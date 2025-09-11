Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Концерт в Бельгии отменили из-за дирижера-еврея

© Deutsche Welle 11 сентября, 2025 09:20

Мир

Концерт Мюнхенского филармонического оркестра на фестивале в Бельгии отменили из-за того, что в будущем оркестр возглавит дирижер из Израиля.

Организаторы музыкального фестиваля Flanders Festival в бельгийском Генте отменили концерт Мюнхенского филармонического оркестра (Münchner Philharmoniker), объяснив это решение тем, что его будущий главный дирижер - израильский пианист Лахав Шани. Об этом сообщается на сайте фестиваля в среду, 10 сентября.

"Лахав Шани неоднократно высказывался в пользу мира и примирения, но, учитывая его роль главного дирижера Израильского филармонического оркестра, мы не можем достаточно ясно выразить его отношение к геноцидному режиму в Тель-Авиве", - говорится в заявлении организаторов фестиваля.

Они объяснили это решение "призывом министра культуры, городского совета Гента и представителей культурного сектора Гента". "Мы решили воздержаться от сотрудничества с партнерами, которые не дистанцировались однозначно от этого режима", - говорится в заявлении. "Мы приняли решение сохранить спокойствие на нашем фестивале и обеспечить безопасность концерта для наших зрителей и музыкантов", - также заявили организаторы, не уточнив, поступали ли им конкретные угрозы.

Госминистр ФРГ назвал отмену концерта "антисемитизмом и позором для Европы"

Решение фестиваля отменить выступление Мюнхенского филармонического оркестра вызвало возмущение среди немецких властей. Государственный министр ФРГ по вопросам культуры и средств массовой информации Вольфрам Ваймер (Wolfram Weimer) назвал это "чистейшим антисемитизмом" и "позором для Европы".

"Под видом якобы критики Израиля проводится культурный бойкот. Это чистый антисемитизм и нападение на основы нашей культуры. Если станет приемлемым коллективно отменять приглашения немецких оркестров и еврейских артистов, то будет пресечена красная линия", - заявил Ваймер.

"Европейские театры не должны стать местами, где антисемиты диктуют программу, - продолжил министр. - Германия этого не потерпит. Мы также вынесем этот вопрос на повестку европейской культурной политики". Ваймер подчеркнул, что Германия поддерживает лично Шани и Мюнхенский филармонический оркестр в целом, который он назвал "флагманом немецкой культуры мирового уровня".

"Те, кто не допускает его и его будущего главного дирижера на сцену, вредят не Израилю - они вредят Европе и своему собственному авторитету. Наше послание ясно: мы не допустим маргинализации наших оркестров или наших еврейских артистов", - пообещал министр.

Дирижер из Израиля вступит в должность только через год

Израильский 36-летний пианист Лахав Шани был назначен главным дирижером Мюнхенского филармонического оркестра в 2023 году. На этом посту он сменил россиянина Валерия Гергиева. Гергиев был отправлен в отставку из-за его политических взглядов: после российского вторжения в Украину он не стал дистанцироваться от президента РФ Владимира Путина, с которым уже много лет поддерживает тесную дружбу.

При этом Шани займет эту должность лишь в сентябре 2026 года, так как у дирижера до этого времени - контракт с Роттердамским филармоническим оркестром. Отмененный же концерт в Генте должен был состояться в сентябре 2025 года.

Шани в разные годы дирижировал Венским и Берлинским филармоническими оркестрами, Бостонским симфоническим оркестром и оркестром Консертгебау в Амстердаме. Срок его нового контракта в Мюнхене - пять лет. Затем, как сообщалось, Шани намерен продолжить работу в качестве главного дирижера Израильского филармонического оркестра.

Нападение ХАМАС на Израиль и его последствия

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористическим, совершило масштабную атаку на Израиль. Боевики нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли более 64 тысяч палестинцев, еще свыше 163 тысяч были ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. Оно, однако, не указывает, как именно составляет эту графу статистики, в частности сколько исламистских боевиков было среди погибших, а также учтены ли в ней смерти от естественных причин палестинцев, находившихся в больницах.

 

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

21:40

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

21:38

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

21:38

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

21:07

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

21:06

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

21:06

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

21:01

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

