ-помощника, Grok. Он может как выступать в роли ситуативного ассистента пользователя, так и выполнять более сложные задачи, связанные с написанием кода.

Х с 2023 года развивает систему выплат для популярных авторов. В 2026-м сервис пообещал гонорар в 1 млн долларов тому, кто напишет самый значимый текст, который «формирует дискуссии, становится новостью и оказывает воздействие на культуру».

Нужно написать не менее тысячи слов, ключевой критерий успеха — количество показов.

В Х появилась общедоступная опция аудио и видеозвонков без указания номера телефона. В стадии активного тестирования находится сервис Х-Chat, который может быть выделен в отдельное приложение. Он использует сквозное шифрование и станет конкурировать с WhatsApp и мессенджером от Facebook.

В перспективе нескольких лет Х хочет расшириться еще больше — зайти на рынок онлайн-торговли, создать свой видеосервис, довести уровень ИИ до полноценного ассистента, который, к примеру, сам бы мог фильтровать контент под каждого пользователя.

Человек и его Х

Илон Маск еще на стадии покупки Twitter говорил о желании создать на его базе систему, которая бы замкнула на себе значительную часть повседневной жизни человека.

Маск также никогда не скрывал, какая именно идея вдохновляет его на это, — китайское приложение WeChat. Оно развивалось по своей траектории — начиная от китайского аналога ICQ до сервиса, которым пользуются более миллиарда пользователей.

Внутри этого суперприложения — соцсеть, госуслуги, сервисы для личного и профессионального общения, финансовые операции, игры, медиа, доставки и другое. А также более мелкие приложения, которые может создать любой желающий. Их сотни тысяч, и они предлагают большое количество услуг: от распознания музыки до вызова такси.

Но эксперты обращают внимание на ключевые отличия, которые заметно помешают сделать WeChat для западного мира на базе Twitter и Х.

Старший редактор издания TechForge Райан Доуз писал, что доминирование WeChat в Китае отчасти обусловлено уникальной технологической экосистемой страны и нормативно-правовой базой. Там нет конкурирующих платформ, его поддерживает государство — и надзирает за ним.

«На западных рынках Маску придется столкнуться с высокой конкуренцией, признанными технологическими гигантами и более фрагментированным набором потребительских предпочтений», — пишет Доуз.

Журнал Foreign Policy также писал, что у успеха WeChat в Китае были слишком специфические основания: массовая аудитория перешла от наличных не к пластиковым картам, как в западном мире, а сразу к мобильным приложениям в дешевых и широко распространившихся смартфонах. Государство не пускало на рынок иностранных конкурентов и само было заинтересовано в суперприложении, потому что так за ним проще наблюдать.

Птица, летающая по правилам ЕС

Илону Маску также придется столкнуться с регулированием на уровне европейских государств или ЕС в целом. Пока на этом поле Х терпит поражения.

В декабре 2025-го соцсеть получила от Еврокомиссии штраф в размере 120 млн евро за нарушение закона о цифровых услугах: вводящую в заблуждение «синюю галочку», которая подтверждает не подлинность аккаунта, а лишь то, что он — платный; непрозрачность архива рекламы и информации о ее заказчиках — что, по мнению ЕС, повышает риски мошенничества.

Реакция с американской стороны на словах была жесткой. Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Евросоюз штрафует Х за отказ заниматься цензурой, глава Госдепартамента Марко Рубио назвал штраф «атакой на все американские технологические платформы и американский народ со стороны иностранных правительств».

Сам Илон Маск пожелал Евросоюзу распаться.

Сейчас Еврокомиссия ведет уже новое расследование против Х — Грок, ее AI-помощник, «раздевал» фотографии (иногда речь шла о несовершеннолетних). Расследования ведут Великобритания, Австралия и Германия. Во Франции в офис Х в феврале 2026-го приходила с обыском прокуратура. В Индонезии и Малайзии Grok даже временно запрещали.

В планах Х — работа с деньгами, а здесь регуляция еще жестче. Например, в США нужно получить лицензию от каждого из штатов, а их контролирующим органам, как пишет издание Tech Startups, не нравится ставка на технологии при минимальном количестве персонала, высокая текучесть кадров — в том числе в подразделении, которое занимается платежами.

По состоянию на март 2026 года компания Илона Маска получила разрешение на проведение финансовых операций более чем в 40 штатах США из 50 (а среди все еще сомневающихся, например, Нью-Йорк), то есть даже внутри страны сервис пока не сможет заработать.

Конфликтные деньги

Перед европейскими регуляторами будет стоять нетривиальная задача: решить, доверять ли деньги граждан компании, чей продукт — Grok — «раздевал» фотографии людей, позволял себе антисемитские высказывания и давал советы, как совершить покушение на своего создателя — Илона Маска. В одном из других скандалов компания допустила попадание в открытый доступ сотен тысяч переписок с Grok и несколько раз, последний в феврале 2026-го, не предотвратила глобальные сбои в работе X.

С другой стороны, приложение предлагает принципиально новые вещи для рынка.

Инвестор из Силиконовой долины Чамат Палихапития пишет, что новая модель Х позволит превратить обычный профиль человека в соцсети в «важнейший финансовый актив» — чем авторитетнее и популярнее его мнение, тем больше у него шансов получать финансовую прибыль от других пользователей или рекламодателей.

Но и граждане, а не только политики из ЕС хотели бы получить эти новшества только при условии, что они безопасны и соответствуют законам. 47% участников опроса, проводившегося в Германии, Испании, Италии и Польше, поддержали бы запрет Х на территории Евросоюза — если он будет нарушать его правила.

Эксперты американской компании по разработке цифровых продуктов HeyInnovatons в 2024 году назвали причины, по которым Х может не добиться ожидаемого: среди них были проблемы с регуляторами и недоверие аудитории.

Но на первое место они поставили отсутствие идентичности. Издание цитирует вывод основателя технологической компании Super.com Хуссейна Фазала: «Строить мосты между этими продуктами и сервисами непросто, и потребуется время и несколько итераций, чтобы потребитель понял, зачем он использует твиттер не только для того, чтобы твитить, но и для оплаты, покупок или чего-то еще».