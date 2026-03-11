Короткая оттепель: что происходит в Венесуэле после «изъятия» Мадуро

«Я отказываюсь жить в стране, где нет свободы слова», — сказал Анхель Гутьеррес, студент-филолог, один из сотен участников мирного марша — публичного проявления несогласия, которое было немыслимо еще несколько недель назад, до того как американские спецназовцы захватили 63-летнего диктатора Венесуэлы.

Еще одним признаком возможного потепления стало то, что протест был показан по венесуэльским телеканалам, в том числе Venevisión, которым в течение многих лет было запрещено освещать подобные события.

«Невероятно, что мы снова вышли на улицы. Они должны знать, что никогда не смогут заставить нас замолчать», — сказал Джон Перес, студент факультета международных отношений, который присоединился к маршу в столице Венесуэлы.

Хотя большая часть режима Мадуро остается на месте под руководством его вице-президента Делси Родригес, новые лидеры страны были вынуждены пойти на ряд важных уступок, в том числе освободить более 430 политических заключенных, предложить амнистию, терпеливо относиться к растущему числу протестов и переписать законы об энергетике, чтобы позволить большее участие иностранных нефтяных компаний. На этой неделе в страну также было допущено небольшое число иностранных журналистов.

Йервин Торреальба, молодежный лидер из среднезападного штата Яракуй, который был освобожден из тюрьмы в прошлом месяце. «Раньше ты публиковал фото [в социальных сетях], и они выдавали ордер на арест только за это», — добавил Торреальба. Теперь он чувствовал, что ситуация меняется. Многие активисты, ушедшие в подполье после того, как Мадуро обвинили в краже президентских выборов 2024 года у заместителя Мачадо, выходили из укрытия.

«Это большой шаг вперед. Люди снова становятся активными на улицах», — сказал Торреальба, выразив уверенность в том, что Венесуэла вступает в новую, менее авторитарную эпоху. «Процесс все еще идет немного медленно, но переход происходит стабильно».

Митинги в четверг прошли на следующий день после того, как министр энергетики США Крис Райт прилетел в Каракас, пообещав «поток инвестиций» в эту страдающую от экономических проблем южноамериканскую страну. Дельси Родригес сказала своему североамериканскому гостю: «Мы уверены, что этот первый визит откроет дверь для многих других». А ведь чуть более месяца назад Родригес обвинила администрацию Трампа в использовании военных действий для «захвата» природных ресурсов Венесуэлы, которые включают крупнейшие известные запасы нефти в мире.

Наблюдатели предупреждают, что ограниченные признаки демократических реформ могут быть легко обращены вспять. Сотни политических заключенных по-прежнему находятся за решеткой. В интервью протрамповскому телеканалу в минувшие выходные брат Родригес, президент Национальной ассамблеи Хорхе Родригес, исключил проведение новых выборов в «ближайшем» будущем, пока страна «стабилизируется».

Многие рассматривают их уступки Белому дому как уловку, чтобы остаться у власти, отложив голосование до следующих президентских выборов в США в 2028 году - до тех пор, пока Трамп не уйдет с поста.