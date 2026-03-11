Короткая оттепель: что происходит в Венесуэле после «изъятия» Мадуро

Редакция PRESS 11 марта, 2026 17:10

Мир 0 комментариев

Протестующие вышли на улицы городов по всей Венесуэле, что стало последним признаком зарождающихся политических перемен после недавнего падения Николаса Мадуро, пишет Guardian. В прошлый четверг студенты-демонстранты собрались на территории Центрального университета Венесуэлы в Каракасе, чтобы потребовать освобождения всех политических заключенных страны, возвращения изгнанных активистов и полного перехода к демократии. «Кто мы? Венесуэла! Чего мы хотим? Свободы!» — кричали они.

«Я отказываюсь жить в стране, где нет свободы слова», — сказал Анхель Гутьеррес, студент-филолог, один из сотен участников мирного марша — публичного проявления несогласия, которое было немыслимо еще несколько недель назад, до того как американские спецназовцы захватили 63-летнего диктатора Венесуэлы.

Еще одним признаком возможного потепления стало то, что протест был показан по венесуэльским телеканалам, в том числе Venevisión, которым в течение многих лет было запрещено освещать подобные события. 

«Невероятно, что мы снова вышли на улицы. Они должны знать, что никогда не смогут заставить нас замолчать», — сказал Джон Перес, студент факультета международных отношений, который присоединился к маршу в столице Венесуэлы.

Хотя большая часть режима Мадуро остается на месте под руководством его вице-президента Делси Родригес, новые лидеры страны были вынуждены пойти на ряд важных уступок, в том числе освободить более 430 политических заключенных, предложить амнистию, терпеливо относиться к растущему числу протестов и переписать законы об энергетике, чтобы позволить большее участие иностранных нефтяных компаний. На этой неделе в страну также было допущено небольшое число иностранных журналистов.

Йервин Торреальба, молодежный лидер из среднезападного штата Яракуй, который был освобожден из тюрьмы в прошлом месяце. «Раньше ты публиковал фото [в социальных сетях], и они выдавали ордер на арест только за это», — добавил Торреальба. Теперь он чувствовал, что ситуация меняется. Многие активисты, ушедшие в подполье после того, как Мадуро обвинили в краже президентских выборов 2024 года у заместителя Мачадо, выходили из укрытия.

«Это большой шаг вперед. Люди снова становятся активными на улицах», — сказал Торреальба, выразив уверенность в том, что Венесуэла вступает в новую, менее авторитарную эпоху. «Процесс все еще идет немного медленно, но переход происходит стабильно».

Митинги в четверг прошли на следующий день после того, как министр энергетики США Крис Райт прилетел в Каракас, пообещав «поток инвестиций» в эту страдающую от экономических проблем южноамериканскую страну. Дельси Родригес сказала своему североамериканскому гостю: «Мы уверены, что этот первый визит откроет дверь для многих других». А ведь чуть более месяца назад Родригес обвинила администрацию Трампа в использовании военных действий для «захвата» природных ресурсов Венесуэлы, которые включают крупнейшие известные запасы нефти в мире. 

Наблюдатели предупреждают, что ограниченные признаки демократических реформ могут быть легко обращены вспять. Сотни политических заключенных по-прежнему находятся за решеткой. В интервью протрамповскому телеканалу в минувшие выходные брат Родригес, президент Национальной ассамблеи Хорхе Родригес, исключил проведение новых выборов в «ближайшем» будущем, пока страна «стабилизируется».

Многие рассматривают их уступки Белому дому как уловку, чтобы остаться у власти, отложив голосование до следующих президентских выборов в США в 2028 году - до тех пор, пока Трамп не уйдет с поста.

 

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

