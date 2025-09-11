Концерт в Бельгии отменили из-за дирижера-еврея

Организаторы музыкального фестиваля Flanders Festival в бельгийском Генте отменили концерт Мюнхенского филармонического оркестра (Münchner Philharmoniker), объяснив это решение тем, что его будущий главный дирижер - израильский пианист Лахав Шани. Об этом сообщается на сайте фестиваля в среду, 10 сентября.

"Лахав Шани неоднократно высказывался в пользу мира и примирения, но, учитывая его роль главного дирижера Израильского филармонического оркестра, мы не можем достаточно ясно выразить его отношение к геноцидному режиму в Тель-Авиве", - говорится в заявлении организаторов фестиваля.

Они объяснили это решение "призывом министра культуры, городского совета Гента и представителей культурного сектора Гента". "Мы решили воздержаться от сотрудничества с партнерами, которые не дистанцировались однозначно от этого режима", - говорится в заявлении. "Мы приняли решение сохранить спокойствие на нашем фестивале и обеспечить безопасность концерта для наших зрителей и музыкантов", - также заявили организаторы, не уточнив, поступали ли им конкретные угрозы.

Госминистр ФРГ назвал отмену концерта "антисемитизмом и позором для Европы"

Решение фестиваля отменить выступление Мюнхенского филармонического оркестра вызвало возмущение среди немецких властей. Государственный министр ФРГ по вопросам культуры и средств массовой информации Вольфрам Ваймер (Wolfram Weimer) назвал это "чистейшим антисемитизмом" и "позором для Европы".

"Под видом якобы критики Израиля проводится культурный бойкот. Это чистый антисемитизм и нападение на основы нашей культуры. Если станет приемлемым коллективно отменять приглашения немецких оркестров и еврейских артистов, то будет пресечена красная линия", - заявил Ваймер.

"Европейские театры не должны стать местами, где антисемиты диктуют программу, - продолжил министр. - Германия этого не потерпит. Мы также вынесем этот вопрос на повестку европейской культурной политики". Ваймер подчеркнул, что Германия поддерживает лично Шани и Мюнхенский филармонический оркестр в целом, который он назвал "флагманом немецкой культуры мирового уровня".

"Те, кто не допускает его и его будущего главного дирижера на сцену, вредят не Израилю - они вредят Европе и своему собственному авторитету. Наше послание ясно: мы не допустим маргинализации наших оркестров или наших еврейских артистов", - пообещал министр.

Дирижер из Израиля вступит в должность только через год

Израильский 36-летний пианист Лахав Шани был назначен главным дирижером Мюнхенского филармонического оркестра в 2023 году. На этом посту он сменил россиянина Валерия Гергиева. Гергиев был отправлен в отставку из-за его политических взглядов: после российского вторжения в Украину он не стал дистанцироваться от президента РФ Владимира Путина, с которым уже много лет поддерживает тесную дружбу.

При этом Шани займет эту должность лишь в сентябре 2026 года, так как у дирижера до этого времени - контракт с Роттердамским филармоническим оркестром. Отмененный же концерт в Генте должен был состояться в сентябре 2025 года.

Шани в разные годы дирижировал Венским и Берлинским филармоническими оркестрами, Бостонским симфоническим оркестром и оркестром Консертгебау в Амстердаме. Срок его нового контракта в Мюнхене - пять лет. Затем, как сообщалось, Шани намерен продолжить работу в качестве главного дирижера Израильского филармонического оркестра.

Нападение ХАМАС на Израиль и его последствия

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористическим, совершило масштабную атаку на Израиль. Боевики нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли более 64 тысяч палестинцев, еще свыше 163 тысяч были ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. Оно, однако, не указывает, как именно составляет эту графу статистики, в частности сколько исламистских боевиков было среди погибших, а также учтены ли в ней смерти от естественных причин палестинцев, находившихся в больницах.